Cuando Zidane echa un vistazo hacia arriba, solo ve otro dos mitos del Real Madrid, Luis Molowny y Miguel Muñoz. El primero conquistó ocho títulos como entrenador blanco, y el segundo catorce, aunque para ello ambos necesitaron dirigir muchos más partidos que el técnico francés, 180 el tinerfeño y 604 el madrileño. Si el conjunto blanco levanta mañana hacia los rascacielos de Abu Dabi su tercer Mundial de Clubes, segundo de manera consecutiva, Zidane sumará su título número ocho como entrenador del Real Madrid, de diez disputados. Poca broma. Igualaría a Molowny y se quedaría a seis de Muñoz. Y solo en 23 meses de estancia en el banquillo blanco y 115 partidos con traje y corbata. «Tenemos la ilusión de llevar a casa otro título. Llevamos una semana aquí con este objetivo», reflexionada ayer el francés.

Sería el fin de fiesta perfecto a un 2017 que roza la matrícula de honor. Liga, Champions, Supercopa de Europa y Supercopa de España, a la espera de la final de hoy. Nunca antes el Madrid ha ganado cinco títulos en un año natural y está a solo noventa minutos de lograrlo. «Está siendo un año magnífico, inolvidable para el equipo y para la afición», asegura Ramos. El capitán jugará hoy infiltrado, tras no estar del todo recuperado de la contractura que le dejó fuera de la semifinal. Nada nuevo en la vida del camero, acostumbrado a «ayudas médicas» cuando el partido exige galones y compromiso.

También será de la partida Benzema, cuyo partido contra el Al Jazira ha levantado más arena en el desierto árabe, pero Zidane no se pone de espaldas y ejerce dique infranqueable: «No estoy de acuerdo con las críticas. A mí no me interesa solo el gol de Karim. Él es un jugador diferente. Es verdad que no va a marcar 50-60 tantos por temporada, pero hace otras cosas, y eso es lo que me gusta. Esto es un juego de equipo y para mí Karim es el mejor en el juego asociativo. Voy a defender a Benzema hasta la muerte».

Desafiante Renato

Arriba, junto al francés, estará seguro Cristiano Ronaldo, mirado con recelo por Renato Gaucho, el técnico del Gremio: «Me reafirmo en mis palabras de hace unos meses. Sigo pensando que fui mejor futbolista que él», dijo ayer en la conferencia de prensa. Zidane, absorto ante tal afirmación, sacó el colmillo: «Yo le recuerdo y es cierto que era un buen jugador, pero es un poco fuerte que diga que fue mejor futbolista que Cristiano. Respeto su opinión, pero no la comparto».

Quien no parece que vaya a salir de inicio es Bale, pese a su tanto salvador ante el Al Jazira. El galés está disfrutando esta semana de convivencia con sus compañeros en Abu Dabi, entrenando con normalidad y siendo uno más, pero Zidane no quiere arriesgarse y prefiere ir despacio: «Me pone contento verlo ejercitarse con regularidad»

Enfrente, el campeón de la Libertadores, sin su estrella Arthur, lesionado para tres meses. Un Gremio que domina a la perfección el contragolpe, justo el arma que más daño le hizo al Madrid en semifinales: «Debemos tener más equilibrio y hacer mejor partido que contra el Al Jazira porque jugamos con un rival mucho más fuerte», describe Zidane