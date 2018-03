Muguruza, adiós a Miami

Actualizado: 26/03/2018 20:43h

Actualizar

Irregular en el servicio, impetuosa en el resto, mala lectura del partido y peor respuesta a las liftadas que caían del cielo de una Sloane Stephens que registra, con este resultado, su mejor torneo del año. Esperamos al menos que hayan disfrutado del espectáculo. Nosotros nos despedimos, reciban un fuerte abrazo. El segundo acto lo afrontó de manera distinta. Más incisiva y segura de si misma. Estuvo muy cerca del break para dar un paso adelante y poner tierra de por medio. No quebró, volvió a sus problemas y cedió el servicio. Sloane Stephens le regaló una oportunidad y la volvió a desaprovechar. Garbiñe Muguruza tardó medio set en meterse en el partido. Cuando lo hizo estabilizando su saque, cometió una doble falta que la volvió a sacar del mismo y que le costó el primer set. Es la quinta vez de sus siete participaciones en este Premier Mandatoy de Cayo Vizcaíno. Todas las derrotas, quitando un abandono, a dos sets. Hoy Sloane Stephens se ha aprovechado de las dudas de una Top 3 que siempre ha jugado a remolque.

SLOANE STEPHENS ELIMINA A GARBIÑE MUGURUZA (6-3 y 6-4). EL CUADRO FEMENINO DE MIAMI SE QUEDA SIN REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA. La hispano-venezolana vuelve a caer en octavos de final de Miami. 0 - 0 SET 2 4 - 6

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto SEGUNDO PUNTO DE PARTIDO PARA SLOANE STEPHENS. Vaya resto inadecuado de Garbiñe Muguruza. No venía a cuento ahora arriesgar. Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA SLOANE STEPHENS. Cómo pesan la presión y los nervios !!!!! Deuce después de la caña de la estadounidense en el punto anterior.

Sloane Stephens falla su segundo servicio, doble falta 30 - 40 SET 2 4 - 5

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera DOBLE PELOTA DE PARTIDO PARA SLOANE STEPHENS. El Ojo de Halcón no le hico caso a Garbiñe Muguruza cuya derecha se fue al pasillo de dobles. 15 - 40 SET 2 4 - 5

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera OTRA VEZ SLOANE STEPHENS A UN PUNTO DEL MATCH POINT. 30-15.

Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Garbiñe Muguruza no devuelve una pelota sin tocarla. Esto contrarresta el fallo de Sloane Stephens a su buen resto en el punto anterior. 15-15. 15 - 15 SET 2 4 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 15 - 0 SET 2 4 - 5

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera GARBIÑE MUGURUZA LE PASA LA PRESIÓN A SLOANE STEPHENS. Sigue viva. Un error no forzado de la norteamericana, una pelota que botó mal o unas derechas desesperadas, todo ello con segundos y dos deuces después, hacen que sea la campeona del Open USA la que sirva para ganar.

0 - 0 SET 2 4 - 5

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera SEGUNDA DOBLE FALTA DE GARBIÑE MUGURUZA. Tan inoportuna como la primera. Sin meter ningún primero está consiguiendo que Sloane Stephens no pueda meterse dentro de la pista. Aún así, el deuce significa que está a un punto del Match Point. Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera

