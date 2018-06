Un brillante Nadal saca lustre a su undécimo Roland Garros

CRÓNICA DIRECTO

Con el primer break de Nadal, la anécdota del encuentro, pues al número 1 del mundo se le agarrotó el dedo corazón de la mano izquierda y tuvo que parar para que lo atendiera el médico. No podía extenderlo. Se quitó las vendas que cubrían su antebrazo, le dieron masaje y siguió jugando como antes, de forma impoluta, magistral, propia del rey de la tierra. Un año más. Porque Thiem no tuvo más para ofrecer, demasiado grande el desafío, y aunque levantó cuatro bolas de partido, a la quinta Nadal levantó los brazos, aplaudió, mandó un beso a la grada y se convirtió en el campeón de Roland Garros por undécima vez en su carrera. La Philippe Chatrier explotó, encantada con su rey.

Desesperado, el príncipe de la tierra todavía tiene que rendir pleitesía al rey. No le aguantó la mentalidad, desequilibrado ante el juego de Nadal e incapaz de encontrar su juego. Todo lo que había planeado, todo lo que desbarató el balear. Fallos y más fallos cuando tenía la situación controlada, e imposibilidad de levantar el punto cuando dominaba el español.

El 4-4 llegó a los 46 minutos de batalla, encantada la Chatrier porque se emociona con los puntos largos, el sacrificio, los golpes ajustados, las defensas férreas, la sangre. Todo lo que simboliza Rafa Nadal. Porque Thiem pecó de indolente y de inexperto. Una de las debilidades del austriaco está en la mentalidad , todavía en crecimiento porque no se ha visto en muchas ocasiones en estos escenarios. Con 5-4 regaló su servicio en blanco , con tres errores de bulto. Y ahí entregó el partido.

Son once títulos en catorce ediciones, solo dos derrotas y una retirada por lesión, y en once finales. Cada cual distinta, por el rival, por el tiempo, por el estilo de peinado de Nadal, pero él sigue manteniendo el hambre que lo ha llevado hasta empujar los límites de la lógica, lo posible y lo imposible. Y ante Thiem el español mostró el juego que tan bien le ha funcionado este año: paciencia y seguridad en el primer set, desequilibrar al rival y arrollarlo después.

En el coqueto parque Bois de Boulogne se hace silencio cuando juega Rafael Nadal . Se vacían sus calles porque no hay mayor espectáculo que ver al español producir su obra de arte. Sonará exagerado, pero no hay muchas formas de entender que Nadal haya levantado su undécimo título en Roland Garros, donde ni las máquinas del agua funcionan cuando él está en la pista. El español levanta su undécima Copa de Mosqueteros con un partido en el que sacó lustre a sus galones en un París que le rinde honores de rey , y cuyo cielo se negó incluso a borrar sus trazos con lluvia. Antes al contrario, salió el sol para celebrar con más colorido la victoria del balear sobre Dominic Thiem, al que le vino grande la empresa .

Actualizado: 10/06/2018 19:06h

Nosotros nos despedimos tras haberles contado un nuevo título de Rafa, gracias por habernos acompañado. En su primera final de Grand Slam el austríaco se ha encontrado al peor rival posible, al rey de Roland Garros que hoy lo ha vuelto a demostrar una vez más. Thiem ya había hecho historia antes de llegar a esta final cuando derrotó a Rafa en el pasado Masters de Madrid. Entonces se convirtió en el tercer tenista que ha conseguido derrotar al balear en al menos tres partidos en tierra batida, junto a Djokovic y Gastón Gaudio. En algo menos de tres horas de juego Nadal se alza de nuevo con el título en Roland Garros. Solo ha cedido un set en todo el torneo, ante el argentino Schwartzman.

Con el triunfo de hoy ante Thiem, el tenista balear se ha impuesto ya a nueve rivales diferentes en sus finales de Grand Slam. Hoy el austriaco ha sido un digno contrincante, Rafa le ha superado y no le ha dado opción de ganar ni un solo set pero ha dejado muy buenas sensaciones sobre la pista. Un año más Rafael Nadal reina en el Grand Slam parisino donde ha ganado todas las ediciones en las que ha disputado la final. VICTORIA PARA RAFA. El tenista balear se proclama campeón de Roland Garros por undécima vez, 13 años después de alzar el título por primera vez. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera Quinta bola de partido para el balear ya que Thiem salvó la anterior.

