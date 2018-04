Real Madrid Zidane: «No me gusta nada que nos pongan de favoritos» El francés explica el cambio de Cristiano: «Ha jugado muchos partidos y debe descansar, que hay más»

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

Zidane hizo pasillo a la Champions. Se la jugó en la alineación de un derbi pensando en Europa, pero que al final se calentó, como era previsible. Sentó a Modric y Casemiro, su freno con motor, y alineó a Kovacic y Lucas como centrocampistas. Dio descanso inicialmente a Benzema en el ataque y recuperó a Bale en el once titular. Al final, marcó el de siempre, un tal Ronaldo. Negó que viva la «Cristianodependencia» : «No, hay otros jugadores que hacen goles, pero Cristiano anota muchos. Cada año hace cincuenta o sesenta. Eso es bueno, porque es mí jugador».

Cristiano fue homenajeado por la afición. Logró el 1-0 y el Atlético empató. Pero Zidane quitó a su artillero: «Le he cambiado porque ha jugado muchos partidos y debe descansar, porque hay más partidos».

El francés niega ser el primer candidato a ganar una tercera Champions, como aduce Simeone: «No soy favorito y no me gusta nada que digan que el Real Madrid es el favorito a ganar la Champions». Al respecto precisó que la Juventus les hará sufrir: «Será un partido duro, queda mucho».

Valoró a Oblak como el hombre que impidió la victoria del Real Madrid: «Es un gran portero, pero no es mi jugador. Ha sacado varios tiros de gol, como el disparo de Ramos». Y subrayó a su compatriota, Griezmann: «Hizo el gol, está bien, pero tampoco es jugador mío». Lo expuso con una sonrisa.