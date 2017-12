De la chulería de Ángel Villar a las amenazas de la FIFA

Madrid 30/12/2017 10:06h Actualizado: 30/12/2017 10:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo de este país es de traca. Ahora resulta que la FIFA también puede opinar de los temas internos de nuestro fútbol, ni que la FIFA subvencionara a la Real Federación Española de Fútbol. Vamos a ver si nos entendemos. Tenemos un ex presidente de la Federación Española que ha estado encarcelado y está en libertad bajo fianza por un presunto delito de prevaricación y uso indebido de dinero público. Además de todo esto, está inmerso en una moción de censura, que se celebrará después de las elecciones a compromisarios y, además, el Consejo Superior de Deportes dictaminó que se repitieran las elecciones a la presidencia por las irregularidades que hubo en su día.

Con este palmarés, Ángel María Villar todavía se permite el lujo de amenazar al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y de presionar a la FIFA para que siga amenazando a España con dejarla fuera del Mundial de Rusia. Decididamente éstos son peores que los de la vela.

¿Cómo la FIFA, un estamento lleno de corruptos condenados, se permite el lujo de amenazar al Gobierno de España? ¿Cómo Ángel María Villar se permite la chulería de decirle al presidente del Gobierno que le va a dar trabajo de ayudante de Lopetegui para que gane más dinero que de presidente? Nos hemos vuelto locos definitivamente.

El inútil de Lete, otro Secretario de Estado para el Deporte que coloca el Partido Popular ahí porque no sabe qué hacer con él, no ha dicho ni «mu». Solo se limita a decir que España estará en el Mundial. El señor Lete no vale tampoco para esto. El deporte merece un máximo responsable que se vista por los pies y que no se amedrente con nada. Lete está demostrando su «catetismo» y su falta de visión nacional.

La Real Federación Española de Fútbol es una federación más de todas las que integran el deporte español. De acuerdo que es la que más recursos económicos genera, pero no deja de estar bajo el amparo y las obligaciones del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué estaríamos diciendo de la presidenta de la vela si hubiese hecho ni la mitad de lo que ha hecho este jeta? Pues no pasa nada, ¡oiga! Se permite todo y aquí paz y después gloria. La prensa da bandazos y no toma partido por nadie porque no tiene claro si Villar es capaz de volver a la poltrona y pasar factura a los más críticos... Resulta que Villar nunca da ruedas de prensa, pero ahora que le han tocado su corazoncito convoca a una y la prensa, esa que criticaba al vasco de no dar la cara nunca, llena el auditorio.

Lo dicho, este país roza la república bananera con dos máximos mandatarios del deporte español, Lete y Blanco, que no saben ni hacer la O con un canuto, se lo digo yo.

José Luis Suevos Barrero