ADV - 40 SET 3 5 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 3 5 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Se precipita el austríaco y la manda muy larga. Nueva ventaja de Rafa Nadal. ADV - 40 SET 3 5 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Thiem salva las tres bolas aprovechando los errores de Nadal que parece que se ha relajado con todo a favor.

40 - 40 SET 3 5 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 3 5 - 2

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 15 SET 3 5 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera TRES BOLAS DE PARTIDO PARA RAFA. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera

30 - 0 SET 3 5 - 2

El revés de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera BREAK DE NADAL. En este tercer set el tenista manacorense consigue romper de nuevo el servicio de su rival y pone un 5-2 en el marcador que le deja muy cerca de ganar su undécimo título en Roland Garros. 0 - 0 SET 3 5 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Dos bolas de break para Nadal. Ojo que este momento puede ser ya decisivo si Rafa consigue romperle el servicio a Thiem y ponerse con 5-2 y servicio para cerrar el partido.

40 - 15 SET 3 4 - 2

La contradejada de Dominic Thiem se estrella en la red Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 30 - 0 SET 3 4 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Dominic Thiem falla su segundo servicio, doble falta 0 - 0 SET 3 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

40 - 0 SET 3 3 - 2

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 30 - 0 SET 3 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 15 - 0 SET 3 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Juego fácil para Dominic Thiem y descanso en la Philippe Chatrier con el 3-2 favorable a Rafa. Parece que lo de su mano era solo un calambre y ya ha pasado. 0 - 0 SET 3 3 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

15 - 40 SET 3 3 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 0 - 40 SET 3 3 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 30 SET 3 3 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera Juego para el manacorense que coloca el 3-1 en el tercer set.

0 - 0 SET 3 3 - 1

El revés de Dominic Thiem se va fuera 40 - 15 SET 3 2 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta El tenista balear vuelve a la pista y el partido se reanuda. Parece que Nadal tiene problemas, se le ha quedado bloqueado un dedo de su mano izquierda y está siendo atendido.

30 - 0 SET 3 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 15 - 0 SET 3 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto BREAK DE RAFA. El de Manacor rompe el servicio de Thiem, no lo hizo en el primer juego donde sirvió el austríaco en esta manga pero lo logra en el segundo y ya manda en el marcador. 0 - 0 SET 3 2 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera ADV - 40 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

40 - 40 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 40 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 40 - ADV SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

40 - 30 SET 3 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Le toca de nuevo a Dominic Thiem sufrir con su servicio. 30-30 en este tercer juego del tercer set. 30 - 30 SET 3 1 - 1

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 3 1 - 1

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red 0 - 30 SET 3 1 - 1

Revés desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal

0 - 15 SET 3 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Juego para Nadal que iguala la tercera manga. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera 30 - 15 SET 3 0 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

15 - 15 SET 3 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera Con mucho esfuerzo, Thiem saca adelante el juego en este inicio de tercer set. Es la primera manga en la que el austríaco empieza mandando en el marcador. 0 - 0 SET 3 0 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - ADV SET 3 0 - 0

Remate desde la red de Dominic Thiem que no opciones a Rafael Nadal

Otro buen primero que no logra restar con acierto el tenista manacorense. Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera El tenista austríaco salva las tres bolas de las que disponía Rafa pero de nuevo el balear tiene ventaja. Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera

40 - 30 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 15 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Tres bolas de break para Rafa Nadal. El inicio de todos los sets están siendo decisivos en este encuentro. En ellos domina por completo el balear y eso le permite llevarlos siempre con ventaja. 40 - 0 SET 3 0 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red 30 - 0 SET 3 0 - 0

