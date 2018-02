Ránking ATP La lucha entre Federer y Nadal por reinar en el tenis Si el suizo ganase a Robin Haase recuperaría el número uno, puesto que no ocupa desde el mes de noviembre de 2012

«Quiero volver al número uno esta semana». Con estas palabras empezó Roger Federer el torneo ATP 500 de Rotterdam. Cinco días después está a solo un partido de lograrlo y convertirse en el número uno más veterano de la historia. Tras ganar en Australia y quedarse a 155 puntos de Rafa Nadal, el suizo optó por disputar un ATP 500 e intentar abordar el liderazgo del ránking lo antes posible. Si lo consiguiera, el tenista de 36 años desbancaría a Andre Agassi como el tenista más mayor en conseguirlo, quien lideró la clasificación con 33 años en 2003.

Roger Federer se ha consagrado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos -el mejor, incluso-. Sus 20 Grand Slam así lo atestiguan. Sin embargo, en su carrera se ha encontrado con un digno rival. Un enemigo -y amigo- a batir que en muchas ocasiones ha logrado incluso hacerle sombra: Rafa Nadal, quien ahora ostenta el liderazgo del ránking ATP.

Pese al gran regreso del tenista suizo después de su bajón en 2016, aún no sabe lo que es recuperar el número uno mundial del tenis, el cual no ostenta desde el 29 de octubre de 2012. Por aquel entonces, lideró el ránking ATP durante tan solo una semana. Rafa Nadal, en cambio, se encuentra en la cima de la clasificación desde el 21 de agosto de 2017. Así pues, Roger Federer tiene más cerca que nunca recuperar el trono.

Si finalmente se impusiera a Robin Haase, su rival en cuartos de final en Rotterdam, Roger Federer habría realizado una jugada maestra. Jugar este torneo ATP no figuraba dentro de los planes del suizo, pero la posibilidad de ser número uno le acabó convenciendo de participar en él y adelantar su regreso a las pistas antes de Dubai. «No me puedo creer que esté tan cerca. Significaría mucho para mi equipo, mi familia, mis aficionados y todos aquellos que me han apoyado durante este camino de regreso desde 2016. Ya estábamos felices por cómo estaba yendo todo, pero sería increíble volver a ser el número uno», dice al respecto.

No obstante, sobre la sana pelea que comparten el tenista español y el suizo no se ha escrito el último capítulo. En 2018, Roger Federer defenderá los títulos en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y un buen resultado del mallorquín en ellos, entre otras cosas, podría devolverle el número uno. Continúa así una lucha sin cuartel entre dos amigos fuera de la pista que están escribiendo la historia del tenis de la mano.

Pendiente del partido contra Robin Haase, Roger Federer podría ampliar el récord de semanas liderando el ránking ATP, que ahora mismo ostenta él mismo y está en 302 (en tres etapas distintas). El español, por su parte, suma 167 semanas como número uno. Después de ocupar el puesto 17 hace poco más de un año, Rotterdam brinda la posibilidad al suizo de hacer historia y de perpetuar la bonita lucha por el tenis mundial que tiene con Rafa Nadal. Mientras tanto, el español se prepara para volver a las pistas y dar batalla de nuevo.