Álvaro Bayona y Aitor Francesena preparados para los ISA World Adaptive Surfing Championship 2017

A menos de diez días para que arranque el evento los representantes españoles ultiman los preparativos para tratar de repetir el éxito del año pasado. Álvaro Bayona y Aitor Francesena estiran sus últimos días de entrenamientos para llegar en el mejor estado de forma y con las horas de surfing suficientes para volver a pelear por subirse al cajón en los Stance ISA World Adaptive Championship 2017.

Álvaro desde Sopelana y Aitor, en medio del rodaje de un documental sobre su vida, nos atendieron unos minutos para contarnos cómo, cuándo y dónde están poniendo a punto sus motores antes de la gran cita mundial que reunirá en San Diego, California, a los mejores deportistas adaptados del mundo entre los días 29 de noviembre y 3 de diciembre.

Con el primero que hablamos fue con el surfista catalán y doble medallista mundial Álvaro Bayona “Alvin”, que se está preparando en País Vasco. Nos contó que se desplazó a Sopelana para poder darse sesiones de surfing largas y preparar el mundial tanto a nivel físico como mental. Desde la escuela de su amigo Aritza Penatxuri está aprovechando al máximo las horas de surf y espera por fineste año asaltar el primer puesto de los ISA World Adaptive Surfing Championship.

Para ello, como siempre, tendrá que enfrentarse a los dos “lobos de mar”, como él mismo llama, Bruno Hansen y Christian Bailey, los rivales más fuertes de su categoría AS 4 PRONE. “Alvin” confiesa que: “ellos son los rivales más potentes, son los que realmente saben de qué va la cosa porque llevan toda la vida compitiendo. Hablo con ellos y nos contamos cómo nos estamos preparando, de hecho, yo creo que ellos ya quieren que gane yo un año… jajaja”.

Álvaro sabe que: “la final estará entre ellos dos, tienen una lectura de la ola perfecta y eso les va a hacer lograr un buen resultado seguro. Ahí también intentaré estar yo, tal vez seamos los tres que más posibilidades tengamos. Aun así, no hay que olvidarse de los demás rivales, todo el mundo está avanzando un montón, alguno de ellos quedó por delante de mí en el campeonato de Hawái, va a ser difícil como siempre”.

Una cita como esta es fundamental para poner en el radar del olimpismo al surf adaptado. Álvaro asegura que: “este es un evento básico. Ahí estamos de acuerdo todo el mundo, este tipo de eventos son elementales para dar visibilidad a nuestro deporte, gracias a esto hay más ayudas, más becas… al final estos campeonatos son imprescindibles para ir hacia adelante.”

“Gallo”, por su parte, nos atendió con la vitalidad y energía que caracteriza a este carismático surfista: “estoy surfeando lo máximo posible dándome baños muy largos y además entremedias rodando la película. Por mi parte, este año voy mejor imposible, voy muy preparado tanto física como psicológicamente, así que, intentaré repetir el resultado del año pasado”.

Aitor parte como favorito en las quinielas para revalidar el título mundial en la categoría "As vi Visually Impaired". Pero también es consciente de que no se puede nunca menospreciar a los rivales, por lo que asegura que: “hoy por hoy mis rivales ya me conocen, ya se esperarán como voy a ir yo y habrán trabajado en relación a eso. Aun así, yo voy a luchar y sé que me lo pondrán difícil, sobre todo y claramente países como Brasil, Australia o Francia”.

El de Zarautz, que hará las maletas hacia Nicaragua antes de partir a San Diego para ultimar sus entrenamientos, confiesa que esta competición es fundamental para el deporte adaptado ya que: “está claro que por algún sitio habrá que empezar. La ISA (International Surfing Association) está haciendo un gran trabajo de cara a la motivación de la gente. De alguna manera se está creando un camino realizando estos campeonatos del mundo y nos ayuda en todos los sentidos”.

Tan sólo nueve días para que los surfistas españoles lleguen a una de las capitales del surf en California, la soleada ciudad de San Diego y que traten, una vez más, de conquistar los magníficos resultados de la pasada edición.