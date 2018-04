Copa Davis Nadal: «El cuerpo ha respondido bien después de casi tres meses» El balear valoró positivamente su primer encuentro, con victoria, después de casi tres meses sin competir

Rafael Nadal apareció en la sala de prensa con Sergi Bruguera con la primera victoria en su zurrón después de casi tres meses sin competir. El balear reconoció los errores por la falta de rodaje, pero confirmó que le había sentado bien la vuelta: «No he notado nada físico de la lesión, pero siempre hay pequeños riesgos. He hecho un partido sólido y estoy contento por el resultado. Es una gran vuelta y positiva. Me ayudará a coger ritmo, confianza»

No quiso comentar si se siente con fuerzas suficientes para jugar el dobles del sábado con Marc López, pero sí admitió que el domingo tendrá una dura prueba con Alexander Zverev, que arrolló a David Ferrer en el choque inaugural de la eliminatoria. «Desde luego tengo que sacar mejor. Ante Sasha no podré cometer tantos errores. Es un rival duro. Sería una buena prueba para mí, un reto, para probarme que estoy preparado. Porque será decisivo para no perder o para ganar. Mi preparación no es la mejor, pero estoy en casa y con un nivel bueno», analizó.

«He estado mucho tiempo parado, no solo en la pista sino físicamente. Llevaba unos meses complicadillos. Desde el año pasado no acabo ningún torneo y esto me genera cierta inquietud. De mi tenis me he ido sintiendo bien, aunque es lógico que no esté a mi mejor nivel porque me faltan partidos para coger el ritmo. El primer punto que jugué después de casi tres meses fue el lunes. Esta semana me va a servir mucho porque las sensaciones han sido positivas. Me he entrenado bien y he jugado algo peor de lo que me he entrenado. Pero es algo normal y me he encontrado cómodo». También alabó a la afición que ha llenado la Plaza de Toros de Valencia para arroparlo en su regreso. «El público ha respondido de la manera que necesitábamos. Y mañana lo necesitaremos incluso más porque nos jugamos la eliminatoria».