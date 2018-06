La sucesión de Zidane Las alternativas por si no viene Pochettino Ante la dificultad de fichar al argentino, se suman al «casting» Allegri, Conte, Klopp y algunos «tapados»

Tomás González-Martín

La sombra del «casting» es alargada. Se trabaja con sigilo en nombres que son notorios y en otros hombres que son inesperados para el aficionado. El Real Madrid analiza una lista de entrenadores para tomar el pesado testigo que ha dejado Zidane, del que cuelgan nueve trofeos que no suman en su palmarés el 99,9 por ciento de los profesionales del mundo. Joachim Low ya ha dicho que no viene. Y Pochettino, que acaba de renovar por el Tottenham, es un fichaje muy complicado, porque Daniel Levy es un artista a la hora de espaciar las negociaciones durante meses. Con Modric y con Bale se podía esperar hasta finales de agosto, pero el cargo de responsable del Real Madrid hay que tenerlo cubierto a finales de este mes para tomar decisiones de plantilla. Y el club analiza otras alternativas. Massimiliano Allegri, Antonio Conte y Jurgen Klopp integran una lista en la que constan también varios «tapados» que nadie espera y que son difíciles de augurar.

El «casting» exige una condición: ser un preparador con autoridad y mucha experiencia para saber dirigir a un grupo de futbolistas campeones de cuatro Champions. En principio se descarta a hombres como Guti y otros profesionales de la casa que albergan mucho futuro pero que no tienen el currículo necesario para imponerse a un vestuario repleto de figuras. Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y toda la dirección deportiva han realizado un informe interno que subraya que el elegido debe ser un profesional curtido que sea capaz de manejar este vestuario repleto de egos.

La decisión final es ardua, porque muchos de los preparadores incluidos en la lista mantienen contratos en vigor y no poseen cláusulas de rescisión para dejar el banquillo sin negociar. Allegri, Conte, Klopp y Pochettino se encuentran en esa situación. La diferencia es que los tres primeros no tienen a un presidente como Levy, que dilata las operaciones hasta dejar exhausto al contrincante. El argentino vive además el bonito problema de su éxito en el Tottenham y de la extensión del contrato hasta 2023 firmada hace ocho días. Ante esa realidad, los otro tres candidatos están mejor colocados. Si reciben la oferta del Real Madrid pueden marcharse de la Juventus, el Chelsea y el Liverpool, respectivamente, con el ruego de permitirles aprovechar una ocasión única. El tren del Real Madrid no pasa dos veces.

De los tres, el mejor valorado por su mentalidad ganadora es Allegri, el responsable de la Juventus. El italiano nacido en Livorno es un técnico que casa en su ideario con el Real Madrid. Es muy ambicioso, quiere conquistar todos los títulos y no critica a los contrarios. Al contrario, elogia al rival que le supera. Zidane, Cristiano y otros futbolistas lo saben bien.

Allegri ha ganado cinco Scudettos y cuatro Copas en Italia. No ha celebrado la Champions sencillamente porque perdió dos finales frente al Barcelona de Messi en 2015 y ante el Real Madrid de Cristiano en 2017. Precisamente, eliminó a los blancos hace tres años en semifinales. Es un «allenatore» que ha tenido que controlar a muchos egos en el conjunto blanquinegro. Sabe lo que eso significa.

Cone, «il duro»

Ganador de tres Scudettos con la Juventus y de una Premier y de una Copa con el Chelsea, Conte también presenta un bagaje para hacerse cargo del Real Madrid. Si pidiera permiso para venir al equipo español, lo obtendría. Le disgustó especialmente que el Chelsea tentara en secreto a Pochettino hace unos meses. Siempre esgrimirá ese hecho para pedir su libertad. El único problema de Conte es interno. Es demasiado estricto con los futbolistas. Marca cruz y raya. Morata sabe lo que es eso. En el Real Madrid debería ser más dialogante.

Dialogante es Jurgen Klopp. Ganador de dos Bundesligas con el Dortmund, derrotado hace unos días con el Liverpool, domina bien las ruedas de prensa. Su obsesión es que ha perdido tres finales europeas. En el Real Madrid intentaría cambiar ese cartel. Los «tapados» deben esperar.