Un diputado de Podemos en Madrid arremete contra Rafa Nadal

S. D.

Tras manifestarse en favor de unas elecciones la semana pasada, numerosas voces se han alzado en favor y en contra de la opinión de Rafa Nadal. El tenista español se ha ganado numerosos elogios entre aquellos que piensan como él, pero no está exento de las críticas de los que tienen una opinión contraria al respecto. Sin embargo, la mayoría de ellas quedaban dentro del ámbito de la discrepancia política, algo que Isidro López, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, no ha seguido.

«Nadal quiere elecciones. A mi sin embargo me gustaría que dejase de practicar un tenis soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas», escribió Isidro López en sus redes sociales. El diputado de Podemos en Madrid respondía así a las declaraciones de Rafa Nadal en las que dijo lo siguiente: «A mi modo de entender, y no quiero ser imprudente, lo mejor sería votar. Con todas las cosas que han ocurrido, que no son pocas en estos últimos dos años, los ciudadanos quieren votar otra vez».