40 - 40 SET 2 3 - 5

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red ADV - 40 SET 2 3 - 5

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 2 3 - 5

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 30 SET 2 3 - 5

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 2 3 - 5

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red

DEJADÓN DE SLOANE STEPHENS..... SE BUSCA MATCH POINT EN LA CENTRAL DE CRANDON PARK. 15-30. 15 - 30 SET 2 3 - 5

Sloane Stephens con una precisa dejada a la que no llega Garbiñe Muguruza Blanco se apunta el tanto 15 - 15 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera Garbiñe Muguruza está desquiciada, no ha concretado en su approach con la derecha y ha tirado la raqueta. Se acerca el final de su andadura en Cayo Vizcaíno. 0-15. 0 - 15 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Garbiñe Muguruza sigue sin poder combatir los liftados de Sloane Stephens, tira los restos por la borda con una actitud muy negativa y le sirve en bandeja a su rival para ganar al resto este partido de octavos de final. Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Segundo servicio liftado de Sloane Stephens, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 2 3 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera ROTURA PARA SLOANE STEPHENS. Las dudas de Garbiñe Muguruza le tienen que invitar a quitarse la presión de encima y soltarse para cerrar un partido que tiene muy de cara. La 12 del mundo es temiblee cuando la pelota le viene botando, ella está quieta en el centro y tiene que sacar a pasear su derecha. 0 - 0 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Pero Garbiñe Muguruza no está bien. No está exhibiendo ese control ahora que mostró al inicio del set. Sus saques no son definitivas y sus errores con el drive vuelven a proliferar. DOBLE PELOTA DE CONTRABREAK DE SLOANE STEPHENS. 15 - 40 SET 2 3 - 3

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

15 - 30 SET 2 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 15 - 15 SET 2 3 - 3

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Sloane Stephens supera a Garbiñe Muguruza Blanco y gana el tanto Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera CONTRABREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA. Se vuelven a igualar las cosas. La española ha estado contra las cuerdas y ahora se ve favorecida porque a su rival se le ha venido la Central (vacía) encima a la hora de cerrar el partido. 0 - 0 SET 2 3 - 3

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera

Sloane Stephens se pone nerviosa. Le pesa el brazo en el saque y, ahora mismo, ha hecho un regalo con un passing aparentemente fácil. DOBLE BOLA DE RUPTURA PARA GARBIÑE MUGURUZA. 40 - 15 SET 2 2 - 3

El passing shot de Sloane Stephens se va fuera 30 - 15 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 30 - 0 SET 2 2 - 3

El revés de Sloane Stephens se va fuera 15 - 0 SET 2 2 - 3

Sloane Stephens no consigue superar la red con su globo defensivo

DOBLE FALTA DE GARBIÑE MUGURUZA (LA SEGUNDA DEL PARTIDO) BREAK PARA SLOANE STEPHENS QUE ESTÁ A TRES JUEGOS DE DEJAR EL CUADRO FEMENINO DE MIAMI SIN REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA !!! Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta CUARTA PELOTA DE ROTURA PARA SLOANE STEPHENS. 40 - ADV SET 2 2 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Lo vuelve a levantar Garbiñe !!!! Está contra las cuerdas y ha jugado un gran punto con segundo saque finalizando en la red con una volea muy complicada para colocarla en campo contrario.

40 - 40 SET 2 2 - 2

Gran volea desde media pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto TERCERA OPORTUNIDAD DE RUPTURA PARA SLOANE STEPHENS...Es medio partido para la de Florida. 40 - ADV SET 2 2 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 40 SET 2 2 - 2

Impresionante passing shot de Sloane Stephens desde el fondo de la pista supera a Garbiñe Muguruza Blanco y le sirve para ganar el punto ADV - 40 SET 2 2 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco con una volea cercana a la red consigue el punto

Garbiñe Muguruza, gracias a los primeros y a presionar en la red, levanta momentaneamente esta situación delicada por la que está sufriendo. Deuce. 40 - 40 SET 2 2 - 2

El passing shot de Sloane Stephens se va fuera 30 - 40 SET 2 2 - 2

El passing shot de Sloane Stephens se estrella en la red DOBLE PELOTA DE BREAK PARA SLOANE STEPHENS.... Nuevo error de Garbiñe Muguruza tras el resto de la estadounidense. 15 - 40 SET 2 2 - 2

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

15 - 30 SET 2 2 - 2

El revés de Sloane Stephens se va fuera Y Garbiñe Muguruza no puede encerrarse en sí misma si no ha aprovechado las ocasiones del juego anterior. Dos errores consecutivos invitan a Sloane Stephens que puede gozar de una pelota de break muy decisiva para este encuentro. 0-30. 0 - 30 SET 2 2 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera JUEGO PARA SLOANE STEPHENS. Garbiñe Muguruza ha fallado en los restos con segundo saque de Sloane Stephens y también en las derechas paralelas. La norteamericana se las devuelve con trampa y nuestra representante pica.

