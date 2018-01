Nuevos rumbos

Elrto de Santa María (Cádiz) 27/01/2018 11:45h Actualizado: 27/01/2018 11:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Entre las muchas tonterías que se dicen cuando empieza el año, están los que dejan de fumar, los que se apuntan al gimnasio, los que se disponen a hacer una rigurosa dieta... y así no sé cuantos cientos de miles de pamplinas, que por supuesto no se cumplen, pero, sin embargo, hay otros que se lo toman al pie de la letra y lo cumplen en cuanto amaina la tormenta.

Este es el caso de la Federación Española de Vela (será Real de nuevo cuando el día a día de la gestión vuelva a la normalidad), en su traslado a Santander. Doña Julia «la breve», la que inicialmente iba a ser presidenta de la Federación en un breve mandato que ella misma se encargó de difundir a los cuatro vientos, parece que se lo ha pensado mejor y finalmente se queda, al menos hasta 2020. Lo primero que ha hecho es trasladar la Federación de Madrid a su Santander natal y de residencia en la actualidad, cosa que no se atrevió a hacer ni Gerardo Pombo.

Tras intentar matar al mensajero que dio la noticia, tal y como es costumbre en estos personajes, Doña Julia se aplicó el dicho de «donde dije digo ahora digo Diego» y ha cogido todos los bártulos federativos y los ha trasladado a Santander.

Veremos si todas esas promesas y cálculos que ha ofrecido como excusa se cumplen y los importantes beneficios en ahorro, y por tanto en disponibilidad de tesorería, se cumplen o como casi siempre se quedan en eso, en promesas que se las lleva el viento.

Pienso que es un error este traslado, no solo por historia sino también porque alejarse de los centros del poder es un «bordo malo». Por muchas nuevas tecnologías que se empleen en justificaciones que no vienen al caso, Madrid es Madrid y estar en la capital de Estado es un bordo bueno, mientras que el otro, al menos permítanme que lo dude, es navegar en el role malo.

También han existido bajas importantes, José Luis Doreste y José Mª Van der Ploeg ya no están en el «staff» olímpico. Me dice una fuente que ahora los que parten el «bacalao» en el staff directivo del equipo olímpico son Asier Fernández de Bobadilla, y aunque me ha costado creérmelo, Ximo González Devesa. Ver para creer, pero bueno si es para bien pues nada, adelante que es lo que suma.

Lo que no entiendo y no comparto es que Asier Fernández de Bobadilla, se haya llevado las tablas a Baleares, quizás porque como es de allí _me refiero a las islas_ está más cómodo que yendo y viniendo a la base que la Federación Andaluza de Vela mantiene en Puerto Sherry, y además se ha cargado de un plumazo al portuense Juanma Moreno, eterno aspirante a ocupar puesto olímpico. Al menos le debía haber dado las mismas oportunidades que se le están dando a Iván Pastor, que de momento es el que nos representa en los Juegos (lleva cuatro ya), pero sin que nunca haya llegado ni al pódium.

Nicolás Terry Martínez