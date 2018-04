PÁDEL WORLD TOUR El referente del pádel español, Paquito Navarro, a por todas en la que espera ser su mejor temporada El deportista sevillano hace un balance de la temporada pasada, las ganas de competir este año con su ídolo Juan Martín y de los nuevos objetivos marcados

La temporada de pádel ha comenzado con el mismo objetivo de todos los años, seguir creciendo como deporte. Uno de los deportistas que están consiguiendo situar al pádel en los escalafones más altos es Paquito Navaro. El referente español está de moda desde hace muchos años, y espera que no se acabe nunca esta pasión por la pala.

No hace mucho en España, el pádel era totalmente desconocido para el público «me acuerdo del colegio cuando tenía siete u ocho años, acada vez que jugaba al padel, no había ni un amigo mio que supiera cómo era este deporte». Ahora la actualidad es totalmente diferente, todas las cualidades de este juego hacían preveer que iba a conseguir enganchar a una gran multitud de personas, pero nunca al nivel que ha llegado «es impresionante porque das dos pasos por la calle y te encuentras una pista de pádel o un club». Aunque a nivel profesional «todavía hay mucho que pulir y mejorar» para poder situarse al mismo nivel de deportes menos practicado pero más institucionalizados.

Francisco Navarro Compán, la eterna duda que tienen mis padres, «¿cuando tengas cincuenta años te seguirás llamando Paquito Navarro?» aunque nadie lo conoce de esta manera «ya está más que hecho el nombre, hasta que me retire llevaré este nombre, Paquito Navarro». La marca personal del sevillano cada año sobrepasa más barreras, todo español que piensa en pádel, piensa en él «lo llevo con orgullo, también tienes tu presión pero me lo tomo con motivación e ir a cada pabellón, que te alienten y se identifiquen contigo».

«La recordaré con mucho cariño, pero esperemos que cuando me retire no viva de esa temporada», y no es para menos, ya que estuvo codeándose por primera vez, con los mejores del mundo, Bela y Lima en cada fase final de los torneos. Ganar en Sevilla, un sueño y un objetivo cumplido «nadie es profeta en su tierra y yo lo entendí. Los nervios te juegan una mala pasada, estas con tu gente, tu familia, y la presión es enorme». A pesar de nervios y malos momentos, la gloria se alcanzó, y se proclamó como el rey de Sevilla «es una espinita sacada, y ese recuerdo que no se olvida. Una cosa menos en la lista».

Aunque el final de temporada emborronó todo un año «cuando sabes que no vas a seguir jugando con tu compañero, hay algo que inevitablemente se rompe». A pesar de una peor compenetración con su excompañero, Sanyo Gutiérrez, no fue el único inconveniente al que se enfrentó el andaluz en la recta final de la temporada «me afectaron una serie de temas personales que me hicieron jugar un poco más frustado de lo normal. No supe apartarlos lejos de la pista que es lo que debería haber hecho».

Esta nueva temporada está llena de nuevas experiencias. Nuevo año, nueva pareja «vamos ir de menos a más, el obejtivo es ser competitivos», donde buscarán asentarse en la parte alta de la clasificación sin dar ningún partido por ganado antes de jugarlo «no nos marcamos un resultado definitivo, el objetivo final es ir a los torneos con la ambición de poder ganar, nos toque quien nos toque».

Cuando copias a tu ídolo cuando tenías 10 años y con 28 jugando con él... 😂 pic.twitter.com/Mp9OxZgyjr — Paquito Navarro (@paquito_navarro) 8 de febrero de 2018

El compañero del andaluz no es ninguna joven promesa, ni tendrá que adaptarse al máximo rendimiento, la leyenda del pádel, Juan Martín Díaz, es el elegido para formar una dupla ganadora «voy a intentar aprender todo lo que pueda de él, tiene mucho que enseñarme y espero conseguir mejorar como jugador». Una pareja de mucho nivel «él tiene más cosas que reprocharme a mi» donde ninguna se arrugará para de una forma constructiva comentar en dónde y en qué cree que ha fallado el otro «yo también que le puedo decir cosas y se las digo, y me las acepta muy bien», así es como se consigue progresar en este deporte.

«Yo la amistad la pongo en otro nivel» Paquito Navarro,

La compenetración con tu pareja en el pádel es importante, aunque no hay que llegar a ser amigos para triunfar «el padel es como una empresa, donde hay dos socios que quieren el máximo rendimiento de la empresa, que al final te llevas bien, pues mejor porque así se disfruta el doble, pero en el fondo tú te unes a tu compañero por trabajo». La amistad no es lo mismo que el compañerismo, hay diferentes eslabones en la vida de una persona y para el sevillano una amistad es algo más «en muchos deportes, la mayoría de compañeros son solo eso, compañeros. Yo la amistad la pongo en otro nivel».