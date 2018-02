02/02/2018 13:46h Actualizado: 02/02/2018 14:54h

Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Roberto Bautista cambia el registro y, desde el resto, le va comiendo el terreno a su rival en los puntos hasta apretarle en la red. Los passing de Cameron Norrie no encuentran su destino y es DOBLE PELOTA DE BREAK PARA EL ESPAÑOL. 40 - 15 SET 3 3 - 3

El passing shot de Cameron Norrie se estrella en la red 30 - 15 SET 3 3 - 3

El passing shot de Cameron Norrie se va fuera

15 - 15 SET 3 3 - 3

Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 0 SET 3 3 - 3

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red CONTRABREAK PARA CAMERON NORRIE. Roberto Bautista se duerme en los laureles, algo que en la Copa Davis se paga muy caro y más contra esta Gran Bretaña sin líderes que la gran virtud que tiene es el compromiso hasta el final. No arrojan nunca la toalla a pesar de la inferioridad. 0 - 0 SET 3 3 - 3

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Tiene piernas Cameron Norrie. Pero lo demuestra en ocasiones. Tras un error con la derecha que ha dado lugar a un nuevo deuce. En el punto siguiente Roberto Bautista había entretejido bien un punto, pero la dejada final no fue del todo definitiva porque el 114 del mundo supo donde colocarla.

40 - ADV SET 3 3 - 2

Buen derechazo desde la red de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut 40 - 40 SET 3 3 - 2

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Y, como es habitual en él, Cameron Norrie se viene arriba después de lograr un trabajado punto. PUNTO DE BREAK GRACIAS A UNA PEDAZO DE DEJADA. 40 - ADV SET 3 3 - 2

Cameron Norrie con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Roberto Bautista Agut se apunta el tanto El punto más largo del partido para el británico nacido en Johannesburgo. No puede el de Castellón con este Rally con golpes de reveses en su mayoría. Tenía el juego atado el español y se lo ha complicado. Deuce.

40 - 40 SET 3 3 - 2

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera 40 - 30 SET 3 3 - 2

Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 15 SET 3 3 - 2

Roberto Bautista Agut con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Cameron Norrie se va fuera Cuarta doble falta de Roberto Bautista, la mitad que los acumulados por Cameron Norrie. El partido ha entrado en letargo. Se hace de rogar el final. 15-15

Roberto Bautista Agut falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0 SET 3 3 - 2

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera ROTURA EN BLANCO PARA ROBERTO BAUTISTA. Este "Guadiana" llamado Cameron Norrie está provocando que el partido pierda calidad, porque si bien en algunos juegos parece inexpugnable con su arrojo y frescura, en otros desaparece completamente (en este último ha acumulado dos dobles faltas más). Roberto Bautista es una balsa de aceite y se beneficia de todo ello. Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA ROBERTO BAUTISTA.

40 - 0 SET 3 2 - 2

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 30 - 0 SET 3 2 - 2

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Roberto Bautista se anota el juego que le puede ayudar a recobrar sensanciones tras tres consecutivos con problemas. El partido no tiene ritmo. Se suceden los errores y los grandes golpes brillan por su ausencia. Segundo servicio liftado de Roberto Bautista Agut, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera

ADV - 40 SET 3 1 - 2

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 3 1 - 2

Gran resto de derecha de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto ADV - 40 SET 3 1 - 2

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 40 - 40 SET 3 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Cameron Norrie se muestra muy peligroso en estos momentos, se le han refrescado las piernas y se mueve con soltura para meter presión a un Roberto Bautista que se ha metido en un pequeño bucle. PELOTA DE BREAK PARA EL BRITÁNICO.

30 - 40 SET 3 1 - 2

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Cameron Norrie se va fuera 15 - 30 SET 3 1 - 2

Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 3 1 - 2

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 3 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Cameron Norrie y consigue el punto

CAMERON NORRIE CONFIRMA EL BREAK. El 114 del mundo tiene la iniciativa en estos instantes. Tanto para lo bueno como para lo malo. Roberto Bautista ha estado cerca de la bola de break pero Emmanuel Joseph metió dentro una pelota que el línea cantó fuera. 0 - 0 SET 3 1 - 2

Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 40 SET 3 1 - 1

Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 30 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 15 - 30 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera

0 - 30 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera ROTURA PARA GRAN BRETAÑA. El de Johannesburgo no ha desaprovechado los regalos de Roberto Bautista y ha igualado un tercer set que sería definitivo para los intereses de España. 0 - 0 SET 3 1 - 1

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red Dos fallos consecutivos (uno de elección y otro con una derecha larga) animan a Cameron Norrie que suelta un gran derecha paralela que origina TRES PELOTAS DE CONTRABREAK.

