Zidane: «Esto no es un Cristiano contra Neymar»

Rubén Cañizares

En los partidos de trazo grueso, Zidane saca su mejor sonrisa. Da igual si el equipo está cerca de ganarlo todo o de llevarse un batacazo de tronío. Así es Zizou, un entrenador sabedor del privilegio de profesión y vida que tiene y como tal sí los transmite: «Siempre hay presión en el Real Madrid. No solo ahora, por la situación actual y por la importancia de la eliminatoria contra el PSG. Yo siempre voy a disfrutar de lo que hago», explicó el técnico blanco en una sala de prensa de Valdebebas con el cartel de butacas agotadas.

Se nota que es partido mayúsculo, de los que definen una temporada, aunque Zidane no quiera meterle ese apelativo ni hablar sobre su futuro: «Para mí no es una final. Es solo un partido de Champions. Y si jugamos bien al fútbol estaremos más cerca de ganarlo. Eso es lo único que me interesa, no mi futuro. Veo los entrenamientos de mi equipo de estos últimos días y tengo claro que ellos están metidos».

El partido de mañana ante el mejor equipo de Francia sitúa estos días a Zidane en el centro de todo lo que gira deportivamente en el país vecino. Para muchos medios, es la verdadera prueba que pueda convencer a los franceses de que es un gran entrenador, y no un técnico normal con grandes jugadores ¿Lo ve así Zidane?: «No vamos a cambiar la opinión de la gente pase lo que pase mañana, ni es mi intención. No tengo que demostrar nada. Solo quiero que mi equipo haga un gran partido»

El técnico blanco, que no desveló el sistema de mañana y si Neymar tendrá un marcaje individual, evitó centrar el partido en un cara a cara entre el brasileño y Cristiano Ronaldo: «Son dos grandes jugadores, pero mañana es Real Madrid contra PSG, no Cristiano contra Neymar. No les voy a comparar. Lo que digo sobre Neymar es que es un jugador de mucha calidad que marca la diferencia, pero no queremos un duelo entre ellos sino un partido entre PSG y Real Madrid»

Marcelo está en la misma tónica que su entrenador. Aunque admite que le gustaría ver a Neymar en el Real Madrid y que es una estrella mundial, deja claro que mañana se miden a un colectivo, no solo al brasileño: «El PSG no es solo Neymar. Es mucho más. Es un colectivo importante».

El brasileño coincide con su tecnico y cree que el Real Madrid no llega como invitado a esta eliminatoria: «Nosotros no tenemos que demostrar nada a nadie. Si la gente habla, que hable. No nos molesta. Cuando se ha hablado bien no se nos ha subido a la cabeza y cuando se habla mal no nos molesta».