Real Madrid Los motivos del enfado de Cristiano Pide una ficha cercana a la de Messi y Neymar, tiene un problema con Hacienda, lleva un año solicitando más sueldo y ahora escuchar que Neymar puede venir

Hay cuatro puntos principales que definen esta situación. Cristiano pide más dinero, no se conforma con lo que firmó. Y el club no admite la petición de más dinero ante la prensa y la afición, como si lo rubricado no tuviera valor. Estos son los cuatro puntos cardinales de una disensión expresada fuera de lugar en Kiev ante 25.000 madridistas:

Messi y Neymar pasan a ganar más

El PSG rompe el mercado mundial al fichar a Neymar con un sueldo de 36 millones anuales. Messi renueva en el Barcelona con 50 millones por temporada. Cristiano, que gana 20, solicita ser pagado con las otras dos figuras. Al Real Madrid no le gustan las formas, con filtraciones anónimas. La historia de los jugadores blancos se basa en la discreción.

El litigio con Hacienda

El portugués mantiene su litigio judicial con el fisco español y se siente maltratado. El Real Madrid le ayuda en esa situación particular con la selección de los mejores abogados, pero la entidad nunca pagará un sanción de Hacienda al futbolista. Otra cosa es que le mejore la ficha, como pide.

Pidió dinero en 2017

El enfado expuesto en Kiev nació realmente hace diez meses, en la concentración de Portugal, cuando pidió un aumento de sueldo.

Neymar desea venir al Real Madrid

Molesto porque el club no le ha aumentado todavía su ficha, las noticias sobre el anhelo de Neymar de venir al Real Madrid caldean más la situación. La entidad le ha manifestado que no ha intentado el fichaje del brasileño. Eso debería ser lo de menos para el portugués, pero se siente segundo plato. Klopp sí que es segundo plato, no Cristiano.