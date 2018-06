Rafa Nadal aprovecha cualquier oportunidad para mejorar los aspectos que no han ido bien en el partido. Se vio en el encuentro contra Grigor Dimitrov en Montecarlo en el que, antes siquiera de sentarse a recoger las cosas del banco envió un mensaje a su equipo para practicar enseguida un golpe que no le había salido del todo bien.

En Roland Garros la exigencia es incluso más alta, pues le acompañan diez títulos. Y después de atropellar a Richard Gasquet todavía tuvo fuerzas y energía para bromear y hacer un espectáculo completo en la Philippe Chatrier. Le dio una raqueta a un recogepelotas y lo invitó a unos puntos para deleite del muchacho y alegría de la grada, que celebró la acción con otro gran aplauso.