0 - 0 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Garbiñe Muguruza se aproxima a la pelota de break, pero sigue perdonando demasiado (sobre todo en los restos impetuosos). La hispano venezolana sabe que ahora la presión la tiene su oponente. Deuce. 40 - 40 SET 2 2 - 1

Sloane Stephens no consigue superar la red con su volea 30 - 40 SET 2 2 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red

30 - 30 SET 2 2 - 1

El revés de Sloane Stephens se va fuera Segundo servicio liftado de Sloane Stephens, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque liftado de Sloane Stephens, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 2 2 - 1

Sloane Stephens estrella su golpe de revés en la red NUEVO JUEGO AL SERVICIO PARA GARBIÑE MUGURUZA. Ha mejorado en los primeros y en el golpeo desde el fondo de pista con iniciativa. Está mandando y con confianza. Ahora le toca arrebatarle el resto a su rival para comenzar a desequilibrar la balanza hacia el otro lado.

0 - 0 SET 2 2 - 1

Sloane Stephens estrella su golpe de revés en la red 40 - 15 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 0 SET 2 1 - 1

El revés de Sloane Stephens se va fuera 30 - 0 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera 15 - 0 SET 2 1 - 1

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red

Sloane Stephens empata el set y saca adelante su servicio. A Garbiñe Muguruza le cuesta un mundo atajar esas pelotas liftadas llovidas del cielo, de arriba a abajo, para intentar recuperar la iniciativa. La pelota termina más allá de la línea de fondo. 0 - 0 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Ace de Sloane Stephens con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco 15 - 15 SET 2 1 - 0

Sloane Stephens no consigue superar la red con su volea

0 - 15 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Optimismo. Garbiñe Muguruza ha salido en este segundo set con otro aire. Mucho más incisiva, más segura de si misma y, sobre todo, más dominadora. Ha anulado a la campeona del Open USA al resto y ha empezado a repartir con en ella es habitual. 0 - 0 SET 2 1 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 40 - 15 SET 2 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que no da opciones a Sloane Stephens 30 - 15 SET 2 0 - 0

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red

15 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera SLOANE STEPHENS SE ANOTA EL PRIMER SET DEL PARTIDO (6-3). A la jugadora de Coral Springs le ha costado dar un paso adelante pero lo ha dado en el momento decisivo frente a una jugada, Garbiñe Muguruza, errática que cuando ha logrado estabilizarse en el set, lo ha tirado todo por la borda después de su única doble falta de la manga, muy inoportuna. 0 - 0 SET 1 3 - 6

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera PUNTO DE SET PARA SLOANE STEPHENS DESPUÉS DE UNA DERECHA ENVOLVENTE Y MORDIDA ESPECTACULAR.

30 - 40 SET 1 3 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 30 - 30 SET 1 3 - 5

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 30 - 15 SET 1 3 - 5

Sloane Stephens no consigue superar la red con su globo defensivo 15 - 15 SET 1 3 - 5

Fabuloso resto de revés de Garbiñe Muguruza Blanco que no consigue devolver Sloane Stephens 0 - 15 SET 1 3 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

ROTURA PARA SLOANE STEPHENS. Garbiñe Muguruza, que había tardado medio set en centrarse, vuelve a perder los papeles. POSIBLE SUPERBREAK PARA LA DE FLORIDA. 0 - 0 SET 1 3 - 5

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA GARBIÑE MUGURUZA EN EL PEOR MOMENTO !!!! PELOTA DE BREAK PARA SLOANE STEPHENS. Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Garbiñe Muguruza parecía tener el juego encarrilado con un buen servicio y posterior definición con derecha invertida. Pero una gran derecha paralela a la línea de la estadounidense; y una mala subida de la donostiarra con correspondiente passing llevan el juego al deuce.

