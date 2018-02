Tenis La carta de una bisabuela que ha llegado al corazón de Rafa Nadal El tenista balear ha contestado a una «ferviente admiradora» de 92 años

S. D.

@abc_deportes 10/02/2018 13:09h Actualizado: 10/02/2018 13:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Djokovic bromea con Nadal sobre el origen de sus problemas físicos

Rafa Nadal no ha tenido otra opción que contestar a la emotiva carta que le envió desde México una ferviente admiradora de 92 años. El tenista balear ha utilizado las redes sociales para dar respuesta al mensaje de esta aficionada cuya bisnieta compartió también por esta vía.

Mi bisabuela es fan #1 de Nadal y siempre le escribe cartas y se las manda hasta España. Como jamás ha recibido respuesta, le pedí que escribiera una para twitter y me dio esto...le harían el día si me ayudan a que Nadal la lea plisssss. @RafaelNadalpic.twitter.com/R5hfpR9ZIX — Debora Mansur (@Deboramansurr) 7 de febrero de 2018

«Querida Debora, por favor, dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias», respondió el balear a través de sus perfiles oficiales.

Querida Debora, por favor dale las gracias de mi parte a tu bisabuela por esta emotiva carta y su contenido que llega al corazón. Todas las cartas y muestras de apoyo que recibo de todos vosotros significan mucho para mí. Muchas gracias https://t.co/jgkh7Hdjpv — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 9 de febrero de 2018

En la misiva, esta aficionada tan especial, compartía con el balear su pasión por el tenis y le deseaba una pronta recuperación tras sus problemas físicos en el Open de Australia.

«Estimado Rafa, en diciembre le escribí otra carta y se la mandé a su Academia en Baleares, a lo mejor no la ha recibido, pues anda en tantos lugares. Soy una señora de 92 años, casi 93, en abril, y desde que empezó a jugar al tenis soy su ferviente admiradora. Estoy pendiente de todos sus juegos y si son en la madrugada, pongo el despertador. Siento mucho lo que pasó en Australia y deseo que ya esté completamente bien», arranca la misiva.

«Ahora va a estar en Acapulco a finales de este mes, me hubiera encantado ir, pero ya se hace difícil viajar y me queda retirado [...] Mi esposo, que ya falleció, jugó mucho al tenis, yo creo que por eso me gustó. Me daría un gusto tremendo que me pudiera algún día contestar. Un abrazo y mi cariño», desea esta bisabuela en otro pasaje de su carta. Un deseo que Nadal no dudó en cumplir.