Rafa Nadal, número 1 del mundo, ha conquistado este domingo su undécimo título del torneo de Roland Garros, segundo «Grand Slam» de la temporada, al vencer en la final al austriaco Dominic Thiem por 6-4, 6-3 y 6-2. Un nuevo éxito que agiganta la leyenda del tenista español, que está recibiendo numerosos mensajes de felicitación. Uno de los primeros ha llegado desde la Casa Real a través de su cuenta oficial en Twitter: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sólo 10? No, ¡¡¡ahora 11 Roland Garros!!! No hay tenista en el mundo como tú, Rafa. @RafaelNadal #RolandGarros18».

El presidente del Gobierno, el ministro de Cultura y Deportes, deportistas en activo y ya retirados de todas las disciplinas, rivales en el circuito y personajes de la vida social española también han dejado en las redes cariñosos mensajes dedicados a Nadal.

Hola, @NASA_es! Creo que se os ha colado un extraterrestre en la Tierra 🤔➡️ @RafaelNadal 👽

Hello, @NASA! I think an alien has gate-crashed the Earth 🤔➡️ @RafaelNadal 👽#RolandGarrospic.twitter.com/BVxsKZ3al7