40 - 40 SET 1 3 - 4

Impresionante passing shot de Sloane Stephens desde el fondo de la pista supera a Garbiñe Muguruza Blanco y le sirve para ganar el punto 40 - 30 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 40 - 15 SET 1 3 - 4

El globo defensivo de Sloane Stephens se va fuera 30 - 15 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 15 - 15 SET 1 3 - 4

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

15 - 0 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto JUEGO EN BLANCO PARA SLOANE STEPHENS. Ha reaccionado de inmediato la campeona del Open USA después de haber perdido la ventaja con la que había contado al inicio del choque. Si hemos vivido cinco breaks seguidos, ahora por fin la dos han logrado imponer su servicio. 0 - 0 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 0 - 40 SET 1 3 - 3

Remate desde la red de Sloane Stephens que no opciones a Garbiñe Muguruza Blanco 0 - 30 SET 1 3 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera

0 - 15 SET 1 3 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Y POR FIN GARBIÑE MUGURUZA SE ANOTA SU SERVICIO !!!! El hecho de meter primeros con asiduidad, donde se incluyen dos puntos gratuitos de saque, ha paliado el peligro que tiene Sloane Stephens con su derecha envolvente al resto. 0 - 0 SET 1 3 - 3

Sloane Stephens estrella su golpe de revés en la red 40 - 30 SET 1 2 - 3

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera

Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Sloane Stephens se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto 0 - 15 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA !!!! Y ha necesitado tres oportunidades en este juego ( en el anterior necesitó cuatro) para sacarlo adelante. La hispano-venezolana está en la obligación de ajustar sus primeros y no dar opciones al resto de Sloane Stephens para estabilizar su tenis. 0 - 0 SET 1 2 - 3

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red

40 - 30 SET 1 1 - 3

El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 40 - 15 SET 1 1 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Y AHORA, DE NUEVO, CONTRARRÉPLICA DE LA RESTADORA. Triple opción de break para Garbiñe Muguruza. No gobiernan las sacadoras en el inicio de este partido de octavos de final. 40 - 0 SET 1 1 - 3

Sloane Stephens estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera

15 - 0 SET 1 1 - 3

El passing shot de Sloane Stephens se estrella en la red NUEVA ROTURA PARA SLOANE STEPHENS. Cuatro juegos y tres rupturas en cuarto de hora de juego. La vencedora en Cincinnati no está inspirada y lo ha demostrado ahora al golpear casi al aire un remate franco en la red. 0 - 0 SET 1 1 - 3

El remate de Garbiñe Muguruza Blanco se estrella en la red Garbiñe Muguruza lo está pasando muy mal con el saque. No es capaz de dominar los puntos y ello da pie a que Sloane Stephens maneje desde el fondo y el centro de la pista el punto. TRIPLE PELOTA DE CONTRABREAK PARA LA NORTEAMERICANA. 0 - 40 SET 1 1 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red

0 - 30 SET 1 1 - 2

La volea de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 15 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA. Por fin despierta la española. Se estrena en este partido de octavos de final. Lo ha hecho defendiéndose en el fondo de la pista y gracias a una rival que se ha contagiado del juego que había desplegado ella misma hasta el momento. 0 - 0 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera ADV - 40 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Sloane Stephens se va fuera

Segundo servicio liftado de Sloane Stephens, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera Garbiñe Muguruza está enviando las bolas más allá de la línea de fondo cuando tiene la oportunidad de cerrar el juego. No concreta pero su rival ahora le está brindando la oportunidad de consumar el break. TERCERA OPORTUNIDAD PARA LA HISPANO-VENEZOLANA. ADV - 40 SET 1 0 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco gana el tanto con un revés desde la red 40 - 40 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO. La comete Sloane Stephens que sirve en bandeja la segunda opción de rotura para la campeona de Wimbledon.

Sloane Stephens falla su segundo servicio, doble falta Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera PELOTA DE CONTRABREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA, que al menos se ha empleado ahora en defensa una vez que Sloane Stephens no llega a concretar en sus aproximaciones a la red. 40 - 30 SET 1 0 - 2

El remate de Sloane Stephens se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 2

El revés de Sloane Stephens se va fuera

15 - 30 SET 1 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 2

Sloane Stephens estrella su golpe de revés en la red ROTURA PARA SLOANE STEPHENS. Por fin ha puntuado nuestra única representante en Miami, pero no le ha bastado porque sigue teniendo muchos problemas a la hora de colocar sus derechas en el cuadro contrario. 0 - 0 SET 1 0 - 2