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

15 - 0 SET 3 0 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Se inicia la tercera manga, que puede ser definitiva, con Dominic Thiem al servicio. Se cumplen ya las dos horas de juego. Los dos tenistas están dando un gran espectáculo en esta final de 2018 pero Nadal ha puesto un punto más en su juego y domina el marcador. La experiencia de un ganador que se deja nota sobre la pista. SET PARA RAFA. El tenista balear consigue llevarse la segunda manga de un encuentro que está siendo espectacular. 0 - 0 SET 2 6 - 3

El revés de Dominic Thiem se va fuera

DOS BOLAS DE SET PARA NADAL. 40 - 15 SET 2 5 - 3

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 30 - 15 SET 2 5 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 0 SET 2 5 - 3

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 15 - 0 SET 2 5 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

No lo logra porque el tenista austriaco lo saca adelante. Nueva oportunidad para el balear, ahora con el servicio, para ganar la segunda manga y poner el 2-0 en el marcador global del partido. 0 - 0 SET 2 5 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Con el 5-2 Nadal puede buscar llevarse el segundo set al resto. 30 - 40 SET 2 5 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 15 - 40 SET 2 5 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

15 - 30 SET 2 5 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 2 5 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera Salva el juego Rafa Nadal con mucho esfuerzo ante un rival muy luchador y que está dejando también grandes detalles de calidad. 0 - 0 SET 2 5 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

ADV - 40 SET 2 4 - 2

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 2 4 - 2

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem Bola de break para Thiem que tras un punto largo opta por la dejada a la que no consigue llegar Nadal. 30 - 40 SET 2 4 - 2

Dominic Thiem con una precisa dejada a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Festival de golpes en la final de Roland Garros, con gran potencia por parte de ambos. Thiem intenta ahora buscar el break ante Nadal pero no es nada fácil.

30 - 30 SET 2 4 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 2 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 15 - 15 SET 2 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 0 - 15 SET 2 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Vuelve a mostrar solidez con su servicio Dominic Thiem y gana el juego en blanco.

0 - 0 SET 2 4 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 0 - 40 SET 2 4 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Juego para Nadal en el que Thiem se había puesto con 0-30 y después ha llegado a igualar (40-40) pero el balear no le da opción.

Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Dominic Thiem no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 2 3 - 1

Gran resto de derecha de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 30 SET 2 3 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 30 - 30 SET 2 3 - 1

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

15 - 30 SET 2 3 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 0 - 30 SET 2 3 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Juego en blanco para Dominic Thiem con un gran servicio. El austríaco intenta tomar aire en un set que se le ha puesto cuesta arriba. Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera

Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 30 SET 2 3 - 0

Impresionante passing shot de Dominic Thiem desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto 0 - 15 SET 2 3 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Juego para Nadal que amplia su ventaja y certifica el break anterior. El marcador del segundo set muestra ya un claro 3-0 para el español. 0 - 0 SET 2 3 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

40 - 15 SET 2 2 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Nadal busca el revés de Thiem y el tenista austriaco se está encontrando demasiado con la red en los últimos puntos. 30 - 15 SET 2 2 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 2 2 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 2 2 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera

BREAK DE RAFA. Ahora sí consigue el tenista balear romper el servicio de Thiem y colocar el 2-0. 0 - 0 SET 2 2 - 0

El revés de Dominic Thiem se va fuera ADV - 40 SET 2 1 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red Nueva ventaja de Rafa que consigue salvar el tenista austriaco. 40 - 40 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

ADV - 40 SET 2 1 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red Doble falta de Thiem que estaba ahora con ventaja para ganar el juego. Deuce. Dominic Thiem falla su segundo servicio, doble falta Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 40 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Nueva ventaja de Nadal porque Thiem no consigue pasar la red en el úlitmo golpe. ADV - 40 SET 2 1 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red Dominic Thiem sube a la red y remata el punto que le permite salvar la segunda bola de rotura de la que disponía Rafa. 40 - 40 SET 2 1 - 0

Remate desde el centro de la pista de Dominic Thiem que no da opciones a Rafael Nadal 40 - 30 SET 2 1 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

