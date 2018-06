CRÓNICA DIRECTO

No se encontró cómodo contra un tenista sin nada que perder, de lado a lado Cecchinato, pero con ganas de ampliar su sueño en París. Se apuntó a todos los bombardeos, a jugar con el límite de sus fuerzas para desquiciar al rival, y llevó a Thiem a la rabia de saberse tan ganador que acabó enredado en sus propios errores (33) . Ni siquiera con un break a favor en el primer set el austriaco respiró tranquilo, ni siquiera con tres bolas de set en el segundo pudo cerrar el tie break. Pero ya en el tercero agotado el italiano, feliz de haber llegado hasta allí, consciente de no poder ofrecer nada más, Thiem levantó los brazos, respiró, se apoyó en la red y vio que estaba en la final de Roland Garros.

Asume el papel que le corresponde en tierra por sus habilidades y por su palmarés: haber ganado a Rafa Nadal por tres ocasiones en tierra batida otorga a Dominic Thiem un nivel por encima del resto. Sin embargo, el austriaco nunca antes había pisado la final de un Grand Slam. Una barrera psicológica que rompe en este Roland Garros en el que frenó la euforia de Marco Cecchinato . El primer intento, en 2016, fracasó contra Novak Djokovic. El año pasado se cruzó con el propio Nadal, como ejemplo de que ganarle a tres sets y fuera de París es una cosa, y en su jardín particular, es una misión mucho más ambiciosa.

Así, por tanto, el único verdugo (y por dos veces) de Rafa Nadal en tierra batida en las dos últimas temporadas, ya le está esperando en la gran final de Roland Garros. Ésa que se le resistió en los dos últimos años. Ahora le toca a Rafa Nadal hacer los deberes contra Juan Martín del Potro. No se pierdan la segunda semifinal. Esperemos que hayan disfrutado con la primera. Reciban un fuerte abrazo. Sin embargo, el aspecto anímico le pesó más al italiano cuando, en la tercera pelota de set con su saque, no solo la perdió sino que cedió el siguiente servicio. Fue entonces cuando Dominic Thiem no perdonó y, cuesta abajo y sin frenos en el tercer acto, arrolló a un italiano cansado pero con los deberes hechos en el torneo de su vida al haber ganado a Carreño, Goffin y un tal Novak Djokovic. Determinación que sí llegó en los compases finales de cada set, sin tenerlo miedo a conectar golpes de mucho riesgo en puntos decisivos... Se le aparecieron los fantasmas en el Tie Break cuando tuvo un error garrafal que a punto estuvo de tirar por la borda lo encarrilado en el segundo set. El austriaco estuvo muy serio y muy paciente. Tan solo cedió un servicio (tan solo cedió 23 puntos, la mitad que los que obtuvo al resto). Quizás le faltó dar un paso adelante en las bolas de break si quería haber encarrilado el partido cuanto antes.

Dominic Thiem ha tenido que luchar para derrocar la resistencia competitiva del jugador de Palermo, que en un mar de ilusión no ha tenido problemas en desplegar un tenis agresivo, ganando los rallis al inicio del choque y luciéndose con sus dejadas. DOMINIC THIEM SUPERA A LA GRAN REVELACIÓN DEL TORNEO, MARCO CECCHINATO, EN TRES SETS (7-5, 7-6 y 6-1) EN POCO MÁS DE DOS HORAS Y CUARTO Y SE PLANTA EN LA FINAL DE ROLAND GARROS. 0 - 0 SET 3 1 - 6

Buen derechazo desde la red de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato PRIMERA PELOTA DE FINAL PARA DOMINIC THIEM Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera

Se hace fuerte Dominic Thiem con el primero que busca el MATCH BALL EN LA PHILIPPE CHATRIER. Deuce. Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera 40 - 30 SET 3 1 - 5

Remate desde el centro de la pista de Dominic Thiem que no da opciones a Marco Cecchinato DOBLE PUNTO DE BREAK PARA MARCO CECCHINATO. 40 - 15 SET 3 1 - 5

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red

30 - 15 SET 3 1 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto A Marco Cecchinato ya le da igual y la pega. Lo hace profundo, con agresividad y bien, y además juega con la necesidad de cerrar cuanto antes de un Dominic Thiem al que se le atraganta su saque. 0-30. 30 - 0 SET 3 1 - 5

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 3 1 - 5

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Juego de honor y de homenaje para Marco Cecchinato en este tercer set.... SIRVE DOMINIC THIEM PARA ESTAR EN LA GRAN FINAL DE ROLAND GARROS EL PRÓXIMO DOMINGO.

