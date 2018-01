Real Madrid-Deportivo Zidane: «Neymar le encanta al planeta fútbol» Elogia a Ceballos: «Dani está feliz, aunque no juegue mucho». Benzema es alta. Vallejo, con lesión en el bíceps femoral, estará un mes de baja

Zidane busca su segunda victoria consecutiva, el triunfo que confirme el 0-1 en Leganés que otorgue moral y confianza a un grupo de futbolistas consagrados que vive la peor etapa de su carrera profesional. Tras ganar cinco títulos, estos jugadores tienen perdida la Liga y luchan por la Copa del Rey y sobre todo por la Champions, su torneo fetiche, el que han ganado dos veces seguidas en la era moderna. Mientras tanto, cuando el PSG espera para visitar el Bernabéu el 14 de febrero, el futuro de Neymar copa los rumores sobre las prioridades de fichajes del Real Madrid el próximo verano. El responsable del conjunto madridista elogió a Neymar: «Neymar es un gran jugador, encanta a todo el planeta fútbol».

«Vuelve Benzema y estará la BBC en la lista, veremos si después juegan juntos»

El partido de mañana, frente al Deportivo, debe ser el de la reafirmación. Vuelve Benzema. Puede regresar la BBC. Y Asensio pide más partidos, minutos, para recuperar la seguridad y sacar ese disparo mortal que tan buenas victorias ha aportado al equipo. «Vuelve Benzema y la BBC estará en la lista. Luego veremos si juegan juntos».

Zidane habló sobre la pérdida de miedo de los rivales al acudir a jugar al Bernabéu: «Entiendo que los rivales no tengan miedo al venir aquí. Nosotros somos una piña, estamos unidos y nuestro objetivo es ganar cada partido, el objetivo de siempre es ganar siempre».

Habló de su situación personal. «Nunca pensé en tirar la toalla, nunca me rendiré, como es el lema de este club, no rendirse nunca».

Vallejo sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Estará un mes de baja. Ramos será alta la próxima semana.

Kepa espera en Bilbao y Zidane reafirmó que no habrá fichajes en el mercado de invierno: «No haremos fichajes. Y no hay enfrentamiento ni nunca lo habrá entre mi postura y la de club. Nosotros hablamos y decidimos conjuntamente».

Subrayó la situación de Ceballos, solicitado por Setién para volver al Betis cedido. «Dani ha dicho que está feliz y yo he hablado con él y me ha dicho que se siente feliz, aunque no juegue mucho. Es un futbolista de presente y de futuro».