Y ahora el balear dispone de dos bolas de break. Puede repetirse el guión del primer acto y que Rafa ponga el 2-0 en el marcador. 40 - 15 SET 2 1 - 0

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem Remata el austriaco para ganar el punto cuando Rafa se había puesto 0-30 en este juego. Empiezan las dudas en Thiem que ha sufrido el mazazo de perder el primer set al servicio. 30 - 15 SET 2 1 - 0

Remate desde el centro de la pista de Dominic Thiem que no da opciones a Rafael Nadal 30 - 0 SET 2 1 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red

Sirve Dominic Thiem por primera vez en esta segunda manga y falla en el primer punto que se lleva Rafa. 15 - 0 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 0 - 0 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 40 - 30 SET 2 0 - 0

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15 SET 2 0 - 0

La contradejada de Dominic Thiem se estrella en la red

30 - 15 SET 2 0 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 2 0 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red Había aguantado bien el tenista austriaco durante el set inicial pero ha fallado en el peor momento para él y Rafa no lo ha desaprovechado. Un pasito adelante del balear en su lucha por levantar su undécimo título aquí en París. El de Manacor ha aprovechado los fallos de su rival para ganar el juego en blanco y finiquitar la primera manga.

SET PARA NADAL. En el momento decisivo Rafa ha tirado de calidad y de experiencia para romper el servicio a Thiem y ganarle la primera manga. 0 - 0 SET 1 6 - 4

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 40 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 30 - 0 SET 1 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 15 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera 40 - 15 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera Primera doble falta en el partido del tenista manacorense. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta

15 - 0 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Buena derecha paralela de Dominic Thiem para ganar el juego. 0 - 0 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Doble falta de Thiem que iba camino de ganar el juego en blanco con un gran servicio. Dominic Thiem falla su segundo servicio, doble falta

Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 30 SET 1 4 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 4 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Juego para Rafa Nadal que pone el 4-3 en el primer set tras 44 minutos de esta final. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera

40 - 15 SET 1 3 - 3

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 15 - 15 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 0 - 15 SET 1 3 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera Juego para Thiem que iguala a tres el primer set. Sigue la igualdad sobre la pista.

Saque plano, en su segundo servicio de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - ADV SET 1 3 - 2

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Dominic Thiem supera a Rafael Nadal y gana el tanto Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera Derecha muy larga del austriaco y bola de break nuevamente para Nadal. ADV - 40 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

40 - 40 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Bola de break para Rafa después de que a Thiem se le haya escapado su último golpe de derecha cruzada. ADV - 40 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 40 - ADV SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

40 - 40 SET 1 3 - 2

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera Dejó pasar la bola Thiem pensando que iba fuera pero el juez de silla baja y confirma que entró. 0 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 40 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 30 SET 1 3 - 2

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 15 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 0 - 15 SET 1 3 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Juego para Rafa Nadal con su saque. Se han equilibrado las fuerzas sobre la pista tras la salida en tromba del balear que ganó los dos primeros asaltos.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Dominic Thiem se va fuera 30 - 15 SET 1 2 - 2

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que Dominic Thiem no consigue devolver 15 - 15 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Caña de Nadal que permite a Thiem ganar el juego. En él ha tenido que recurrir mucho a los segundos y además, como deciamos, ha cometido dos dobles faltas. 0 - 0 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Buen servicio del austríaco para solventar la situación adversa Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Rafael Nadal se va fuera Dominic Thiem, víctima de sus propios errores, concede otra ventaja a Rafa que tiene bola de break. ADV - 40 SET 1 2 - 1

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red

Segunda doble falta del tenista austríaco en este juego. Dominic Thiem falla su segundo servicio, doble falta Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 2 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 30 - 15 SET 1 2 - 1

Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Dominic Thiem y le sirve para ganar el punto

Primera doble falta en el partido de Dominic Thiem. Dominic Thiem falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto BREAK DE THIEM. El tenista austríaco le devuelve la moneda al de Manacor y consigue romperle el servicio para establecer de nuevo la igualdad en esta primera manga. 0 - 0 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 40 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Se levanta Thiem que no quiere dejar escapar a su rival desde el inicio y se pone con dos bolas de break. 15 - 40 SET 1 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Dominic Thiem no puede precisar el resto y la bola se va fuera

