Apostemos por los deportistas

Al hilo de mi visita a la MedSea celebrada en Alicante tuve la gran oportunidad de conocer a uno de esos deportistas de los que te atrapan por su energía y la cercanía de las buenas personas. Rafael Fernández Caballero lo podemos englobar en ese tipo de deportistas como Iker Casillas, Andres Iniesta o Xabi Fernández. Grandes deportistas pero aun mejores personas.

Muchos de los que comenzáis a leer este artículo no reconoceréis quien es Rafael Fernández Caballero pero no es culpa vuestra si no de los que componemos los medios de comunicación que en muchas ocasiones no vemos mucho más allá de nuestras narices, debido a que estamos dirigidos por unas reglas del juego que no permiten que se desarrolle la labor periodística como muchos querrían en muchas ocasiones.

Una exposición de fotografías submarinas llamó mi atención en la feria internacional de actividades acuáticas y cuando terminaba de saborearla y cogía una postal de recuerdo que se ofrecía, se me acercó un joven al que le transmití mi gusto por ver algunas de las fotos subacuáticas más extraordinarias que había visto en mi vida. El me lo agradeció y le pregunté si sería posible hablar con Rafael Fernández para hacerle una entrevista. Para mi sorpresa se presentó como autor de aquellas fotografías. Sinceramente, y así se lo trasladé, esperaba encontrarme a una persona entre los 35 y los 45 años, con un gran bagaje en el buceo y la fotografía y no un joven de 23 años, con toda la vida por delante.

Rafael Fernández Caballero, es el actual Campeón del Mundo y de Europa de fotografía submarina o fotosub y además ingeniero en la energía y en organización industrial.

Personajes tan brillantes como Rafael son los que todos los comunicadores y periodistas, y más los especializados en actividades acuáticas, deberíamos dedicar nuestros esfuerzos para apoyarlos en promover su carrera deportiva para que sigan divulgando los grandes valores del deporte y sean ejemplo para otros muchos jóvenes en España.

Me sorprende como es posible que se encumbren a futbolistas que no saben hacer la o con un canuto, y que a nivel personal son de todo menos un ejemplo, y no logremos apoyar a deportistas de la talla de Rafael Fernández Caballero que defiende valores como la defensa de los océanos, el respeto del medio ambiente marino o la pesca responsable, además de hacer unas fotografías realmente impresionantes que le han llevado a ser el mejor fotógrafo submarino del mundo.

Es labor de todos los que nos dedicamos a la comunicación de este sector transmitir al público en general todos los deportes acuáticos y más si detrás de ellos hayamos personas que merecen la pena.

Sergio W. Smit