0 - 40 SET 3 1 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 0 - 30 SET 3 1 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera 0 - 15 SET 3 1 - 0

Con un preciso passing shot desde el la red, Cameron Norrie supera a Roberto Bautista Agut y gana el tanto ROBERTO BAUTISTA ROMPE A CAMERON NORRIE. El español quiere atar el partido por la vía rápida y ha comenzado presionando para arrebatarle el saque a un rival que cada vez tiene menos recursos. El parcial ahora es de 4-0 y eso va desgastando la confianza. 0 - 0 SET 3 1 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red

40 - 30 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera DOBLE PUNTO DE BREAK PARA ROBERTO BAUTISTA. 40 - 15 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 30 - 15 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Empieza el tercer periodo del partido y Cameron Norrie no levanta cabeza. La derecha invertida se estampa en la red y Roberto Bautista se asoma a una bola de break que ya puede ser letal. Antes el approach y la presión en la red fue tardía e insuficiente por parte del sudafricano.

30 - 0 SET 3 0 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 3 0 - 0

Cameron Norrie no consigue superar la red con su volea SEGUNDA MANGA PARA ROBERTO BAUTISTA. Muy tranquila para el jugador que el año pasado ganó en Winston-Salem y en Chennai. Es verdad que ha perdido un servicio pero enseguida se ha recuperado, y entre su solvencia y los fallos de un Cameron Norrie irregular, el partido está siendo plácido. 0 - 0 SET 2 6 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Cameron Norrie y consigue el punto SET BALL PARA ROBERTO BAUTISTA.

40 - 30 SET 2 5 - 3

El revés de Cameron Norrie se va fuera Doble falta para Roberto Bautista, la tercera en su cuenta particular. Se resiste el punto de set para el jugador levantino. Roberto Bautista Agut falla su segundo servicio, doble falta 30 - 15 SET 2 5 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto SE BUSCA EL SET BALL EN MARBELLA.

30 - 0 SET 2 5 - 3

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 5 - 3

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red En blanco para Cameron Norrie, ace incluido. Roberto Bautista no se ha exprimido al resto y se concentra ya en el servicio para amarrar de una vez por todas este segundo set. Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut 0 - 40 SET 2 5 - 2

Cameron Norrie con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Roberto Bautista Agut se apunta el tanto

0 - 30 SET 2 5 - 2

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera 0 - 15 SET 2 5 - 2

El passing shot de Roberto Bautista Agut se estrella en la red ROBERTO BAUTISTA CONFIRMA EL BREAK SIN PROBLEMAS Y SE DISPONE A RESTAR PARA GANAR EL SEGUNDO SET DE ESTE SEGUNDO PUNTO DE LA ELIMINATORIA DE LA PRIMERA RONDA DE LA COPA DAVIS. Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Cameron Norrie se va fuera 40 - 15 SET 2 4 - 2

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red

30 - 15 SET 2 4 - 2

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera 30 - 0 SET 2 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Cameron Norrie y consigue el punto 15 - 0 SET 2 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Cameron Norrie y consigue el punto CONTRABREAK PARA ROBERTO BAUTISTA que, en el último punto, se ha soltado, ha sabido recuperar la iniciativa y con una derecha invertida ha vuelto a tomarle el pulso al partido y al set. 0 - 0 SET 2 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Cameron Norrie y consigue el punto

30 - 30 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Pero Cameron Norrie vuelve a las andadas. Sexta doble falta del partido y Roberto Bautista vuelve a estar muy cerca de la pelota de ruptura... 15-30. Segundo servicio liftado de Cameron Norrie, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 2 3 - 2

Cameron Norrie con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Roberto Bautista Agut se apunta el tanto 15 - 0 SET 2 3 - 2

El revés de Cameron Norrie se va fuera

ROTURA PARA CAMERON NORRIE. Después de marcharse mentalmente del partido, ha vuelto para sacar su mejor versión. Se iguala el set y ojo que, en la primera manga, con 4-2 y 0-30 en contra, el español remontó el vuelo. En este acto, el de Sudáfrica se ha rehecho tras un 3-0 y 0-30 (y puntos de break) en contra. 0 - 0 SET 2 3 - 2

Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto PELOTA DE BREAK, LA PRIMERA DEL SET, PARA CAMERON NORRIE. Las voleas a los pies no las está afrontando bien el tenista español. 30 - 40 SET 2 3 - 1

Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Roberto Bautista Agut Segundo servicio liftado de Roberto Bautista Agut, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Después de la dinámica del juego anterior, Cameron Norrie ha encontrado las sensaciones del inicio del partido y vuelve a soltarse. Ha mejorado la defensa ante los ataques del juego de fondo de pista de Roberto Bautista y está atento a cualquier error de elección del español. 15-30. 30 - 15 SET 2 3 - 1

Roberto Bautista Agut no consigue superar la red con su volea 30 - 0 SET 2 3 - 1

Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 2 3 - 1

El passing shot de Cameron Norrie se va fuera Cameron Norrie se reactiva después de levantar un 0-30 y dos puntos de break en contra. Lo ha hecho con ambición y riesgo. Una derecha invertida en un punto y una buena volea en el definitivo confirman su primer juego del segundo set y el adiós a un parcial de 7-0 en juegos.

0 - 0 SET 2 3 - 1

Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - ADV SET 2 3 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 40 - 40 SET 2 3 - 0

La volea de Roberto Bautista Agut se va fuera ADV - 40 SET 2 3 - 0

La dejada de Cameron Norrie se estrella en la red 40 - 40 SET 2 3 - 0

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera

PELOTA DE BREAK PARA ROBERTO BAUTISTA. Siguen los deméritos de su rival. 40 - 30 SET 2 3 - 0

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 30 - 30 SET 2 3 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Da lo mismo la derecha que el revés, los fallos proliferan en la raqueta de Cameron Norrie y acercan la pelota de ruptura a Roberto Bautista, que ahora se muestra bastante más tranquilo y confiado. 0-30.

30 - 0 SET 2 3 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 3 - 0

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera ROBERTO BAUTISTA CONFIRMA EL BREAK. Sigue aumentando el parcial de juegos (7-0) y encarrila el segundo set. Tras un inicio dubitativo, el segundo punto de la eliminatoria está controlado y el pase a cuartos de final empieza a vislumbrarse en el horizonte. Cumpliendo con los pronósticos. 0 - 0 SET 2 3 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red 40 - 30 SET 2 2 - 0

El passing shot de Cameron Norrie se va fuera

Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Cameron Norrie se va fuera SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA ROBERTO BAUTISTA. La primera en el segundo set que no hace otra cosa que le complica su servicio en una fase de partido controlada. 15-30. Roberto Bautista Agut falla su segundo servicio, doble falta 15 - 15 SET 2 2 - 0

La contradejada de Cameron Norrie se estrella en la red 0 - 15 SET 2 2 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red

El número 23 del mundo se rehace de un 30-0 en contra para intercambiar pelotas con su rival y conseguir el BREAK. Cada vez más precipitado y sin estar tan fresco físicamente, Cameron Norrie no tiene nada que ver con el tenista que empezó el partido. Parcial de 6-0. 0 - 0 SET 2 2 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red PELOTA DE BREAK PARA ROBERTO BAUTISTA. 40 - 30 SET 2 1 - 0

El passing shot de Cameron Norrie se estrella en la red 30 - 30 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera

15 - 30 SET 2 1 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Cameron Norrie, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red El segundo set empieza como terminó el primero, con juego para Roberto Bautista. A pesar de perder el primer juego, el doble ganador en Auckland ha vencido con facilitad su servicio. Parcial de 5-0 en juegos, algo habrá tenido que ver que el británico juega menos con la derecha. 0 - 0 SET 2 1 - 0

La contradejada de Cameron Norrie se estrella en la red

40 - 15 SET 2 0 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 2 0 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 2 0 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Empezó desconocido el castellonense que se encontró a un Cameron Norrie que leía muy bien los intercambios, siendo agresivo y muy efectivo apuntando a las líneas. Pero los errores del de Johannesburgo, sobre todo sus dobles faltas, han metido en el partido a Roberto Bautista que ha dejado los nervios y la zozobra a un lado.

