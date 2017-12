13/12/2017 16:02h Actualizado: 13/12/2017 17:29h

Les recordamos el horario y dónde ver en directo el Al Jazira-Real Madrid.

El Al Jazira, invitados para este Mundial como campeones de los Emiratos Árabes Unidos, ha derrotado al Auckland City y al Red Urawa, campeón de la Champions asiática, cediendo plenamente la iniciativa y haciendo valer como oro los goles de sus dos mejores jugadores a nivel ofensivo, el brasileño Romarinho, campeón con el Corinthians en 2012, y Ali Mabkhout.

El marroquí Achraf, que marcó el sábado en el partido de Liga ante el Sevilla, es titular hoy frente al Al Jazira. Hoy acompañará en la línea defensiva a Varane, Nacho y Marcelo. Achraf convence a Zidane.

Mientras llega la hora del comienzo del partido (18.00 horas), les dejamos un reportaje sobre los 70 años del estadio Santiago Bernabéu que, a buen seguro, interesará a los aficionados del Real Madrid.

La entrevista de nuestro compañero Rubén Cañizares con Manuel Almunia, exguardameta español que ahora es entrenador de porteros en el Al Jazira, el rival del Real Madrid esta tarde en la semifinal del Mundial de Clubes.

Atención, ya tenemos también la alineación del Al Jazira. El rival del Real Madrid juega con: Ali Khaseif; Rashid, Jumaa, Ayed, Musallem Fayez; Al Hammadi, Al Hosani, Al Attas, Boussoufa; Romarinho y Ali Mabkhout.

Atención ¡¡¡¡¡ Ya conocemos el once del Real Madrid en la semifinal contra el Al Jazira. Zinedine Zidane ha elegido a Keylor Navas; Achraf, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kovacic, Modric, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo. No juegan de inicio ni Sergio Ramos ni Gareth Bale. Varane vuelve al centro de la defensa y Kovacik es titular en el centro del campo, donde no aparece Kroos.

Recordamos que en el escenario del partido se encuentra el presidente del Real Madrid, que llegó este lunes a Abu Dabi. Florentino Pérez fue recibido con un acto para dar el nombre del club madridista a una sala vip del aeropuerto.

Todo lo que el aficionado debe saber del Mundial de Clubes. Recordamos que el vencedor del Al Jazira-Real Madrid se enfrentará en la final del próximo sábado (18.00 horas) al Gremio, conjunto brasileño que venció en la primera semifinal al Pachuca mexicano

Ya se han abierto las puertas del estadio donde se va a disputar el Al Jaziza- Real Madrid y los aficionados han comenzado a acceder al recinto. Entre ellos, los miembros de la Peña Madridista en Emiratos Árabes Unidos (EAU), una asociación con seis años de vida. Los miembros y asociados de la peña, cuyo presidente es Alberto Platas, ex jugador del Real Madrid B, se reúnen en diferentes sedes que se han fijado en Dubái, fundamentalmente para ver los partidos de La Liga y Champions.

Les recordamos que este lunes se celebraba el sorteo de los octavos de final de la Champions League, el el que el Real Madrid quedó emparejado con un rival temible, el PSG francés. Quién es quién en el conjunto de Unai Emery.

Ya está todo preparado en el vestuario del Real Madrid para su partido ante el Al Jazira, un duelo que les vamos a contar en vivo y en directo a través de ABC.es. Zinedine Zidane espera aparcar las dudas de estos últimos meses y lograr un nuevo récord como técnico, al ser el primero en ganar un póker de trofeos en un mismo año. El italiano Carlo Ancelotti logró cuatro en 2014 y el francés tiene todo en su mano para superarle y alcanzar en títulos (8) en el banquillo merengue a Luis Molowny.

Los jugadores del Real Madrid tendrán que estar muy atentos durante su particpación en este Mundial de Clubes porque una expulsión podría suponer perderse el clásico ante el Barcelona del próximo 23 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu. Prohibido ver una roja.

El Real Madrid busca su sexto titulo en esta competición. Repasamos los éxitos del conjunto blanco en el Mundial de Clubes, la antigua Copa Intercontinental.

A los aficionados del Real Madrid quizá puedan interesarles las últimas novedades de la situación de Íker Casillasen el Oporto. El portero no aguanta más.

Atención ¡¡¡¡ La expedición del Real Madrid ya ha abandonado su hotel de concentración y se dirige ya al Zayed Sports City Stadium.

