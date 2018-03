WTA Premier Miami Amenazas a Wozniacki La danesa afirma que durante el partido contra Monica Puig, varios aficionados la insultaron y desearon la muerte de sus padres

La tenista Caroline Wozniacki ha expresado su tremendo malestar por los insultos e incluso amenazas de muerte que recibió durante su partido contra Monica Puig en el WTA Premier de Miami.

La danesa, que perdió 0-6, 6-4 y 6-4, ha enviado un comunicado detallando que unos aficionados desearon la muerte de sus padres y mandaron callar con insultos a sus sorbinos.

Esta es la carta que ha enviado Wozniacki:

«Anoche perdí un duro encuentro contra una gran oponente y mi amiga Monica Puig en Miami. Soy consciente de que este deporte es un juego de victorias y derrotas. No obstante, durante el partido gente en la grada amenazó a mi familia, deseó la muerte de mi madre y de mi padre, y me llamaron por nombres que no quiero repetir. Además mandaron callar a los sobrinos de mi prometido, que tienen 10 años, mientras los miembros de seguridad no hacían nada para evitar estas situaciones.

Siempre he animado a los seguidores a que se vuelquen con sus tenistas favoritas, y me gustan los ambientes que suponen un reto, pero cuando algunas líneas rojas se traspasan hace que el tenis sea desagradable para ambos jugadores.

Espero que la organización del torneo decida tomarse esto en serio porque es un ejemplo horrible para la próxima generación de aficionados y tenistas.

Deseo lo mejor para Monica Puig en el resto de la competición».