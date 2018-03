Equipo Español Carlos Paz reune a los deportistas del nivel 3 del Plan Nacional de Tecnificación El trabajo que realiza el entrenador gallego será de suma importancia para el equipo

RFEV

Palma Actualizado: 24/03/2018 10:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Esta semana se ha celebrado la primera concentración del nivel 3 del Plan Nacional de Tecnificación Deportiva de la RFEV; un total de 54 regatistas que quieren hacer campaña olímpica se han reunido en Mallorca bajo las órdenes de Carlos Paz para sentar las bases de su futuro deportivo.

El nivel 3 del PNTD reúne tanto a deportistas juveniles como senior que quieren entrar a formar parte del equipo preolímpico español. Para hacerse cargo de este proyecto la RFEV ha apostado por Carlos Paz, quien cuenta con experiencia tanto dentro como fuera del agua. “He estado en dos campañas olímpicas, en 470 y 49er, y sé lo difícil que es llegar al equipo olímpico”, explica Paz quien recuerda que “conseguir las ayudas necesarias para meterse en una clase olímpica es muy complicado si no tienen detrás a alguien o alguna entidad que les apoye”.

Paz asegura que aceptó formar parte de este proyecto porque siempre le ha gustado la formación y también sabe “lo que sufre un regatista cuando quiere empezar una campaña olímpica”. El entrenador gallego reconoce que tanto clubes como federaciones están haciendo un gran trabajo con la vela base y las clases de desarrollo. “Ahora con el PNTD pretendemos coordinar todo lo que está sucediendo y echar una mano a las federaciones para tener una supervisión de la gente que tiene ganas de empezar a competir en una clase olímpica”, añade.

Desde el pasado lunes 19 de marzo, 54 regatistas, en su mayoría de vela juvenil, se han concentrado en el Club Náutico Arenal, en Mallorca, a las puertas del Trofeo Princesa Sofía. Los técnicos y entrenadores al cargo han aprovechado las jornadas para impartir clases teóricas, realizar tests físicos y entrenar en la Bahía de Palma. “Esta concentración, al igual que el Sofía Iberostar, nos servirá para saber en qué puntos estamos y tener claro qué debemos trabajar en los próximos meses para mejorar los resultados de los juveniles”.

La idea de esta concentración, según el entrenador, era conocer en persona a todos los deportistas del nivel tres y saber cuales son las aspiraciones de cada uno. “Hemos conseguido generar un espíritu de grupo, de equipo, y ahora tenemos claro qué camino quiere tomar la mayoría”, asegura. “Son más de 50 regatistas que quieren llegar a ser olímpicos; han compartido experiencias y han visto que ahora la federación está dispuesta a apoyarles para que cumplan el sueño de ganar una medalla de oro en unos juegos olímpicos”, añade.

La novedad no solo está en el funcionamiento de este grupo; Paz explica que el equipo olímpico también ha dado un giro en su política: “Ahora tenemos la oportunidad de trabajar de forma conjunta con ellos, compartiendo tiempo y experiencias”. De su relación con Asier Fernández, Director de Preparación Olímpica, Paz dice estar muy contento “con el feeling” que existe entre ambos. “No nos conocíamos más que de vista y ahora que hemos empezado a trabajar juntos me he dado cuenta que tenemos unas ideas muy parecidas en cuanto a formación y necesidades”.

El entrenador gallego aspira a que el equipo de regatistas del nivel tres del PNTD se parezca más al olímpico. “Estamos yendo por el buen camino pero de cara al futuro sería muy positivo tener a alguien encargado de la logística, un psicólogo y un preparador físico. Actualmente casi todo el presupuesto que tenemos se lo llevan los campeonatos internacionales pero sé que la idea es conseguir más recursos para la formación”, manifiesta Paz.

Otro de los aspectos que se han tratado estos días en Mallorca ha sido cómo afrontar una carrera deportiva. “En la vela la experiencia pesa mucho, a los 30 años aún se tiene mucho recorrido”, explica Paz quien dice que “no tiene sentido a los 18 años querer adelantar pasos, en vela es más importante la experiencia que el físico".

“Todo este trabajo se verá reflejado en cuatro u ocho años -argumenta Paz-. Primero tenemos que trabajar y después, con tiempo, llegarán los resultados”.