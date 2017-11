Fútbol Sánchez Arminio no tiene pruebas para decir que el Madrid dirige los cánticos contra él Lo deja intuir, pero no lo expresa porque perdería cualquier demanda judicial

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Victoriano Sánchez Arminio no se atreve a decir que el Real Madrid dirige los cánticos de la grada de animación del Bernabéu porque no tiene pruebas. El presidente de los árbitros no se atreve a decir que esos aficionados que piden su dimisión en el estadio blanco están teledirigidos por el club para cantar «Sánchez Arminio, dimisión», porque si lo dijera perdería cualquier demanda judicial que presentara el club madrileño contra él.

Solo esa afirmación de dejar entender unos cánticos dirigidos contra él por el club blanco pueden ser motivo de una demanda judicial que perdería por no tener pruebas

El responsable del arbitraje español desde el siglo pasado no se atreve a decir que esos seguidores cantan en los partidos lo que la entidad les dice, porque no puede demostrarlo. Esos incondicionales madridistas, que es lo que son, cantan en la grada «Federación, corrupción». Y la verdad es que cantan una verdad muy grande, como la Justicia ha demostrado ya al encarcelar a Ángel Villar. Es una verdad muy grande, como la Justicia demostrará con una sentencia final que será muy grave y que ha provocado la próxima convocatoria de elecciones a la FEF. Pero de eso no dice nada Sánchez Arminio.

Lo peor que ha hecho Sánchez Arminio, ante nuestro compañero Juanma Castaño en la Cope, es acusar al Real Madrid de dirigir esos cantos contra él sin decirlo. «Usted es inteligente», le dijo a Juanma Castaño, «y al buen entendedor pocas palabras bastan»). Pues solo esa afirmación por omisión es suficientemente grave jurídicamente para que el Real Madrid presente una demanda judicial contra el responsable de los árbitros por realizar una acusación velada, pero manifiesta, sin tener ni una sola prueba.

Sánchez Arminio está al lado de Villar desde hacer treinta años y asumió que el presidente de la Federación no quisiera el VAR. ¿Por qué? Que lo explique. Pero acusar sin pruebas es un delito.