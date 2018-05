Real Madrid Zidane consolida su poder de decisión Zidane ha expuesto al Real Madrid que desea que el galés siga. Siempre quiere a los jugadores de gran calidad, pero no puede prometer titularidades

Zidane se ha ganado a pulso el poder de decisión en la plantilla del Real Madrid. Es una potestad que se ha labrado en dos años y medio en los que ha ganado nueve títulos sin conocer la derrota ni en la Champions, ni en el Mundial de Clubes, ni en la Supercopa de Europa, ni en la Supercopa de España. El francés no sabe lo que se siente en el Barcelona, que ha fracasado en las tres ediciones de Liga de Campeones que él ha conquistado. No conoce esa decepción. El entrenador madridista ha consolidado su autonomía de gestión en la composición en la plantilla, un trabajo que realiza de acuerdo con la dirección deportiva de la entidad.

Apuesta: El entrenador afirma que Bale es importante para el equipo y que aporta virtudes únicas

Zidane decide las altas y las bajas, en un diálogo directo con los jugadores. Es una autoridad que demostró cuando el club no acometió el fichaje de Kepa en enero. ¿Cómo se produjo esa postura? El técnico habló con los capitanes de la plantilla y determinó que debía apostar por los hombres que hasta entonces le habían dado ocho títulos. El grupo no deseaba un nuevo futbolista, fuera quien fuese, que rompiera el ambiente de unidad. Valió más mantener esa piña que ejecutar una contratación de futuro. La continuidad de la unión del plantel es catalogada por los futbolistas como un factor fundamental en la consecución de esta nueva Copa de Europa, la decimotercera de la institución, el noveno título del preparador marsellés en 29 meses. Y con este poder de decisión, Zidane ha expuesto con claridad al Real Madrid su posición en torno al porvenir de Bale. «Yo cuento con Gareth, es un hombre importante para nosotros».

Uno de los quince titulares

El responsable de la plantilla ha analizado que él no desea que el galés se vaya. Su informe futbolístico expresa que Bale es un jugador que aporta cosas diferentes al jugo del Real Madrid. Tiene virtudes insólitas para la plantilla, como su zancada portentosa, sus remates de una calidad extraña, y esas características le vienen muy bien al equipo en los momentos difíciles. El británico es un plus extraordinario de clase en el juego del campeón de Europa. A Zidane nunca le sobrará Bale ya que para él no es un problema, por mucho dolor de cabeza que sufra al sentar a muchos profesionales que, como Bale, también merecen jugar (igual que en los casos de Lucas, Asensio, Kovacic, Nacho...). Ese es el «bendito problema» que permite ganar trofeos como la Copa de Europa. Cuenta con Bale y con todos esos titulares que muchas veces son suplentes inicialmente porque no caben todos en el once, lógica aplastante.

Decisión: Zidane destaca que el galés solo se marchará si él lo pide ya que no tiene ningún problema con él

El jefe del plantel deja claro que, si al final de pensárselo mucho, Bale prefiere marcharse, tal y como dejó entrever después de la final de Kiev, será una decisión estrictamente del futbolista, nunca suya. El entrenador no moverá un dedo para que se marche. Al revés, manifiesta que desea su continuidad.

Al final Bale hizo una buena campaña

Lo que Zidane ha razonado ante Bale y ante toda la plantilla es que no puede prometerle la titularidad: «En el Real Madrid hay que ganársela cada día, porque hay muchos buenos jugadores y una gran competencia». Bale, al igual que Benzema, no podían tener el sitio fijo porque Asensio, Lucas e Isco se habían ganado también esa primacía en el equipo. Hay un punto culminante de este argumento: la titularidad fija aburguesa a todo el mundo menos a Cristiano, que es la excepción competitiva que confirma la regla. El entrenador quitó el puesto seguro a Bale y a Benzema desde el mes de febrero, en el examen de curso frente al PSG, y la reacción de ambos ha sido portentosa después de comprobar cómo Asensio y Lucas les pisaban el terreno.

El delantero francés fue decisivo en las semifinales frente al Bayern, con dos goles, y en la final, con otro tanto. Y el galés fue fundamental en la final, con dos dianas ante el Liverpool. Su magnífico rendimiento en el último tramo de la Liga, con grandes partidos y goles frente a Las Palmas, Leganés, Barcelona, Celta y Villarreal, demostró que la suplencia le hizo sacar lo mejor de su rendimiento.

Criticado a lo largo de la temporada por su lentitud en adquirir lamejor forma, desactivado mentalmente al sentirse suplente ante el PSG en el Bernabéu, desconectado del ambiente del equipo al confirmar su pase a la reserva en Turín, Bale salió del marasmo y respondió en la Liga hasta ganarse su entrada en el segundo tiempo en la final de la Champions. El balance postrero de su temporada es bueno: 21 goles en 39 encuentros. Zidane sabe que atesora un poderío para decidir partidos que solo posee Cristiano Ronaldo. Por eso quiere quedarse con los dos.

Renovado el 30 de noviembre de 2016, Bale tiene contrato con el Real Madrid hasta el año 2022. El próximo 16 de julio, nada más acabar el Mundial, cumplirá 29 años. Roto muscularmente durante cuatro años de manera intermitente, pero constante, en estos últimos cinco meses ha mantenido su regularidad.