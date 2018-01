WTA Serena Williams no jugará el Abierto de Australia La tenista estadounidense informa de que no está todavía preparada para estar en su mejor nivel en el primer Grand Slam del año

S. D.

En un Abierto de Australia que ya comienza a ser atípico por las bajas, se suma otra más, la de Serena Williams.

La estadounidense, que había regresado al circuito en el torneo de exhibición de Abu Dabi tras su reciente maternidad, anunció que todavía no se siente preparada para estar al nivel que le gustaría y, por tanto, no participará en el primer Grand Slam del año.

Williams fue madre en septiembre y quería recuperar el espíritu competitivo cuanto antes, pero no será en el Abierto de Australia. «Después de mi primer partido tras la maternidad me he dado cuenta de que, a pesar de estar muy cerca, no estoy donde personalmente quiero estar. Mi entrenador y mi equipo siempre me han dicho que “vaya a los torneos cuando esté lista para hacer todo el camino”. Con eso en mente, he decidido, con pesar, no participar en el Abierto de Australia este año. No obstante, el recuerdo de mi último torneo es algo que me llevaré siempre conmigo y con mi hija Olympia y estoy deseando volver de nuevo. Agradezco el apoyo y la comprensión de mis seguidores y de todo el mundo en el Abierto de Australia», confirmó la tenista a través de un comunicado.

«Puedo competir, pero yo no quiero únicamente competir. Quiero hacerlo mejor que eso y para ello necesito algo más de tiempo», continuó la hermana menor de las Williams.