PRIMER SET PARA ROBERTO BAUTISTA EN CASI TRES CUARTOS DE HORA Y, EN CUANTO SE HA ENTONADO, HA SIDO TREMENDAMENTE SUPERIOR A SU RIVAL BRITÁNICO. 0 - 0 SET 1 6 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Cameron Norrie y consigue el punto QUINTA DOBLE FALTA PARA CAMERON NORRIE...... DOBLE PUNTO DE SET PARA ROBERTO BAUTISTA. Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Cameron Norrie tiene un serio problema con las dobles faltas (ya acumula cuatro) y sobrevuela la pelota de set por el Club de Tenis Puente Romano.

Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta 15 - 15 SET 1 5 - 4

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Roberto Bautista le da la vuelta a la situación y ahora se dispone a restar para ganar un set que, hasta hace diez minutos, vagaba perdido sobre la pista. A Cameron Norrie, a pesar de conectar buenas líneas y ser batallador en los intercambios, se le empieza a notar el Ranking. Segundo servicio liftado de Roberto Bautista Agut, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera

40 - 15 SET 1 4 - 4

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que Cameron Norrie no consigue devolver 30 - 15 SET 1 4 - 4

El passing shot de Roberto Bautista Agut se estrella en la red Ace de Roberto Bautista Agut con un saque plano que no puede devolver Cameron Norrie Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Cameron Norrie se va fuera BREAK PARA ROBERTO BAUTISTA. Las dobles faltas y los errores le juegan una mala pasada a un Cameron Norrie que estaba haciendo un partido sensacional, y volvemos a comenzar. La calidad en este partido brilla de momento por su ausencia.

Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta PELOTA DE ROTURA PARA ROBERTO BAUTISTA. 40 - 30 SET 1 3 - 4

El revés de Cameron Norrie se va fuera 30 - 30 SET 1 3 - 4

El passing shot de Roberto Bautista Agut se va fuera Segunda doble falta para Cameron Norrie. Este fallo y otro a principio del juego con la derecha le dan la oportunidad a Roberto Bautista a asomarse a una bola de break que podría subsanar el inicio tan malo del choque.

Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta 15 - 15 SET 1 3 - 4

Gran volea desde media pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 15 - 0 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera No está jugando bien Roberto Bautista pero todavía está vivo en este primer set. Cameron Norrie domina incluso los puntos desde el resto, en los intercambios el sudafricano está sabiendo mejor mover al mediterráneo y obliga a nuestro representante a buscar otras opciones como una dejada que el británico ha estado a punto de responder. 0 - 0 SET 1 3 - 4

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red

40 - 15 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Cameron Norrie se va fuera 0 - 15 SET 1 2 - 4

El passing shot de Roberto Bautista Agut se estrella en la red Juego para Cameron Norrie que se ha apoyado en su segundo saque directo del partido. Este chaval de 22 años se está defendiendo a las mil maravillas desde el fondo de pista manejando los puntos a su antojo.

0 - 0 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut A pesar de su buen tenis, Cameron Norrie se complica el juego merced a un error no forzado y al buen hacer de Roberto Bautista al machacar en la red. Deuce. 40 - 40 SET 1 2 - 3

Remate desde la red de Roberto Bautista Agut que no opciones a Cameron Norrie 30 - 40 SET 1 2 - 3

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red

15 - 40 SET 1 2 - 3

Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Roberto Bautista Agut 15 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 15 - 15 SET 1 2 - 3

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 2 - 3

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Roberto Bautista se rehace del 0-30 y se anota el juego. Y lo hace, después de jugarse un segundo a la línea, con intercambios largos y forzando el error de su rival que ha terminado fallando en sendos puntos con la derecha. A pesar del mal inicio, solo es un break.

0 - 0 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 40 - 30 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Segundo servicio liftado de Roberto Bautista Agut, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera DOBLE FALTA PARA ROBERTO BAUTISTA, QUE NO LEVANTA CABEZA. 0-30

Roberto Bautista Agut falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Cameron Norrie confirma el break sin ninguna dificultad, con el primer ace del partido que ha venido después de la primera doble falta del encuentro. No tenemos noticias de Roberto Bautista. 0 - 0 SET 1 1 - 3

Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut

Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta 15 - 30 SET 1 1 - 2

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red 15 - 15 SET 1 1 - 2

Cameron Norrie con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Roberto Bautista Agut se apunta el tanto 15 - 0 SET 1 1 - 2

Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red BREAK PARA GRAN BRETAÑA. A pesar de empezar con buen pie en el primer juego, Roberto Bautista se ha adormecido y le está costando "cogerle el hilo" a un encuentro donde Cameron Norrie es más tranquilo que su compatriota Liam Broady, mucho más impulsivo.