0 - 0 SET 3 1 - 5

El revés de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 0 - 15 SET 3 0 - 5

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red

Dominic Thiem se había confiado pero se rehace del 0-30, con el sexto ace mediante y con un error de cansancio de Marco Cecchinato en la red. EL AUSTRIACO SIRVE EN EL PRÓXIMO JUEGO PARA PLANTARSE POR PRIMERA VEZ EN LA FINAL DE UN GRAND SLAM Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera 30 - 40 SET 3 0 - 4

El remate de Marco Cecchinato se estrella en la red Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Marco Cecchinato Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera

30 - 0 SET 3 0 - 4

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 15 - 0 SET 3 0 - 4

El revés de Dominic Thiem se va fuera SEGUNDO BREAK DE DOMINIC THIEM, QUE LO CIERRA EN BLANCO. Marco Cecchinato "ha entregado la cuchara". No hay partido. Son todo errores sucesivos del italiano. 0 - 0 SET 3 0 - 4

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera 0 - 40 SET 3 0 - 3

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera

0 - 30 SET 3 0 - 3

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 3 0 - 3

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red EN BLANCO PARA DOMINIC THIEM. Marco Cecchinato tiene la sensación que todo lo que tenía que ofrecer en este Roland Garros, ya está cumplido con nota. El austriaco se está paseando. 0 - 0 SET 3 0 - 3

Impresionante globo desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que Marco Cecchinato no consigue devolver 0 - 40 SET 3 0 - 2

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera

0 - 30 SET 3 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera DOMINIC THIEM ROMPE A MARCO CECCHINATO Y EMPIEZA A PONER DE LARGO SU PRESENTACIÓN COMO FINALISTA DE ROLAND GARROS. 0 - 0 SET 3 0 - 2

Dominic Thiem con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Marco Cecchinato se apunta el tanto Tras levantarse del 0-30, Marco Cecchinato falla con su revés a una mano tras sendos restos liftados de Dominic Thiem que disfruta de SU PRIMERA BOLA DE BREAK DE ESTE TERCER SET.

40 - ADV SET 3 0 - 1

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red 40 - 40 SET 3 0 - 1

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red 40 - 30 SET 3 0 - 1

El passing shot de Dominic Thiem se estrella en la red 30 - 30 SET 3 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera

Dominic Thiem en la cresta de la ola y repartiendo también desde el resto. El austriaco se aproxima a una bola de break que podría sacar definitivamente al de Palermo. 0 - 30 SET 3 0 - 1

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 3 0 - 1

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Juego para Dominic Thiem que no se fía para nada del italiano que ya sabe lo que es remontar un 2-0 en la edición presente de Roland Garros. Fue en primera ronda ante el rumano Marius Copil (2-6, 6-7, 7-5, 6-2 y 10-8) Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera

Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Marco Cecchinato no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 3 0 - 0

El passing shot de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Marco Cecchinato Hasta que anímicamente le afectó más al italiano perder sus dos saques de forma consecutiva para que Dominic Thiem no perdonase a la quinta. El verdugo de Rafa Nadal en Madrid a un set de plantarse por primera vez en la gran final de Roland Garros.

Este fallo alargó el Tie Break y, mientras el italiano contó con tres Set Ball (uno de ellos con su saque), el austriaco luchaba contra su psicológia con golpes cada vez más arriesgados: primeros como si fueran segundos, restos suicidas o también dejadas,... También en el Tie Break donde empezó golpeando y en el que supo sobreponerse a las buenas dejadas de su rival italiano. LLegó a contar con hasta tres pelotas de set, dos con ellas con su servicio. En el segundo, falló en la red cuando lo más fácil era simplemente poner la raqueta. El triple semifinalista de Roland Garros se lo estaba mereciendo porque Marco Cecchinato al resto estaba nulo (tan solo cinco puntos) pero no aprovechó ninguna de sus tres oportunidades de break. SEGUNDO SET PARA DOMINIC THIEM DE LA FORM MÁS AGÓNICA POSIBLE EN HORA Y TRES MINUTOS DE JUEGO !!!! 0 - 0 SET 2 6 - 7