0 - 15 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera BREAK DE NADAL. Muy intenso el de Manacor en los primeros juego de esta final y ya ha conseguido romper el servicio de su rival después de que el último golpe del austríaco no haya pasado la red. 0 - 0 SET 1 2 - 0

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red El revés paralelo de Thiem se marcha muy largo y Rafa dispone de sus dos primeras bolas de break. 40 - 15 SET 1 1 - 0

El revés de Dominic Thiem se va fuera

30 - 15 SET 1 1 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 30 - 0 SET 1 1 - 0

15 - 0 SET 1 1 - 0

El revés de Dominic Thiem se va fuera Juego en blanco para Nadal en este inicio de partido, ahora primer servicio para Dominic Thiem. 0 - 0 SET 1 1 - 0

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Dominic Thiem

40 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Dominic Thiem no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 0

El revés de Dominic Thiem se va fuera Va a comenzar sacando Rafa Nadal en esta final de Roland Garros 2018 que arranca ya. El público en pie en la Philippe Chatrier para recibir a Rafa Nadal y Dominic Thiem que se disponen a calentar durante cinco minutos antes de que se inice el partido.

Ambos tenistas están a punto de saltar a pista. De nuevo se encontraron en Roland Garros, en 2017, donde Nadal eliminó a Thiem en semifinales para posteriormente proclamarse campeón. Este año 2018 ya se han enfrentado en dos ocasiones, en cuartos de Monte Carlo, con victoria de Nadal, y en la misma ronda en el de Madrid, con victoria de Thiem. En 2017 se vieron las caras en dos finales, ambas en tierra, en el Godó y el Masters de Madrid. En ambas la victoria y el título fueron para Rafa Nadal que derrotó a Thiem en dos sets. También en 2017 en el Masters de Roma, el austríaco le derrotó en cuartos de final. También en tierra batida fue su segundo partido, en semifinales de Buenos Aires en 2016, en ese caso con triunfo del austríaco. Ese mismo año Nadal le ganó en octavos en Monte Carlo. Nadal y Thiem se han enfrentado en nueve ocasiones previamente en el circuito, con un balance de seis victorias del balear y tres del austríaco. Su primer enfrentamiento fue precisamente en Roland Garros, en 2014, con victoria clara en tres sets de Rafa.

El camino ha sido aparentemente más fácil para Nadal que solo ha cedido un set, ante Schwartzman, en sus seis partidos en esta edición. Ha dejado en el camino a Bolelli, Pella, Gasquet, Marterer, Scwartzman y Del Potro. Para Dominic Thiem, número 8 del ranking ATP, esta es su primera final en un Grand Slam. Para llegar a ella ha eliminado a Ivashka, Tsitsipas, Barrettini, Nishikori, Zverez y Cecchinato. Con su presencia hoy en este encuentro, Rafa Nadal ha igualado a Roger Fededer que era hasta ahora el único jugador de la Era Open en disputar 11 finales de un mismo Grand Slam. Tras los triunfos de Wawrinka y Djokovic en 2015 y 2016, el tenista balear se coronó de nuevo el año pasado, derrotando en la final a Stanislas Wawrinka. El suizo fue campeón en 2009 pero Nadal regresó por todo lo alto en 2010 para ganar de nuevo. Ahí llegó su mejor racha de títulos consecutivos en Roland Garros: cinco, entre 2010 y 2014, frente a Robin Soderling, Federer, Djokovic (2) y David Ferrer.

Los números del balear son impecables en el Grand Slam parisino donde ha sido campeón siempre que ha conseguido llegar a semifinales. En 2005 cosechó su primer título en este torneo ante Mariano Puerta y también fue campeón en las tres siguientes ediciones, en tres finales ante Roger Federer. Buenos días, Rafa Nadal afronta su undécima final de Roland Garros donde quiere reinar una vez más y donde se ha proclamado campeón en diez de las últimas 13 ediciones.