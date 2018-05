Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid y ahora embajador del club comentarista en su televisión oficial, aprovechó la victoria de su equipo en Kiev, donde conquistó su tercera Champions League consecutiva, para recuperar en Twitter un viejo mensaje del periodista Manolo Lama criticando a Florentino Pérez.

El oportunismo del mensaje no le gustó nada al locutor de la Cadena Cope, que no dudó en contestar a través de la misma red social, y con suma contundencia, al lateral salmantino.

Tampoco Arbeloa se quedó parado y lanzó una irónica advertencia al periodista.

Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. ¡Cuidado no te atragantes! 😘😘🤷‍♂️ https://t.co/sGTd537WTv

La segunda intervención del madridista encendió aún más los ánimos de Lama, que contraatacó de nuevo con dureza.

Ante el revuelo que el rifirrafe entre el exjugador del Real Madrid y el periodista de la Copa estaba levantando, Lama quiso aclarar que sus comentarios no eran fruto de un hackeo de su cuenta y que los había enviado personalmente.

No, no me han hackeado la cuenta de Twitter.