El passing shot de Marco Cecchinato se va fuera

DOS PUNTOS AL RESTO PARA DOMINIC THIEM.... QUINTA PELOTA DE SET PARA EL AUSTRIACO, AHORA CON SU SAQUE. 11-10. 10 - 11 SET 2 6 - 6

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Sin temor a nada.... Dominic Thiem se saca una dejada de la manga, aparte de un gran resto, con un efecto brutal para salvar la pelota de set. 10-10. 10 - 10 SET 2 6 - 6

Dominic Thiem con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Marco Cecchinato se apunta el tanto Se marchó la invertida cruzada de Dominic Thiem.... TERCER PUNTO DE SET PARA EL SICILIANO, EL PRIMERO CON SU SERVICIO. 10-9

10 - 9 SET 2 6 - 6

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera DOMINIC THIEM SE LA JUEGA CON SEGUNDO.... Y EN TODA LA LÍNEA !!!! Tercer cambio de lado en este Tie Break. Las espadas en todo lo alto, como el sol, que en estos instantes luce como nunca. 9-9. Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Marco Cecchinato no puede precisar el resto y la bola se va fuera SEGUNDA OPORTUNIDAD DE SET PARA MARCO CECCHINATO. Dominic Thiem muestra signos de desquiciamiento después de las que ha perdonado. 9-8. 9 - 8 SET 2 6 - 6

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red

8 - 8 SET 2 6 - 6

La contradejada de Dominic Thiem se estrella en la red Un gran primero servicio de Dominic Thiem en el momento más psicológicamente compromedio, y una gran volea a bote pronto del austriaco le ofrecen la oportunidad, al resto, de cerrar por cuarta vez el set. 7-8. 7 - 8 SET 2 6 - 6

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera PELOTA DE SET PARA MARCO CECCHINATO. A Dominic Thiem le está pesando las semifinales perdidas con Novak Djokovic y Rafa Nadal en este mismo escenario.

7 - 6 SET 2 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 6 - 6 SET 2 6 - 6

El globo de Dominic Thiem se va fuera VAYA FALLO GARRAFAL EN LA RED DE DOMINIC THIEM QUE PUEDE DAR ALAS A MARCO CECCHINATO !!!! Dilapida sus dos mini breaks y puede que sus oportunidades de set. Ojo que este fallo puede suponer un punto de inflexión si no aprovecha su último Set Ball. 5-6 5 - 6 SET 2 6 - 6

Dominic Thiem no consigue superar la red con su volea 4 - 6 SET 2 6 - 6

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Marco Cecchinato supera a Dominic Thiem y gana el tanto

Restazo del Top Ten......... TRIPLE BOLA DE SET PARA DOMINIC THIEM !!! Los dos siguientes puntos con su servicio. 3 - 6 SET 2 6 - 6

Gran resto de derecha de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto 3 - 5 SET 2 6 - 6

Marco Cecchinato con una volea cercana a la red consigue el punto SE BUSCA SET BALL EN LA PHILIPPE CHATRIER. 2-5. 2 - 5 SET 2 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto

SAQUE Y REMATE PARA DOMINIC THIEM. Los jugadores cambian de campo con 4-2 para el de Wiener Neustadt. Sale el sol en Roland Garros, se disipan las probabilidades de agua. 2 - 4 SET 2 6 - 6

Remate desde la red de Dominic Thiem que no opciones a Marco Cecchinato NUEVO MINIBREAK PARA DOMINIC THIEM. El finalista en Madrid se sobrepone a las grandes dejadas del italiano, y ahora presta mejor sensación en el intercambio. La derecha del austriaco parece gobernar la muerte súbita. 2-3. 2 - 3 SET 2 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto 2 - 2 SET 2 6 - 6

Marco Cecchinato con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Dominic Thiem se apunta el tanto

