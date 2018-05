Real Madrid Pochettino marcha en cabeza Renovó por el Tottenham con la condición de tener vía libre hacia el Real Madrid

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

@tgm46 Actualizado: 31/05/2018 23:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los agentes FIFA desgastaron sus tres teléfonos manuales personales desde una hora y media antes, cuando el Real Madrid anunció la rueda de prensa. A Jorge Mendes, que lleva cuatro, le faltaban orejas, que no oídos. Había caza mayor. Se lo olían. Zidane dimitió como responsable del Real Madrid a la una de la tarde y Mauricio Pochettino ya conocía el rumor la noticia con anterioridad. Le habían comunicado que el puesto de entrenador del club blanco podía quedar libre en cuestión de minutos. Así fue. El técnico del Tottenham había renovado con el club londinenses hace unos días, después de rechazar una propuesta del Chelsea. de haber sabido esta postura de Zidane antes, no habría firmado.

Los dirigentes del Real Madrid aún no han podido decidir el sucesor de «Zizou», pero el argentino siempre estuvo en su lista y su triunfo al mando de los Hotspurs confirma su aval. Sin tener el dineral que manejan los dos Manchester y el Chelsea, Pochettino ha clasificado al Tottenham en la tercera posición de la Premier. El Manchester United le quiso fichar antes de elegir a Mourinho, dada su negativa. Ahora, Pochettino ha extendido su acuerdo con Daniel Levy desde 2021 a 2023 con una condición no escrita. Tener vía libre si llama el Real Madrid. El argentino sabe que el millonario que preside su club es duro de pelar y lo que afirma intenta después no cumplirlo. Les sucedió a Bale y Modric, que se pusieron duros hasta conseguir su traspaso. Si el Real Madrid acude a por él, tendrá que enfrentarse a Levy y lograr una meta que anhela desde hace años.

Entrenar en mes y medio

La otra gran apuesta del Real Madrid es Joachim Low. El problema es que dirige a la selección alemana desde 2006, y ahora se encuentra inmerso en la defensa, en Rusia 2018, del título de campeón del mundo conseguido en Brasil hace cuatro años. Dialogar con él ahora, en plena preparación de la Copa del Mundo se hace complicado. Y se necesitaría un acuerdo en los próximos días para hacerlo efectivo a partir del 16 de julio, una vez acabado el Mundial. O un pacto para concretar el fichaje tras el final de la máxima competición de selecciones.

Joachim Low: gusta en el club, el problema es que dirige a Alemania y debería negociarse rápido antes del Mundial

Otros técnicos se ofrecen como opciones para el Real Madrid. Antonio Conte desearía hacer realidad un antiguo sueño. A escala española no hay mucho mercado. Algunos colocan a Guti como una carta blanca de la casa, pero los otros dos candidatos son los preferidos desde el punto de vista estrictamente futbolístico. Son las cuestiones burocráticas las que complican las operaciones, especialmente la del técnico alemán. Florentino Pérez asume el reto sin prisas. Tiene un mes por delante. La pretemporada comenzará el 16 de julio. Hay tiempo.