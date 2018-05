Real Madrid La revolución que no acometerá Zidane El ya exentrenador del Real Madrid deja deberes complejos a su sucesor: futuros de Bale y Benzema, renovación de Ronaldo y el fichaje de un portero y de Neymar

Son las 13.10 horas del jueves 31 de mayo de 2018. Han pasado 878 días desde que asumiera el cargo, y la puerta de la sala de prensa de Valdebebas se va a abrir por última vez para Zinedine Zidane. Lo que nadie quiere escuchar ni ver va a suceder en cuestión de segundos: «He tomado la decisión de no seguir en el Real Madrid la próxima temporada», anuncia el francés. Han pasado solo cinco días de su tercera Champions, pero su decisión es innegociable. Allí, en Kiev, embriagados de felicidad por tan magna gesta, nadie se imaginaba lo que pasaba por la cabeza de Zidane, ni siquiera el mismo Florentino Pérez, que con cara de perplejidad y nostalgia acompañó al francés en la que iba a ser su sorprendente última rueda de prensa como entrenador del Real Madrid.

«Me hubiera gustado convencerle, pero conozco a Zidane y sé que cuando toma una decisión sólo podemos asumirla y respetarla. Le quiero agradecer su entrega, su pasión, su cariño y todo lo que ha hecho por el Real Madrid. Su comportamiento ha sido siempre ejemplar. No tengo ninguna duda de que volverá, porque esta es su casa y siempre lo será. Es solo un hasta luego», explicó el presidente, seguramente en su momento más doloroso como mandatario blanco.

Florentino, impactado

El lenguaje gestual de Florentino Pérez, así como la expresión de su cara, hablaba por todo el madridismo. Manos inquietas, dedos entrelazados, mirada perdida, ojos apenados y una tormenta de sensaciones y pensamientos que no paraban de golpear su cabeza. En sus quince años como presidente, nunca había vivido una situación así. Era el entrenador el que se iba, y no el presidente el que tomaba la decisión de que se fuera: «Uno no está preparado para una noticia como esta. Me ha causado un gran impacto. Es un día triste para mí, para la afición, para los jugadores y para la gente del club. Le quise como nadie en su etapa de jugador y ahora también como entrenador. En la reunión de ayer le hablé de cuando fui a verle a su casa para preguntarle si estaba preparado para entrenar al Real Madrid. Me dijo rotundamente que sí. Y ha triunfado», recordaba con melancolía el presidente.

Zidane se marcha como uno de los mejores entrenadores de la historia del Real Madrid, sino el mejor. Se dice pronto, pero lograr esa etiqueta en solo dos años y medio al frente del club, cogiendo un equipo roto a mitad de temporada y midiéndote al Barcelona de Messi, son palabras mayores. Tanto que el francés cree que con la decimotercera, tocó techo: «Me puedo equivocar o puedo entender que haya gente que piense que estoy equivocado, pero yo creo que después de tres años este equipo necesita un cambio. Yo soy un ganador, me gusta ganar siempre. Por eso, como no veo de manera clara que vamos a seguir ganando, decido no seguir y no hacer tonterías. No hay que estar triste. No es un día bonito. Es un momento complicado, pero como dice el presidente, es un hasta luego. Siempre voy a estar cerca del Real Madrid».

Despedida sencilla

El entrenador francés, como ya hiciera en su etapa de jugador, eligió irse cuando nadie se lo esperaba, con una despedida sencilla, sin purpurina ni confeti. El club siempre por delante de la persona, porque Zidane siempre fue un ser humano discreto, tímido y con alergia a los focos. A estas alturas de su vida no iba a cambiar. No quería un acto monumental en el Santiago Bernabéu, rodeado de sus nueve títulos, y anunciado con galones de concierto de Rolling Stones. Llegó en silencio, un 4 de enero de 2016, para reconstruir un equipo que Rafa Benítez nunca supo domar. Y se marcha 29 meses después con un saco lleno de trofeos y un intangible de éxitos para el club de su vida. Nunca antes, un entrenador del Real Madrid representó los valores y el señorío del club blanco como lo hizo Zidane, pero ni siquiera ahí tampoco sacó pecho: «Cuando vine quería transmitir serenidad, trabajo, entrega... vamos, el ADN de este club».

Zidane se va en la cima, y el papel que le queda al club y al nuevo entrenador es de aúpa, justo ese que el francés prefiere no acometer. «Hay que saber parar», dijo, antes de deslizar el que en el club consideran argumento mayor de su marcha: «Lo hemos visto esta temporada en la Liga y en la Copa. Conmigo hubiera sido complicado ganar el año que viene. No quiero que esta etapa acabe mal».

Tres Ligas de Campeones seguidas es una locura de la que se seguirá hablando el próximo siglo, pero Zidane es inteligente y pone por encima de la balanza los fiascos de esta temporada en los torneos domésticos, el piloto rojo que le hizo ponerse en guardia hasta Kiev. Ganada la decimotercera, se vio liberado: «¿Si me hubiera quedado si no ganamos la decimotercera? Puede ser».

Y es que este verano, el Real Madrid tiene acometer una cierta revolución en su plantilla de la que Zidane no se siente con fuerzas para liderar. Las salidas de Bale y Benzema, el fichaje de un portero, la renovación de Cristiano y la apuesta por Neymar son decisiones que club y entrenador no veían del mismo modo.

Mientras Zidane abogaba por la permanencia de Benzema, la dirección deportiva tenía serios reparos. También había divergencias a la hora de afrontar el futuro de Bale y respecto al posible fichaje de Neymar. Florentino lo tiene entre ceja y ceja, como así lo ha reconocido en privado en los últimos meses, pero Zidane consideraba que su fichaje podría dinamitar el vestuario y el estatus de Cristiano, al que el francés considera jugador franquicia, mientras que en el Madrid creen que hay que tener listo el relevo, teniendo en cuenta la edad del portugués.

La situación recuerda a la sucedida este pasado invierno con Kepa y su fichaje abortado por el propio Zidane, y ahora prefiere que sea otro el que haga frente a los cambios. Él eligió darse un apretón de manos con Florentino Pérez, mientras la emoción le embargaba, y marcharse como lo que es: un señor.