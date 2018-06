Real Madrid Vinicius, el madridista que mejora los números de Neymar El joven delantero, aún menor de edad, es una de las perlas de Brasil y podría hacer la pretemporada con el Real Madrid

C. T.

Actualizado: 01/06/2018 10:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aún no ha cumplido la mayoría de edad y ya acapara portadas. Vinicius Junior es una de las sensaciones de Brasil y el Real Madrid hace un año que se hizo con su fichaje. Apenas había disputado unos minutos con el primer equipo del Flamengo pero los informes del jugador eran inmejorables. 45 millones mediante, el equipo blanco se aseguraba a una de las perlas del fútbol carioca. Desde el pasado mes de mayo, cuando se concretó su traspaso, la repercusión del joven no ha parado de crecer. Cada gol, cada gambeta, cada error, cuenta con un potente altavoz que le convierte en el foco de atención. Detrás de todo eso, un jugador que se incorporará al Real Madrid para la pretemporada en Estados Unidos. O al menos esa es la idea, aunque en el club no quieren precipitarse.

El arranque de este 2018 no pudo ser mejor para el jugador. Actualmente es el máximo goleador de su equipo con cuatro goles en la Serie A brasileña y otros cuatro en la liga Carioca. Su inicio ha superado, incluso, al de la actual estrella de Brasil: Neymar. La temporada pasada convirtió tres goles en el Brasileirao y uno en la Copa Sudamericana. El jugador del Flamengo necesitó 21 meses menos que Neymar para conseguir el primer gol en la Copa Libertadores. Su fútbol no deja de deslumbrar y en Brasil sueñan con la sociedad que formaría con Neymar en la selección absoluta. De momento, Tite no ha apostado por él para el Mundial de Rusia, pero los elogios no paran de llegarle. Edmundo, exdelantero de la selección brasileña, se mostró rotundo hace unos meses sobre el futuro del madridista: «Será un nuevo Neymar. Si él tiene la libertad de expresión, si es capaz de jugar al fútbol que tiene, habrá un nuevo Neymar».

Lo que sí parece tener claro Vinicius es que le encantaría coincidir con Neymar en el Real Madrid: «Si Dios quiere, Neymar y yo jugaremos juntos en el Real Madrid. Definitivamente estoy a favor de que se mude a Madrid porque sería mi gran sueño jugar a su lado. Es mi ídolo en el fútbol. Si tuviera la oportunidad de jugar con él, me sentiría muy feliz». Además, el futbolista brasileño confesó que Cristiano Ronaldo es un referente para él: «Cristiano Ronaldo es mi inspiración. Admiro lo que ha hecho los últimos diez años, jugando a tan alto nivel. No es sólo talento y calidad, también trabajo duro. Espero poder decírselo algún día».

Tras una ardua formación desde los cinco años en la Escolinha Fla Sao Gonçalo, la cantera del equipo carioca, Vinicius está llamado a convertirse en un jugador referente del fútbol mundial. Su aptitudes, la rapidez, el regate, el gol, le han hecho ganar peso en el Flamengo, y avanza a pasos agigantados hacia su desembarco en España. Después de brillar en el Sudamericano sub17, que ganó tras marcar siete goles y ser pichichi, llamó la atención de los grandes clubes. El Barcelona andaba tras su pista, pero el Real Madrid se terminó adelantando. La camiseta blanca le espera para ser enfundada y el Santiago Bernabéu cuenta los días para verle «gambetear» sobre su césped.