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red

15 - 40 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Sloane Stephens y consigue el punto TRIPLE PELOTA DE BREAK PARA SLOANE STEPHENS. Garbiñe Muguruza no se ha estrenado todavía. No ha conectado ningún punto, más que nada porque sigue sin estar fina en su golpeo. Facilísimo para la de Florida. 0 - 40 SET 1 0 - 1

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Sloane Stephens que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto

En blanco para Sloane Stephens que ha conectado solo el 50% de sus primeros pero no ha necesitado exprimirse porque el golpeo de derecha liftado de Garbiñe Muguruza no ha estado del todo ajustado. Problemas en el comienzo para la caraqueña. Saque plano de Sloane Stephens, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera 0 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Segundo servicio liftado de Sloane Stephens, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 0

Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red

Todo preparado en la Pista Central de Crandon Park del Cayo Vizcaíno de Miami. Ambas jugadoras han terminado de calentar. La juez de silla será la noruega Julie Kjendlie. Nos espera un gran partido entre nada más y nada menos que dos campeonas de Grand Slam. No empezó bien el año la caraqueña perdiendo en segunda ronda del Open de Australia, pero pocas semanas después se recuperó llegando a la final de Doha (Premier 5) cayendo Petra Kvitova, y llegar a las semifinales de Dubai (Premier). En Indian Wells (Mandatory) se marchó en el primer partido. Garbiñe Muguruza se ha clasificado a los octavos de final por quinta vez en este torneo donde ha participado en siete ocasiones. Pues bien, en esta ronda ha caído las cuatro veces anteriores. El año pasado se retiró ante Caroline Wozniacki y el resto de derrotas fueron por dos sets. Está sin duda ante un reto. Así es nuestra campeona en Wimbledon, Roland Garros, Cincinnati, Pekín y Hobart, que estos días se ha beneficiado de la retirada de Amanda Anisimova para luego pasar por encima a Christina McHale (6-2 y 6-1). Hoy se enfrentará a la tercera jugadora local, si bien estas dos tenistas eran de New Jersey. Porque la ex número 1 del mundo no entiende de grises . Calidad y fuerza infinita, saque demoledor, sus partidos son cuesta abajo o cuesta arriba. No hay quien la pare cuando va por delante, y le cuesta mucho recuperar su confianza si el juego o la situación de partido no le sonríe.

Hoy le llega una Garbiñe Muguruza contra la que se enfrentó en el Premier 5 de Wuhan en segunda ronda. Por aquel entonces, ambas contaban con 22 añitos. De hecho, nuestra representante no los había cumplido y arrolló a la norteamericana por un contundente 6-2 y 6-0. En ese torneo, la hispano-venezolana llegaría a la final. Para llegar hasta aquí, Sloane Stephens no tuvo problemas para deshacerse de la Wild Card la australiana Ajla Tomljanovic (6-1 y 6-3) y sufrió más para quitarse de en medio a la Qualy Mónica Niculescu que acabó retirándose (6-7, 6-3 y 4-0). Hoy busca igualar su mejor resultado en Cayo Vizcaíno que fueron los cuartos de final de 2015. Con cinco torneos en su haber, esta jugadora, que juega en casa (Florida) y que es de la misma quinta que Garbiñe, es la viva imagen de la tranquilidad en pista. Su tenis es parsimonioso y dominante, apoyando en un gran saque. Elabora los puntos hasta soltar el Winner definitivo. La caraqueña nacionalizada española se mide ni más ni menos que a la vigente campeona del Open USA. Sin embargo, desde entonces no ganó ningún partido más hasta el pasado mes de enero encajando ocho derrotas consecutivas. Ya en Acapulco, Indian Wells y Miami ha logrado por lo menos llegar a tercera ronda. Hola, muy buenas tardes a todos los amantes del tenis, a los seguidores y seguidoras del circuito femenino, y prepárense para disfrutar del Premier Mandatory de Miami que viaja ya por octavos de final. A continuación, Garbiñe Muguruza, número 3 del mundo, se verá las caras contra la estadounidense Sloane Stephens, 12 del Ranking WTA.