1 - 2 SET 2 6 - 6

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto SE LO DEVUELVE MARCO CECCHINATO !!!! Al no poder doblegar al austriaco con sus repetidos remates, ha podido hacerlo con un dejadón maravilloso. 1-1. 1 - 1 SET 2 6 - 6

La contradejada de Dominic Thiem se estrella en la red MINI BREAK PARA DOMINIC THIEM PARA COMENZAR EL TIE BREAK. Su gran derecha ha puesto contra las cuerdas a Marco Cecchinato que no ha podido moverse del fondo de pista. 0-1. 0 - 1 SET 2 6 - 6

El globo de Marco Cecchinato se va fuera

A través de segundos servicios, Dominic Thiem conduce este segundo set a la muerte súbita. 0 - 0 SET 2 6 - 6

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red 0 - 40 SET 2 6 - 5

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Marco Cecchinato no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15 SET 2 6 - 5

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera

Si en el primer set Marco Cecchinato no quiso empezar con un break en contra como el primero; en este juego no ha querido repetir la historia de la primera manga, y ha cerrado en blanco su servicio de forma impecable y se asegura el Tie Break. Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Segundo servicio liftado de Marco Cecchinato, Dominic Thiem no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Cinco puntos tan solo contabilizar Marco Cecchinato al resto. Ello hace que los servicios de Dominic Thiem sean los más plácidos posibles, algo que le puede ayudar a concentrarse para restar y poder romper a su rival. 0 - 0 SET 2 5 - 5

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera 15 - 40 SET 2 5 - 4

El revés de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera 0 - 30 SET 2 5 - 4

Gran volea desde media pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto

0 - 15 SET 2 5 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto Se agarra Marco Cecchinato a su servicio y en el siguiente juego restará para llevar las tablas a este igualadísimo partido de semifinales de Roland Garros. Con 81% de primeros y doblando el brazo de su rival en los intercambios largo se lo pone muy difícil a Thiem. 0 - 0 SET 2 5 - 4

Dominic Thiem estrella su golpe de revés en la red Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Por el lado del deuce, Marco Cecchinato está abriendo muy bien con la derecha en su saque lo que complica el resto. Por el lado de la ventaja, el austriaco está restando mejor, obtiene la iniciativa y logra, con algún que otro problema, definir en la red. Deuce.

40 - 40 SET 2 4 - 4

Remate desde el centro de la pista de Dominic Thiem que no da opciones a Marco Cecchinato Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 2 4 - 4

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera En uno de los puntos más maratonianos de la semifinal (15 golpeo en el Rally), Dominic Thiem ha perdido, con su paralelo al pasillo de dobles, la oportunidad de gozar de otra pelota de break. 40-30. 40 - 30 SET 2 4 - 4

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

30 - 30 SET 2 4 - 4

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 15 - 15 SET 2 4 - 4

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Con su cuarto ace del encuentro, Dominic Thiem ata su cuarto juego del segundo set. Parecía que, como casi todo los demás, iba a ganarlo con facilidad, pero una contra inesperada del italiano en un punto y un revés al pasillo de dobles en otro, se lo habían complicado (30-30).

Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Marco Cecchinato 30 - 40 SET 2 4 - 3

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 2 4 - 3

El revés de Dominic Thiem se va fuera 15 - 30 SET 2 4 - 3

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera

0 - 15 SET 2 4 - 3

Dominic Thiem con una precisa dejada a la que no llega Marco Cecchinato se apunta el tanto No hay novedades en la Pista Central Philippe Chatrier. Con el 75% de primeros servicios de Marco Cecchinato (frente al 70% de Dominic Thiem), los aces y los puntos gratuitos de saque se suceden a expensas de otro tipo de batalla. Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 40 - 15 SET 2 3 - 3

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera 40 - 0 SET 2 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

Ace de Marco Cecchinato con un saque plano que no puede devolver Dominic Thiem Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera En blanco para Dominic Thiem que, a falta de sufrir problemas con su saque, se encuentra más peligroso al resto para romper a un rival que, en el partido de su vida, se encuentra muy cómodo con su tenis sin presión. 0 - 0 SET 2 3 - 3

