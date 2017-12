Zinedine Zidane «No me imaginaba ganar tantos títulos en tan poco tiempo» «Eso es lo que tiene este vestuario, se enciende cuando hay una copa en juego»

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró muy feliz tras conquistar el Mundial de Clubes ante el Gremio brasileño (1-0), el segundo en su palmarés, y reconoció que no se imaginaba ganar tantos títulos en tan poco tiempo.

«No me imaginaba ganar tantos títulos en tan poco tiempo», dijo el francés al ser preguntado tras superar a Del Bosque en entorchados. «Del Bosque es Del Bosque, ha sido mi entrenador, lo respeto muchísimo y me alegro poder estar con él gracias a los títulos ganados», añadió.

«Lo que quiero es seguir de esta manera y, por supuesto, felicitar a mis jugadores por todo lo que están haciendo porque no es nada fácil. Salimos con intensidad desde el comienzo y lo hicimos muy bien, hay que decir que nuestro equilibrio defensivo fue muy bueno», espetó Zidane.

Además, el galo fue preguntado por qué sus jugadores cambian la mentalidad en las finales. «Eso es lo que tiene este vestuario, se enciende, cuando hay una copa en juego. Cuando tuvimos la posesión y nos pusimos a jugar es muy complicado para el rival. Hemos hecho un partidazo y estoy contento por haber ganado otra vez este título», apostilló.

«Nosotros tenemos la ilusión de seguir así, conseguimos este trofeo tan importante y es el quinto de este año. Vamos a seguir ahora, hay que disfrutar de este trofeo y ahora volver a casa, descansar y pensar en el resto de la temporada, que va a ser muy larga», añadió al respecto.

«De momento el balance es muy bueno. Había que conseguir este trofeo y lo conseguimos de la mejor manera. Entonces el balance es muy positivo. Es verdad que hay cosas negativas, a veces tienes que sufrir, pero esto está dentro de una temporada y puede pasar de vez en cuando. En general el balance es muy bueno», repitió Zidane.

Cuestionado por el título que más le ha gustado o el trofeo que considera más especial, el francés explicó que se trata de LaLiga. «Me quedo con todos porque son todos muy imporatntes y todo lo que hemos hecho ha sido fenomenal, pero si tengo que quedarme con uno es la Liga que hemos ganado. La única que tengo de momento, es la más difícil de conseguir».

La renovación de Cristiano

Por otro lado, Zidane dijo que le «gustaría que renovara» Cristiano Ronaldo «al momento». «Para nosotros es fundamental que se quede toda la vida. Él está en su club, en su casa y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo es brutal. Nadie lo va a hacer. Ojalá que siga así hasta su retirada», indicó.

Por último, Zidane reconoció que viven «un momento muy bueno». «No sé si es una época dorada, pero sí son momentos muy buenos para nosotros. Intentaremos seguir así en esta línea. Disfrutar hoy y volvemos a casa, descansaremos y pensar ya en el Clásico», finalizó.