0 - 0 SET 1 1 - 2

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera TRIPLE PELOTA DE RUPTURA PARA CAMERON NORRIE. Las primeras de este segundo partido de eliminatoria de primera ronda de Copa Davis. 0 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto No le entran los golpes a Roberto Bautista y Cameron Norrie se acerca a la pelota de break por el simple hecho de estar devolviendo todos los envíos desde el fondo de pista. 0-30. 0 - 30 SET 1 1 - 1

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera

0 - 15 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera 40 - 40 SET 1 1 - 0

Remate desde la red de Cameron Norrie que no opciones a Roberto Bautista Agut ADV - 40 SET 1 1 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Nos vamos al deuce por segundo juego consecutivo. Todo ello en un partido que ha empezado con muchos fallos por parte de ambos contendientes. Se quiere profundizar en el juego pero la pelota se marcha más allá de las líneas. 40 - 40 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera

30 - 40 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 15 - 40 SET 1 1 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 1 - 0

El revés de Cameron Norrie se va fuera

Con un deuce de por medio, Roberto Bautista ha sabido gestionar bien el primer juego del partido para atarlo sin problemas. Control e iniciativa ante un rival totalmente desconocido para el público y para el castellonense. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Roberto Bautista Agut con una volea cercana a la red consigue el punto ADV - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 40 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Cameron Norrie y consigue el punto

30 - 30 SET 1 0 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Cameron Norrie se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Todo preparado en la pista Manolo Santa del Club de Tenis Puente Romano de Marbella que ahora presenta mejor aspecto que en el primer encuentro. Los jugadores terminan de calentar. España obligada a encarrilar la eliminatoria.

Después es verdad que, a diferencia de otros tenistas, ha dado la cara cuando la Armada estaba en la Segunda División del tenis mundial. Viajó a Dinamarca y a Rumanía para ayudar al ascenso. Y ya en el Grupo Mundial en 2017, ganó sus dos partidos de primera ronda ante Croacia para no estar en cuartos ante Serbia. Un Roberto Bautista que todavía tiene que consagrarse en el equipo de Copa Davis. Tuvo un inicio funesto después de un 2014 horrible. Debutó con derrota ante Kohlschreiber (6-2, 6-4 y 6-2) y fue el hombre que perdió en Brasil contra Thomaz Bellucci mandándonos al Grupo I Mundial (6-4, 3-6, 6-3 y 6-2). Sí es cierto también que, aparte de su triunfo en Auckland, ha cosechado dos derrotas. Una en Pune frente a Gilles Simon en su primer partido del año, y la otra en primera ronda del Open de Australia contra el también español Fernando Verdasco, el azote de sus compatriotas, por 6-1, 7-5 y 7-5. Roberto Bautista se encuentra representándonos, entre otras cosas, porque es uno de los jugadores del circuito que mejor comienza la temporada. De hecho, en los últimos tres años ha ganado tres torneos en el mes de enero. A lo que hay que sumar la final en Chennai de 2013, una de las 13 a las que ha llegado el levantino en su carrera ATP. En ATP alcanzó la segunda ronda del Open USA la temporada pasada. Allí cayó eliminado contra otro jugador español: Pablo Carreño, que está presente en Marbella pero que de momento está reservado para el dobles. Frente al asturiano, el de Johannesburgo perdió por 6-2, 6-4 y 6-3).

El castellonense, como pasaba en el duelo anterior, jugará por primera vez contra su rival de ahora. Zurdo, con revés a dos manos, tan solo tiene 22 añitos de edad. Muy regular en torneo Challenger donde venció el año pasado el de Binghamton, Tiburon y Stockton. En breves instantes, ofreceremos en directo el partido entre Roberto Bautista, 23 en el Ranking ATP y número dos español, frente al inglés de origen sudafricano, Cameron Norrie, 114 del mundo y principal representante del equipo entrenado por Leon Smith. Hola buenas tardes a todos los seguidores del tenis. Proseguimos con la narración de esta primera jornada de Copa Davis que enfrentan en Marbella a España y Gran Bretaña, y donde ya ganamos por 1-0 merced a la victoria de Albert Ramos sobre Liam Broady por 6-3, 6-4 y 7-6.