Zinedine Zidane «Es un palo muy duro» El técnico francés asume las culpas y protege a la plantilla: «Yo hago un equipo y me he equivocado en muchas cosas»

Niguno de los jugadores del Real Madrid que terminaron el partido de Copa del Rey contra el Leganés sobre el césped del Bernabéu quiso pasar por el micrófono de la Televisión que ofrecía el choque para analizar la sorprendente eliminación blanca. Sí lo hizo el técnico, Zinedine Zidane, visiblemente afectado por el resultado, ante la tele y en la sala de prensa.

«Estoy enfadado y no entiendo la manera que hemos afrontado la primera parte. Creo que la culpa la tenemos nosotros porque ganando 0-1 en la ida no podemos hacer la primera parte que hicimos. Es muy decepcionante para nosotros», se confesó el técnico francés. «Hoy es un palo duro. Hoy sí. Es una eliminatoria, hicimos lo que había que hacer en la ida y aquí en casa no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer».

«Yo hago un equipo y me he equivocado en muchas cosas. Vamos a analizarlo y hay que pensar en mañana, en levantarse, no hay más remedio, declaró el galo, quitando responsabilidad a sus jugadores. «Cuando miras el equipo de hoy no puedes decir que no fuese un equipo competitivo», añadió.

«Estoy enfadado conmigo, no con mis jugadores. Lo intentan, corren, a lo mejor mal, pero el responsable soy yo. La solución es seguir trabajando. Voy a asumir la situación», aseguró al tiempo que confió en cambiar la dinámica: «Lo podemos cambiar. Hay muchos partidos para hacerlo».