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red 0 - 40 SET 2 3 - 2

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto

0 - 30 SET 2 3 - 2

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 2

El revés de Marco Cecchinato se va fuera Pero Marco Cecchinato sube enteros cuando tiene que sufrir pelotas de break en contra. Ya lo vimos en el primer set, y acaba de suceder ahora mismo. Con un gran primer servicio, le basta o bien para que su rival no pueda poner la pelota en juego o bien para llevar la iniciativa y ganar el punto con relativa facilidad. 0 - 0 SET 2 3 - 2

La contradejada de Dominic Thiem se estrella en la red ADV - 40 SET 2 2 - 2

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red

Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 30 - 40 SET 2 2 - 2

Marco Cecchinato con una volea cercana a la red consigue el punto Le cazó la dejada el austriaco al italiano..... DOS PELOTAS DE BREAK PARA EL GANADOR EN LYON Y ARGENTINA !!! 15 - 40 SET 2 2 - 2

Contradejada de Dominic Thiem con la que supera a Marco Cecchinato y gana el punto Dos errores no forzados de Marco Cecchinato le invitan a Dominic Thiem a amenazar con la pelota de break. 15-30.

15 - 30 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 0 - 15 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera Dominic Thiem empata el set. Ambos tenistas se están tomando una tregua antes de que ambos se encuentren más expeditivos al resto. Sale el sol pero el riesgo de tormenta está muy latente en el ambiente. Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera

SEGUNDA DOBLE FALTA DEL PARTIDO DE DOMINIC THIEM. Se lo puede permitir, más que nada porque tenía encarrilado el juego con 40-0. Dominic Thiem falla su segundo servicio, doble falta 0 - 40 SET 2 2 - 1

El globo de Marco Cecchinato se va fuera 0 - 30 SET 2 2 - 1

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera

Marco Cecchinato, que ha estado a punto de lograr con un Willy en forma de globo el punto del campeonato, no tiene problemas en consolidar su servicio. Como decíamos anteriormente, el partido no tiene ritmo y manda el que saca. 0 - 0 SET 2 2 - 1

Marco Cecchinato con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Dominic Thiem se apunta el tanto 40 - 15 SET 2 1 - 1

El golpe de Marco Cecchinato se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Ace de Marco Cecchinato con un saque plano que no puede devolver Dominic Thiem

Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Dominic Thiem vuelve a mostrar seguridad con su servicio demostrando que el break encajado en el primer set fue un desliz. Ha sumado su tercer ace del partido. Momento de la semifinal donde manda el saque. 0 - 0 SET 2 1 - 1

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red 15 - 40 SET 2 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Marco Cecchinato

0 - 30 SET 2 1 - 0

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 2 1 - 0

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Pero fiel a su estilo, agresivo y decidido, Marco Cecchinato se obstina en no ponerle las cosas fáciles a Dominic Thiem. Y la lluvia amenazando en lo alto del cielo de París 0 - 0 SET 2 1 - 0

El globo defensivo de Dominic Thiem se va fuera ADV - 40 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

40 - 40 SET 2 0 - 0

Marco Cecchinato con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Dominic Thiem se apunta el tanto PUNTO DE BREAK PARA DOMINIC THIEM PARA COMENZAR EL SEGUNDO SET. El austriaco quiere empezar igual que en la primera manga y no quiere concesiones. 30 - 40 SET 2 0 - 0

El passing shot de Marco Cecchinato se estrella en la red 30 - 30 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto 15 - 30 SET 2 0 - 0

Marco Cecchinato con una volea cercana a la red consigue el punto

0 - 30 SET 2 0 - 0

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 2 0 - 0

Revés desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato Se encaramó incluso el set en un juego al resto, pero Dominic Thiem reaccionó a tiempo, abandonó el fondo, fue más agresivo y sorprendió a un siciliano que convirtió su versión más buena en la más mala en el servicio que le podía garantizar al menos el Tie Break. Todo ello en un set donde se antojaba fundamental el gran comienzo del finalista del Masters 1000 de Madrid, pero donde el italiano logró reaccionar a tiempo con un tenis agresivo, suelto y atrevido. DOMINIC THIEM CONQUISTA EL PRIMER SET DEL PARTIDO EN TRES CUARTOS DE HORA FRENTE A UN IRREGULAR MARCO CECCHINATO.

Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera Tras lograr el primer ace del partido, el austriaco sorprende al italiano con un saque y red de segundo para gozar ahora mismo de DOS PELOTAS DE SET. 15 - 40 SET 1 5 - 6

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto SE BUSCA SET BALL EN LA PHILIPPE CHATRIER. 30-15. Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera

15 - 15 SET 1 5 - 6

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red Ace de Dominic Thiem con un saque cortado que no puede devolver Marco Cecchinato DOMINIC THIEM ROMPE A MARCO CECCHINATO EN EL MOMENTO MÁS PRECISO Y SE DISPONE A SERVIR EN EL SIGUIENTE JUEGO PARA GANAR EL PRIMER SET DE LAS SEMIFINALES DE ROLAND GARROS !!!! 0 - 0 SET 1 5 - 6

Revés desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato Dominic Thiem sorprende a Marco Cecchinato con un gran drive cruzado en un punto, y después al ganador en Budapest se le queda el paralelo en la red. PELOTA DE ROTURA PARA EL AUSTRIACO.

30 - 40 SET 1 5 - 5

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 1 5 - 5

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Marco Cecchinato, Dominic Thiem no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 0 SET 1 5 - 5

La dejada de Dominic Thiem se estrella en la red Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera

Dominic Thiem reacciona y corta el parcial de 3-0 en juegos de Marco Cecchinato. Hubiera cerrado el juego en blanco, con un saque solidificado, si no hubiera tenido un error monumental en la red... Y ya van dos. 0 - 0 SET 1 5 - 5

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 40 SET 1 5 - 4

El remate de Dominic Thiem se va fuera Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Marco Cecchinato no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 30 SET 1 5 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto

0 - 15 SET 1 5 - 4

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red EN BLANCO PARA MARCO CECCHINATO QUE RESTA PARA CONQUISTAR EL PRIMER SET DE LAS SEMIFINALES DE ROLAND GARROS. El italiano ha llegado a estos compases finales de la manga con la confianza por las nubes por el break anterior, todo lo contrario que su rival. Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 40 - 0 SET 1 4 - 4

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera

Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera BREAK PARA MARCO CECCHINATO !!!! VOLVEMOS A EMPEZAR. 0 - 0 SET 1 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Vaya error de Dominic Thiem en la red tras elaborar muy bien el punto !!!! CUARTA OPCIÓN DE BREAK PARA EL JUGADOR SICILIANO. ADV - 40 SET 1 3 - 4

Dominic Thiem no consigue superar la red con su volea

Dominic Thiem reacciona y lleva el juego al deuce después de dos puntos gratuitos de saque (uno de ellos errado fatalmente por Cecchinato con segundo del austriaco) y un revés paralelo demoledor del número ocho del planeta. 40 - 40 SET 1 3 - 4

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera Segundo servicio liftado de Dominic Thiem, Marco Cecchinato no puede precisar el resto y la bola se va fuera PRIMERA DOBLE FALTA DE DOMINIC THIEM. TRES PELOTAS DE BREAK PARA EL ITALIANO.

Dominic Thiem falla su segundo servicio, doble falta Una derecha ganadora paralela en el primer punto, y un resto inverosímil en el segundo, acercan al número 70 del mundo a acercarse a la pelota de break que igualaría la contienda. 0-30. 30 - 0 SET 1 3 - 4

La dejada de Dominic Thiem se estrella en la red 15 - 0 SET 1 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Marco Cecchinato rema y consigue mantenerse vivo en el tercer set. Buenos primeros servicios para que Dominic Thiem, que no ha estado fino en el resto, le dejaba la pelota muerta para que el italiano finiquite el punto. Pelotas nuevas.

0 - 0 SET 1 3 - 4

Buen derechazo desde la red de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera ADV - 40 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Marco Cecchinato no logra atar su saque, acumula ya DOS DOBLES FALTAS. Y Dominic Thiem está al acecho en busca de ese punto de ruptura que le entregue practicamente el set. Deuce.

