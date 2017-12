Real Madrid Benzema abre paso a Bale La lesión de Karim, que estará al menos quince días de baja, posibilita que el galés recupere por fin galones y protagonismo

Rubén Cañizares

La cabalgata de Reyes se adelantó seis días para 5.000 hinchas madridistas que tuvieron el privilegio de asistir in situ al primer entrenamiento del Real Madrid tras la vacaciones navideñas. En un estadio Alfredo Di Stéfano a rebosar, la plantilla blanca hizo felices a cientos de niños y padres, pero no estaban todos. Faltaba Karim Benzema, que no saltó al verde ante la sorpresa de los allí presentes, alguno con ganas de silbar al ariete galo. Pero no fue esta la razón por la que el delantero no se ejercitó junto al resto de sus compañeros. No lo hizo porque se marchó de vacaciones lesionado, y estará al menos quince días de baja por un problema muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha, como detalló el club blanco en un comunicado oficial hecho público a las ocho de la tarde, tres horas después del inicio del entrenamiento.

Pobres números

Un contratiempo que ensombrece aún más la negra temporada del delantero francés, muy lejos de los registros esperados para un nueve del Real Madrid. En veinte partidos, Karim ha anotado cinco goles y ha dado tres asistencias, suficiente para Zidane, que ha asegurado en varias ocasiones que es el mejor del mundo, pero no para el aficionado blanco, cansado de sus prebendas y que le despidió con una sonora pitada en el clásico tras su flojo partido. Además, esa actuación venía precedida de un discreto papel en el Mundial de Clubes, donde falló ocasiones de todos los colores. Como mínimo, Benzema se perderá la eliminatoria de octavos de Copa ante el Numancia y los partidos de Liga frente al Celta, en Balaídos, y contra el Villareal, en el Santiago Bernabéu.

Para Benzema, como para el resto de sus compañeros, termina hoy el año más lustroso de la historia blanca. Será complicado repetir 365 días de tanto confeti y brazos al cielo, aunque no todos los futbolistas blancos sentirán melancolía por el año que se va. Benzema quizás es uno de ellos; y Bale, otro.

El futbolista galés solo ha jugado 24 de los 62 partidos que han disputado los de Zidane en 2017. Es menos del cuarenta por ciento, y bastantes de ellos lo hizo partiendo desde el banquillo. Registros individuales de perfil bajo, penalizado el galés por un cúmulo de lesiones que le ha tenido más tiempo de rehabilitación que sobre el terreno de juego.

Por suerte para él, en pocas horas las campanas darán la bienvenida a 2018, casilla de salida para ver de nuevo al mejor Bale. El Madrid lo necesita y él, también. Estos cinco meses que restan de temporada son claves para el futuro del británico en la capital de España. Si no alcanza la continuidad y el nivel que se le debe exigir a un futbolista de 100 millones de euros, será complicado mantenerlo otro curso más en la plantilla, pero nadie en el club, ni tampoco el jugador, contemplan este escenario.

El mes de diciembre de Bale, de escasos peros decisivos minutos, tanto en la Copa del Rey ante el Fuenlabrada como en la semifinal del Mundial de Clubes frente a Al Jazira, ha dejado un buen sabor de boca al aficionado y al cuerpo técnico. Ayer mismo, en el entrenamiento a puertas abiertas, se pudo ver al británico muy sonriente, feliz de volver a estar con sus compañeros y de ser uno más. Sabe que Zidane tiene mucha fe en él y que en enero volverá a tener estatus de titular. La lesión de Benzema le abre la puerta a un 2018 para que devuelva al mejor Gareth Bale.