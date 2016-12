Ana Ivanovic se retira del tenis

Ana Ivanovic ha sorprendido este miércoles al anunciar que deja el tenis. Con solo 29 años, la serbia pone así el punto y final a su carrera, una noticia inesperada. En 2008 ganó Roland Garros y llegó a ser número uno del mundo. Actualmente ocupaba la plaza 63 en la lista de la WTA.

Ivanovic sumó quince títulos a lo largo de sus trece años como profesional y era una de las jugadoras más mediáticas, además de tener la simpatía de todo el vestuario. Ya había anunciado que para el 28 de diciembre daría una noticia muy importante y pronto se especuló con la retirada, aunque también alguien apuntó a un posible embarazo después de casarse recientemente con el futbolista alemán Bastian Schweinsteiger.

«Es bien conocido que me he visto obstaculizada por las lesiones. Para mí, para mis aficionados y para todos los jóvenes jugadores que puedan verme, solo puedo jugar si puedo rendir a mi nivel más alto, y ya no puedo hacerlo más. Ha llegado el momento de pasar página», anunció Ivanovic en las redes sociales.