Marco Cecchinato falla su segundo servicio, doble falta ADV - 40 SET 1 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto Marco Cecchinato vuelve a levantar otra situación comprometida con su saque (0-30), pero el intercambio de reveses a una mano le pasa factura. Deuce. 40 - 40 SET 1 2 - 4

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red 40 - 30 SET 1 2 - 4

Remate desde el centro de la pista de Marco Cecchinato que no da opciones a Dominic Thiem

30 - 30 SET 1 2 - 4

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 4

Remate desde la red de Marco Cecchinato que no opciones a Dominic Thiem Marco Cecchinato falla su segundo servicio, doble falta 0 - 15 SET 1 2 - 4

El revés de Marco Cecchinato se va fuera SEGUNDO JUEGO EN BLANCO PARA DOMINIC THIEM. Los dos con su servicio con el que está dando muestras de seguridad, a sabienda además que, gracias a su sorprendente y buen inicio, le puede ser suficiente para alzarse con el primer set.

Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera 0 - 40 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto 0 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto 0 - 15 SET 1 2 - 3

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Pero Marco Cecchinato no quiere arrojar la toalla todavía en este primer set. Tres buenos primeros servicios, y una soberbia dejada, le han facilitado su segundo juego del partido. El de Palermo muy agresivo en su juego.

0 - 0 SET 1 2 - 3

Buen derechazo desde la red de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem ADV - 40 SET 1 1 - 3

La contradejada de Dominic Thiem se estrella en la red Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera NUEVA PELOTA DE RUPTURA PARA DOMINIC THIEM. La violencia de los primeros servicios del siciliano se le está volviendo en contra tanto en los restos como cuando decide presionar en la red, porque el austriaco sabe pasar muy bien. 30 - 40 SET 1 1 - 3

Impresionante passing shot de Dominic Thiem desde el fondo de la pista supera a Marco Cecchinato y le sirve para ganar el punto

30 - 30 SET 1 1 - 3

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Ace de Marco Cecchinato con un saque plano que no puede devolver Dominic Thiem 0 - 15 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera Dominic Thiem saca adelante con facilidad su servicio a pesar del passing que ha sufrido con el 0-15. Marco Cecchinato tampoco es partidario del peloteo y ello no le está sirviendo frente al potente servicio y juego del austriaco.

Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera 15 - 40 SET 1 1 - 2

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 1 1 - 2

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera 15 - 0 SET 1 1 - 2

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Marco Cecchinato supera a Dominic Thiem y gana el tanto

Marco Cecchinato le devuelve el juego en blanco a su oponente y se estrena de esta manera en las semifinales de Roland Garros. Sorprendido en los compases iniciales, sabe que su servicio es fundamental si quiere tener opciones de final de Grand Slam. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Dominic Thiem estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 15 - 0 SET 1 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto

DOMINIC THIEM CONFIRMA EL BREAK EN BLANCO. Muy seguro y concentrado ha empezado el austriaco que ya ha conectado su primer ace. Un buen servicio que ha venido acompañado por dos puntos gratuitos de saque. Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera Ace de Dominic Thiem con un saque plano que no puede devolver Marco Cecchinato Saque plano de Dominic Thiem, el resto de Marco Cecchinato se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 1

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto

ROTURA PARA DOMINIC THIEM NADA MÁS COMENZAR !!!! Si no se viene abajo el joven italiano, el partido promete entre estos dos jugadores tan vistosos. 0 - 0 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera Dominic Thiem ha comenzado muy agresivo, aunque no duda en liftar las pelotas al fondo de la pista. Disfruta de su SEGUNDA PELOTA DE BREAK que ha sacado su mejor versión cuando ha visto su servicio contra las cuerdas. 40 - ADV SET 1 0 - 0

Marco Cecchinato estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 1 0 - 0

La dejada de Marco Cecchinato se estrella en la red

ADV - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de Dominic Thiem se estrella en la red 40 - 40 SET 1 0 - 0

Dominic Thiem con una volea cercana a la red consigue el punto ADV - 40 SET 1 0 - 0

El revés de Dominic Thiem se va fuera 40 - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Marco Cecchinato que supera a Dominic Thiem y consigue el punto El partido comienza con BOLA DE BREAK PARA DOMINIC THIEM.

