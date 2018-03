Real Madrid Cristiano, póquer de goles y órdago a Messi Anotó cuatro goles en catorce partidos de la primera vuelta y lleva 18 en nueve jornadas de la segunda vuelta; está a tres tantos del azulgrana

Zidane alineó el equipo titular de la Champions, con la entrada de Kovacic y Nacho para dar descanso a Modric y Ramos. Lucas y Asensio coparon las bandas, como hicieron ante el PSG, en detrimento de Isco y Bale. El entrenador francés desea consolidar este 4-4-2 con el fin de mecanizar movimientos con vistas al enfrentamiento de la Champions con la Juventus, pues no ha sido habitual ver juntos a Lucas, Asensio, Benzema y Cristiano. El experimentos salió bien en el remate, pero tuvo defectos en la defensa de los balones aéreos que deberá corregir. Menos mal que el error del colegiado al anular un gol a Lucas no fue decisivo.

«Cristiano conoce su cuerpo, sabe cómo prepararse (en enero, con Pintus, se pone a tono) y cuando él juega bien, el equipo está bien», aduce Zidane

Alejados del título de Liga, Zidane ha planteado un reto a la plantilla: superar al Atlético en la clasificación. El Real Madrid se encuentra ahora a cuatro puntos de los rojiblancos y tiene un derbi en el Bernabéu el 8 de abril. Ronaldo ha añadido un segundo aliciente al torneo doméstico: ser el máximo goleador de la Liga. Su «póker» le coloca a tres tantos de su rival eterno, Messi.

Al portugués le incita pelear con Messi por ese galardón después de recibir críticas durante tantos meses. Sus compañeros le apoyan en esa meta. Y Zidane explota los dos objetivos, complementarios, para poner al equipo a punto para lo que realmente motiva a sus hombres: la Liga, pero de Campeones.

Benzema, ovacionado

El esperado renacimiento del artillero en la segunda fase del curso, tras ejecutar su «fundamental pretemporada de invierno», ha supuesto que Cristiano haya marcado 18 goles en nueve jornadas de la segunda vuelta mientras solo anotó cuatro en los catorce encuentros que disputó en la primera, sequía que supuso una ristra de ataques a lo largo de cuatro meses. Ahora, el «siete» lleva 22 dianas en el campeonato nacional, 37 en total, y el título de mejor rematador ya no reside tan lejos. Messi se encuentra a tres de distancia. El madeirense quiere aspirar a este entorchado para responder a sus enemigos, que tiene muchos.

Kroos y el denostado Benzema le dieron dos pases perfectos a Cristiano en sus primeros goles, que los aprovechó con su calidad de serie. Para el ariete fue bonito felicitar a su amigo francés. Lucas también felicitó a Karim por intervenir en el tercer acierto. La afición ovacionó al «nueve» cuando fue sustituido.

Sufrió tres goles por alto

Zidane y Bettoni apuntaron todas las virtudes y deficiencias de este 4-4-2 con Lucas y Asensio por los flancos. Al técnico no le gustó la falta de nervio en diez minutos del primer tiempo, los posteriores al cabezazo sensacional de Stuani, que firmó el primer gol para la historia del Gerona en el Bernabéu. Tampoco le agradó ver como Stuani y Juanpe continuaban haciendo historia gerundense con otros dos testarazos. Los balones aéreos son «el problema» del sistema defensivo del Real Madrid. Sin embargo, ese defecto surge en la Liga, no en la Champions. En la competición continental no ha sufrido ni un solo tanto por alto. Pero el ojeador de la Juventus tomó nota ayer en el Bernabéu.

Altura de miras exige Zidane a sus pupilos con la Champions en el catalejo. El equipo reaccionó en el segundo tiempo y las bandas funcionaron con Lucas y Asensio para que Cristiano apuntara en su casillero cuatro tantos en total. A sus 33 años, el niño de Andorinha demuestra que su sacrificio no tiene edad, solo tiene trabajo. Y calidad. Y Pintus en enero para ponerle en plena forma. «El calvo» de Turín cambia el polvo del camino por brillo en el campo. Que se lo digan a Ronaldo.