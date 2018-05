Actualizado: 29/05/2018 10:54h

Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Svetlana Kuznetsova Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Svetlana Kuznetsova se va fuera 40 - 40 SET 1 1 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 40 - 30 SET 1 1 - 0

Remate desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que no da opciones a Svetlana Kuznetsova

30 - 30 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Svetlana Kuznetsova se va fuera Falla Garbiñe Muguruza tanto en el revés paralelo (donde la bola se quedó en la red) como en la volea (que se marchó larga) e invita a "Sveta" a acercarse a la pelota de break. 15-30. 15 - 30 SET 1 1 - 0

La volea de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Svetlana Kuznetsova no puede precisar el resto y la bola se va fuera

BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA !!! Ahora le ha tocado defender, Svetlana Kuznetsova se ha aproximado a la red pero su volea definitoria se estampó en la red. No se puede comenzar mejor el torneo. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Svetlana Kuznetsova no consigue superar la red con su volea PRIMER PUNTO DE BREAK DEL ENCUENTRO, PARA GARBIÑE. ADV - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Svetlana Kuznetsova y consigue el punto Primer juego del partido y primer deuce que puede ser símbolo del encuentro maratoniano que nos espera. La rusa ya ha cometido la primera doble falta del partido que había puesto a Garbiñe Muguruza con 15-30, pero la caraqueña se ha precipitado con sus golpeos largos y no ha podido disfrutar de una bola de ruptura.

40 - 40 SET 1 0 - 0

Remate desde la red de Garbiñe Muguruza Blanco que no opciones a Svetlana Kuznetsova 30 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Svetlana Kuznetsova, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Svetlana Kuznetsova falla su segundo servicio, doble falta 15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Svetlana Kuznetsova se va fuera

Saque plano de Svetlana Kuznetsova, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Todo preparado en la Pista 1 del recinto de Roland Garros, la conocida como Plaza de Toros que presenta una media entrada. Las jugadoras terminan de calentar. La juez de silla será el australiano John Blom. Con todos ustedes, la mejor tenista española del momento debutando en Roland Garros. También como papel determinante tenemos las condiciones meteorológicas, que pueden afectar al agarre de la pista y a la pesadez de la pelota en el golpeo. Inestabilidad. Las nubes amenazantes siguen ahí arriba, alguna gota cae, vemos algún paraguas desplegado pero no termina de romper. Por lo tanto hoy promete un partido largo en el que se pone en escena dos estilos de juego bien diferentes. Por un lado el estilo directo de la caraqueña para la que es fundamental dominar los puntos y no verse por debajo en el marcador. Y por otra parte, el estilo defensivo de una luchadora del fondo de pista. De hecho, la mitad de sus enfrentamientos se han alargado hasta el último set, como por ejemplo su único duelo en tierra batida, que coincide además con la única victoria de Svetlana Kuznetsova. Tuvo lugar en la segunda ronda de Madrid y la rusa acabó venciendo por 6-3, 5-7 y 7-5

Contra la rusa amadrinada en su día por Arantxa Sánchez Vicario, Garbiñe Muguruza se ha enfrentado en seis ocasiones y ha inclinado la balanza a favor suya en cinco de ellas. La última de ellas en los cuartos de final de Cincinnati 2017, torneo que ganó y donde venció a la de San Petersburgo en un partido durísimo a tres sets (6-2, 5-7 y 7-5). En esta temporada, Sveta tiene como mejor resultado tanto en global como en polvo de ladrillo los cuartos de final de Estambul. Si bien es cierto que no pudo competir hasta marzo después de recuperarse de una lesión de muñeca que le ha mantenido alejada de las pistas durante cinco meses. Para más inri, hoy se enfrenta a una vieja experta en tierra batida como Svetlana Kuznetsova, que está a punto de cumplir 33 años, y que se encuentra en la posición 43 del Ranking WTA. Campeona de Roland Garros en el año 2009, el Open USA con 19 añitos en 2004 y de 15 títulos más. Unos resultados que no le han apartado del podio mundial pero que no le han dado continuidad al buen inicio de temporada donde conquistó Monterrey, después de lograr las semifinales de Dubai y la final de Doha. Todos estos torneos en superficie lisa. La hispano venezolana se presenta en este Grand Slam después de una mala dinámica en tierra batida esta primavera. Cayó en primera ronda en Stuttgart y en Roma, mientras que en Madrid se consideró un exitazo el hecho de llegar hasta los octavos de final.

Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis. A todos aquellos que en esta mañana de martes nos vais a acompañar en la retransmisión del partido debut de la campeona de Roland Garros 2016. A continuación, entra en escena la número 3 del mundo Garbiñe Muguruza que se enfrentará a la rusa Svetlana Kuznetsova.