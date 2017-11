Nacional Bodyboard Eduardo Rodríguez y Teresa Padilla nuevos campeones de España de Bodyboard Javier Domínguez y Sara Rivero, campeones sub 16 y sub 18 femenino

La emocionante jornada final consagró a los nuevos campeones de España 2017: Eduardo Rodríguez (open), Teresa Padilla (open femenino), Abián Perdomo (máster), Daniel Suárez (sub 18 masculino), Sara Rivero (sub 18 femenino), Javier Domínguez (sub 16), y Alejandro Reyes (dropknee). Todos ellos canarios, dejaron patente la supremacía isleña en este deporte.

Hoy se cerró en la localidad canaria de Gáldar la segunda edición del campeonato de España 100% Bodyboard. El gran nivel demostrado por todos los competidores añade valor a todos los campeones que se han alzado con el título nacional.

Durante estos tres días de competición se pudo ver en la ola de La Guancha una calidad de bodyboarding excepcional, lo que reafirma el potencial español en esta modalidad. Un total de 1017 olas, de las que 17 fueron excelentes, hicieron disfrutar al numeroso público asistente.

El día comenzaba dando pistas del espectáculo que podríamos ver en las grandes finales. Las semifinales de Open fueron las primeras en entrar al agua a primera hora de la mañana y el nivel en el agua no hizo más que aumentar.

A medida que avanzaba el día se fue dando paso a las primeras finales. El primer campeón de España lo trajo la categoría máster, donde el canario Abián Perdomo revalidaba título, tras conquistarlo comentaba: “fue una final muy disputada entre los competidores había rivales muy duros y hubo que lucharlos hasta el final. Estoy súper emocionado ya que no me imaginaba volver a ganar el título”.

Tras la final de la categoría máster, que abría la caja de los triunfos, turno para los sub 18. En una disputada final, el joven Daniel Suarez, que venía de sumar un 10 en la semifinal, se alzó con el título en una final muy disputada contra Lionel Medina y Zidane Gil. Una final apretada con sumatorios de olas de 14.20, 13.00 y 11.80 puntos. El nuevo campeón dijo “llevo varios años intentando quedar entre los primeros y por fin este año lo conseguí. Una final muy difícil y con unos rivales muy duros”.

La categoría de Open dejó maniobras espectaculares que ponían caro el título. Con una combinación de olas de 18.10 puntos Eduardo Rodríguez se proclamaba nuevo campeón de España absoluto frente a Kevin Orihuela, Aitor Ojeda y Carlos Sanz, segundo tercero y cuarto respectivamente.

Una final muy reñida que se decidió en los últimos minutos, el propio Eduardo reconocía tras la finalización “estoy muy contento ya que el nivel de los competidores fue muy alto, hubo olas de ochos y nueves. Además, la ola de La Guancha me trae muchos recuerdos de cuando fui campeón del mundo júnior y para mí es una ola especial.”

La siguiente final que se disputó fue la de la categoría dropknee con una gran alegría para la bancada local Alejandro Reyes, “Yuyo”, se proclamaba campeón de España con un surf muy sólido y vistoso. “Yuyo” reconocía al finalizar la misma “estoy en una nube. Estar en mí casa, en mi tierra, es muy especial. Me cuadraron buenas olas y el boggie me respondió muy bien y se dio un buen espectáculo”.

Después de conocer los nombres de los primeros campeones de España, fue el turno para las semifinales en la categoría sub 16. Buenas eliminatorias que metían en la final a las jóvenes promesas.

La siguiente categoría que dejó una nueva campeona de España fue la de open femenino, aquí las chicas demostraban su destreza en las olas de La Guancha. La buena ola surfeada en los últimos cinco minutos por la tinerfeña Teresa Padilla le valió para llevarse el campeonato, “la final fue muy igualada y cualquiera podría haber cambiado la situación, así que me voy muy contenta”.

Las dos últimas finales del día fueron las de sub 16 y sub 18 femenino, y dejaron como nuevos campeones de España a las jóvenes deportistas Javier Domínguez y Sara Rivero. Javier realizó un gran campeonato y recordaba tras salir de su manga: “el año pasado quede tercero sub 14 y este año en sub 16 pude por fin ganar”. Sara Rivero, por su lado, se mostraba muy satisfecha “todavía no me lo creo, no me lo esperaba. Pude coger una derecha larga y conseguir hacer un rolo alto en la boca del tubo que me dio la nota necesaria para ganar”.