Entrevista «Aún queda Liga» Raúl reconoce la campaña «irregular» del Madrid, pero confía en la plantilla y el técnico, «el mejor posible para este equipo»

CARLOS TRISTÁN

Mónaco 27/02/2018

Raúl González, el Real Madrid y la Champions siempre han sido un trinomio perfecto. Tras haber cosechado tres copas de Europa y haber sido durante años el máximo goleador de la competición, Raúl conoce mejor que nadie el torneo. Con motivo de la entrega esta noche de los Premios Laureus 2018, Raúl, embajador de la Fundación, ha repasado la actualidad del equipo blanco y ha hecho balance de lo que va de temporada. Confiado en la calidad de la plantilla de Zidane, no cree que el Real Madrid tenga el pase a cuartos de la Champions asegurado, como tampoco ve la Liga perdida.

-¿Cómo ve la eliminatoria entre el PSG y el Real Madrid?

-La eliminatoria no está resuelta. Antes del sorteo, todo el mundo pensaba que el PSG podía luchar por el título. Le ha tocado el Real Madrid y uno de los favoritos se va a quedar fuera. Tenemos un buen resultado, pero no es definitivo. Sin duda, el partido de vuelta va a ser uno de los encentros del año y creo que pasaremos. Habrá un buen ambiente y ellos tienen grandes jugadores. El PSG no es solo los tres de arriba, también están Di María, Verratti, Draxler, Marquinhos... Sabemos que en París vamos a sufrir

-¿Qué tiene el Real Madrid en la Champions que le convierte en otro equipo?

-Todo el mundo sabe lo que es el Madrid en la Champions. Encima ha ganado las dos últimas ediciones. El PSG se adelantó en la idea e incluso tuvo momentos de dominio, pero el Madrid, los jugadores, la casta, el Bernabéu, hizo que al final consiguiéramos una gran victoria. El Real Madrid, con Zidane a la cabeza, sabe cómo jugar esos partidos.

-¿Sería un fracaso caer eliminados?

-Aunque hemos ganado tres títulos, está claro que no sería una de las mejores temporadas del club. El Madrid no siempre gana. Yo he estado en temporadas en las que hemos ganado mucho y en otras, por ejemplo en el 96, no hemos jugado ni la Champions. Todavía estamos vivos y el objetivo es seguir sumando puntos en Liga y pasar la eliminatoria contra el PSG.

-¿Cómo se puede explicar la irregular temporada del Real Madrid?

-Nadie sabe la receta. Empezamos la temporada con tres títulos ganados y por circunstancias pronto te ves muchos puntos por debajo. Aunque yo creo que aún queda Liga. La sensación del equipo en los últimos partidos es mejor y todos estamos más contentos.

-¿Hay que renovar el equipo a final de temporada?

-Hay que ser objetivo y ver la calidad y las edades de la plantilla. En todos los equipos entra y sale gente, pero viendo lo que hay en el Real Madrid, estoy seguro de que la gran mayoría de jugadores seguirán la temporada que viene.

-¿Cree que puede estar acercándose el fin de ciclo del Madrid?

-No creo que vaya a terminar ningún ciclo. Está siendo una temporada irregular, lejos de pelear por la Liga, eliminados en Copa... Pero queda la Champions. Tenemos un buen resultado y podemos pasar. Si miras objetivamente la plantilla, creo que hay que seguir confiando en ella porque estos jugadores nos han dado muchas alegrías y tienen mucho fútbol.

-¿Cómo valora el trabajo de Zidane?

-El impacto que ha tenido es increíble. Ha ganado dos Champions League y es el mejor entrenador para el Real Madrid. Espero que continúe en el equipo.

-¿Qué ocurre con Benzema?

-Los jugadores pueden tener una mala temporada. Algunos tienen un mal año, otros necesitan más experiencia. Incluso los más veteranos pueden pasar por esto. Yo mismo tuve temporadas en las que no estuve tan bien y luego encontré de nuevo un nivel más alto.

-¿Cree que Neymar fichará por el Real Madrid?

-Lo de Neymar son especulaciones.

-¿Qué opinión tiene de Vinicius?

-Vinicius es muy joven y es un gran jugador. En el futuro, quizá la temporada que viene, pueda jugar en la primera plantilla. Estamos muy contentos con él porque ha marcado en las últimas jornadas.

-¿Qué opina de las críticas a Piqué por mandar callar al estadio del Español?

-Yo no puedo decir nada porque ya se sabe lo que hice (risas). Tengo mucho respeto por el Barcelona y creo que la rivalidad es buena. Cuanta menos importancia se dé a ciertas cosas, mejor.

-¿Qué supone ser miembro de la Fundación Laureus?

-Es un gran honor poder estar aquí, ser miembro de la academia y estar rodeado de grandes deportistas que han sido todo para el deporte y los niños. Ahora tenemos el privilegio de aportar en muchos proyectos con la Fundación Laureus y ayudar a los más necesitados.