30 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Marco Cecchinato se va fuera Saque plano de Marco Cecchinato, el resto de Dominic Thiem se va fuera 15 - 30 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Dominic Thiem que supera a Marco Cecchinato y consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 0

Marco Cecchinato estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Dominic Thiem se va fuera

Todo preparado en la Philippe Chatrier que presenta un aspecto espectacular. Marco Cecchinato se ha llevado todos los aplausos. La amenaza de lluvia en el ambiente. Estos dos tenistas no se han visto las caras en ATP y buscan, atención, una final de Grand Slam. Aparte de la victoria a Sasha Zverev, el centroeuropeo se deshizo del bielorruso Ivashka (6-2, 6-4 y 6-1), del griego Tsitsipas, su verdugo en el Conde de Godó (6-2, 2-6, 6-4 y 6-4, del italiano Berrettini (6-3, 6-7, 6-3 y 6-2) y del japonés Kei Nishikori en octavos (6-2, 6-0, 5-7, y 6-4). No sería de extrañar que se dejara algún set por el camino. Llegó a ser el cuarto del mundo a finales de la temporada pasada y hoy disputa su tercera semifinal de Roland Garros, ronda que nunca ha superado ya que fue eliminado por Novak Djokovic en 2016 (6-2, 6-1 y 6-4) y Rafa Nadal en 2017 (6-3, 6-4 y 6-0), a la postre ganadores de este Grand Slam. Grandísimo tenista de futuro, posiblemente el más completo en tierra batida. Juego muy suelto con un gran revés a dos manos, gran saque y muy fuerte desde el fondo de la pista. Lleva un año muy regular donde destacan sus triunfos en Lyon y en Argentina, campeonatos que se juegan sobre polvo de ladrillo. Su rival de hoy es el austriaco Dominic Thiem, el único jugador que ha derrotado a Rafa Nadal en tierra batida esta temporada (fue en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid por 7-5 y 6-3). Torneo que llegó a la final cuando perdió contra Alexander Zverev, al que derrotó anteayer por 6-4, 6-2 y 6-1.

El futuro del tenis italiano, este año, aparte de su título en Budapest, ya ha empezado a jugar segundas rondas de torneos importantes como Montecarlo, Roma o Munich. Sin embargo, hasta ahora, era conocido por su sanción de amaño de partido que le costó un año fuera de las pistas y una sanción de 20 mil euros. Ganador de cinco torneos Challengers (este año en Santiago) y un torneo ATP (el 250 de Budapest sobre tierra batida). Sin duda, ésta es su superficie preferida, aunque su mejor arma es el saque. Altamente competitivo cuando el marcador está igualado, se deja llevar fácilmente cuando observa que en la manga no tiene posibilidades. Aunque tampoco nos olvidamos de su triunfo ante el viajero Trungelliti por 6-1, 7-6 y 6-1. Aunque nada de esto hubiera ocurrido si no hubiera derrotado al rumano Marius Copil en primera ronda en lo que fue su choque más complicado y agónico (2-6, 6-7, 7-5, 6-2 y 10-8. Quien le diría, tras este resultado, que llegaría adonde ha llegado. Lugar que ha llegado gracias a eliminar, nada más y nada menos, que a Novak Djokovic en cuartos de final (6-3, 7-6, 1-6 y 7-6), a David Goffin en octavos de final (7-5, 4-6, 6-0 y 6-3) y a Pablo Carreño en tercera ronda (2-6, 6-7, 6-3 y 6-1). Todos ellos en cuatro sets. Quién es Marco Cecchinato? La gran revelación del torneo cuenta con 25 años de edad. Es natural de Palermo (Sicilia), es diestro y su revés a una mano, y tiene como entrenador al especial en Challengers Simone Vagnozzi. Hoy se encuentra dentro de un sueño disputando las semifinales de Roland Garros.

Pero antes, en primer lugar, ofreceremos en directo la primera de ellas que enfrentarán al austriaco Dominic Thiem, número 8 del mundo y séptimo favorito del torneo, frente a la gran sorpresa, el italiano Marco Cecchinato, posicionado en el 72º del Ranking Mundial de la ATP. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis y sean bienvenidos a las semifinales masculinas de Roland Garros. Hoy, con el cielo encapotado y con alguna previsión de lluvia tendremos un gran día para los aficionados a este deporte, en especial gracias a ese plato fuerte llamado Rafa Nadal Juan Martín del Potro