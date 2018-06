Roland Garros Serena Williams: el poder de la superheroína Expertos y tenistas analizan la vuelta de la estadounidense a la élite después de la maternidad

Sigue sorprendiendo en las gradas de Roland Garros el traje de superheroína de Serena Williams. Acalló los rumores con un mensaje: «Esto va para todas las mujeres que tuvieron una recuperación dura después del parto. Aquí estoy. Y si yo pude hacerlo, vosotras también». Un mensaje de esperanza después de que su cuerpo ya no le respondiera como antes de la maternidad. Una situación que se torna crítica en ocasiones porque las prioridades cambian, pero el trabajo sigue igual, incluso más exigente en la competición y cuyas normas, que no cambian ni están pensadas para estas situaciones, llegan a desnaturalizar algo tan natural como ser madre.

«Son cosas que no les pasan a Messi o a Cristiano; ellos nunca tendrán una merma de su rendimiento durante tantas semanas antes y después del embarazo. Una lesión de rodilla son nueve meses inactivo pero solo para el deporte, porque en ese tiempo, el lesionado está ocho meses y medio recuperándose. Las mujeres, no», explica para ABC el ginecólogo y divulgador José Luis Neyro (www.neyro.com).

Serena Williams ganó su último Grand Slam, el Abierto de Australia, en enero de 2017. Estaba embarazada de 20 semanas. En septiembre nació Alexis Olympia, y la campeona de 23 Grand Slams se exigía y se le exigía regresar y volver a ganarlo todo ya. Pero el cuerpo, y la cabeza, tiene sus propios tiempos. Apenas jugó cuatro partidos antes de Roland Garros, con suerte irregular. Pero en París se acerca a su versión anterior, o una mejorada con Alexis a su lado. Hoy se enfrenta a Maria Sharapova. «Al ser deportista es más fácil que vuelva a recuperar el tono, pero no al nivel de élite en el que estaba. Hay unos plazos que hay que respetar, seas la número 1 o la cien. En las primeras cuatro semanas apenas se hace nada: suelo pélvico con ejercicios de Kegel e hipopresivos. Si intentas forzar de más, a lo mejor tienes que dar un paso de menos», explica Alberto García Bataller, director del Curso de Experto Mujer y Deporte de la Politécnica de Madrid. Y prosigue: «Se empieza a andar y a partir del mes, ejercicios de fuerza sobre todo para los tobillos, piernas, rodillas. También los brazos, pero sin peso porque puede ser un riesgo. A la quinta semana se comienza con trabajo específico, volver a la raqueta». Siempre, claro está, que no haya problemas en el proceso como sufrió Williams y muchas otras deportistas que han vuelto tras la maternidad. «Las que vuelven a un gran nivel son muy pocas. Nadie las ha entrenado para entender hasta qué punto cambia mental y físicamente la maternidad. Primero han de volver a sentirse mujeres, y es duro porque el niño exige cada día, las prioridades cambian y, en el deporte, es muy difícil entender por qué no es la misma de antes», sigue Neyro.

Tampoco el tenis lo comprende. María José Martínez, en cuartos del cuadro de dobles, lo explica para ABC: «Yo volví a competir cuando mi hija tenía siete meses. No es fácil recuperar la forma, aunque el cuerpo tiene memoria. El tenis avanza mientras tú te has parado. Eso cuesta. Pero yo sigo jugando como jugaba. Es madurez». Sobre que Williams haya perdido puntos y posiciones, fue tajante: «Tenemos ese problema muchas jugadoras. Las reglas son así». Como Victoria Azarenka: «Hay que separar la maternidad de las lesiones, está claro. Si se hace una regla, ha de ser para todas».