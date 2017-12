Real Madrid Isco, tres ausencias y tres fiascos clásicos El andaluz no fue titular en el 0-4, en el 2-3 y en el 0-3. Sí jugó en la victoria por 1-3 en la Supercopa de España y en el 1-1 liguero del Camp Nou

Tomás González-Martín

@tgm46 26/12/2017 08:31h Actualizado: 26/12/2017 08:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El hombre es el único animal, dicen que racional, que tropieza dos veces en la misma piedra. No se sabe la razón, porque no se encuentran los resultados que lo avalen, pero el Real Madrid de los ocho títulos en dos años, el Real Madrid ganador y ofensivo, se transformó defensivo en los últimos tres clásicos ligueros disputados en el Bernabéu y los perdió con estrépito por 0-4 en noviembre de 2015,por 2-3 en abril de este año y por 0-3 hace tres días. En las tres ocasiones, Isco, el centrocampista más genial, el único capaz de inventarse una jugada imposible, fue relegado al banquillo.

Error de primar la defensa: El Real Madrid perdió los tres partidos que enfocó con la premisa de anular a Messi. Isco jugó en el triunfo por 1-3 de agosto, en la Supercopa de España

Cuando el Barcelona venció 0-4, Benítez creía más en James que en el andaluz, quien saltó al césped en el segundo tiempo, ya con tres goles en contra. Con Zidane se ganó la titularidad desde que Bale se rompió los tendones peroneos el 22 de noviembre de 2016, pero el francés le dejó sin disfrutar de un minuto en los dos últimos enfrentamientos ligueros con el Barcelona en el Bernabéu, saldados con esos seis antos en contra, 2-3 y 0-3. El quid de la cuestión: ¿Por qué no cuenta con Isco, hombre fundamental en estos dos años de éxitos, en el duelo más importante?

El responsable del Real Madrid varió la estrategia en las dos citas liguera de este año, se olvidó de su prioridad por el buen fútbol, aplicó esquemas defensivos y salió trasquilado. El punto fundamental es que siempre fue el malagueño el sacrificado. Aunque se ganara la titularidad con regularidad de rendimiento, el señalado para esos clásicos siempre fue Francisco Alarcón. Incluso el discutido Benzema mantuvo el puesto, por delante de él, un hecho sintomático, pues el cuarto centrocampista se habia ganado su continuidad desde el mes de septiembre. En estos tres meses ya no era el primer relevo. Llegó el clásico y todo volvió a sus orígenes, ahora con Kovacic como argumento.

Sí juega en el Camp Nou

Los profesionales del club afirman que Isco no ha perdido los galones ganados durante los últimos catorce meses: «Es una decisión que se ha tomado concretamente para este tipo de partido, por sus circunstancias, pero Isco continúa siendo un jugador muy importante para el míster». El presidente, por cierto, apoyó al entrenador y a sus hombres tras el 0.3.

La postura de Zidane extraña especialmente porque «Magía», como le llama el vestuario, fue titular en la victoria por 1-3 en el Camp Nou, encuentro de ida de la Supercopa de España. Se entendió que no disputara el duelo de vuelta en Chamartín, que acabó 2-0, porque la ventaja adquirida en Barcelona permitía al técnico francés reservar al malacitano para el estreno liguero en Riazor, dato que expresaba la relevancia del futbolista en el esquema.

Son hechos que cuestionan técnicamente esta suplencia perenne del malagueño en los clásicos ligueros que se dirimen en Madrid, sobre todo si no poseen una continuidad táctica cuando es el Real Madrid el que visita el Camp Nou. Isco fue titular en el 1-1 conseguido por los blancos en Barcelona el 3 de diciembre de 2016. Y en el 1-3 veraniego de la Supercopa española compartió alineación con Kovacic, en detrimento de Modric. A lo largo de este otoño, la consolidación del internacional español en el once madridista era una realidad. Ya no era el primer sistituido en los segunos tiempos ¿Por qué volvió a ser el descarte en diciembre? ¿Y por qué salieron Bale y Asensio antes que él con el 0-2 en contra? La expulsión de Carvajal forzó la entrada de Nacho para potenciar la retaguardia y el andaluz se quedó sin jugar. Una semana antes fue titular en los dos compromisos del Mundial de Clubes. Isco lo ha jugado todo esta temporada menos dos jornadas de Liga y una de Champions. Que le expliquen porque contra el Barcelona no vale.