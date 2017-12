BILLABONG PIPE MASTERS John John Florence, campeón del mundo de surf La eliminación en cuartos de final de Gabriel Medina (BRA) confirmó al hawaiano como nuevo campeón mundial de la World Surf League

Comunica Surf

19/12/2017 15:59h Actualizado: 19/12/2017 15:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

John John Florence (HAW) logró este martes el título de campeón del mundo de la World Surf League (WSL), el segundo de su carrera, durante el Billabong Pipe Masters de Hawái, última prueba del Championship Tour 2017 (CT), circuito mundial cerrado a los mejores 34 surfistas del planeta, disputada sobre las icónicas olas de Pipeline en uno de los finales de temporada más emocionantes de la historia del surf profesional.

Junto al hawaiano Florence, tres surfistas presentaban opciones al título al comienzo del Billabong Pipe Masters. Sin embargo, ni Gabriel Medina (BRA), Jordy Smith (ZAF), ni Julian Wilson (AUS) consiguieron los resultados necesarios para impedir que Florence consiguiera la gloria en casa. La coronación del hawaiano se confirmó tras la eliminación de Medina en cuartos de final a manos del más tarde ganador del evento, Jeremy Flores (FRA).

"Ha sido mi sueño ganar aquí en casa. Este evento ha sido una acumulación de nervios. Simplemente no sé qué decir, estoy temblando. Muchas personas han estado apoyándome este año y ha sido increíble. ¡Realmente ha sido un año increíble y estoy muy feliz!”, comentaba el recién coronado campeón del mundo. “Creo que he aprendido mucho sobre mí mismo este año con toda esta presión, especialmente viniendo de la victoria del año pasado. Ha sido un año muy difícil con muchos altibajos pero, pese a todo, he conseguido divertirme”.

Con John John Florence confirmado ‘rey del surf mundial’, la final del evento fue un mero trámite para el hawaiano que hubo de hacer frente al verdugo de Medina, Jeremy Flores (FRA), en una ajustada manga, un duelo de tubos que se decidió en el último segundo en favor del reunionense, que se anota su segunda victoria en este histórico Billabong Pipe Masters.

La temporada de Florence comenzó con buenos resultados durante la ronda australiana, en donde obtuvo su primer triunfo del año en Margaret River. Después de terminar 13º en Río (Brasil) y Fiji, el hawaiano fue mejorando sus resultados a medida que avanzaba la temporada. Así, después de terminar quinto en las pruebas de Jeffreys Bay (Sudáfrica) y Teahupoo (Tahití), y llegar a semifinales en Trestles (EE.UU.) y Hossegor (Francia), Florence arrebató el Jeep Leader Jersey a su rival más directo, Jordy Smith (ZAF).

Considerado como uno de los mejores y más innovadores surfistas de todos los tiempos, Florence ha trabajado a conciencia para mejorar desde que, en 2011, viera cumplido el sueño de todo surfista profesional: acceder a la élite del Championship Tour (CT) de la WSL. Tras siete años en la ‘primera división del surf mundial’, el hawaiano reclamó su primer título en 2016. Con este segundo título, y junto a la recientemente coronada campeona del mundo Tyler Wright (AUS), se abre una nueva dinastía dentro del surf profesional.

A sus 25 años, Florence se convierte en el primer surfista, desde el fallecido Andy Irons (HAW), en defender con éxito su primer título mundial, añadiendo su nombre a la elitista lista formada por Mark Richards (AUS), Tom Carroll (AUS) y Tom Curren (EE. UU.), únicos surfers que han logrado esta hazaña en categoría masculina.

Además de cimentar su estatus como el mejor surfista del planeta, Florence ocupa su tiempo colaborando en iniciativas medioambientales y de protección oceánica, lo que realza aún más su figura deportiva y personal.

Los mejores surfistas del mundo regresarán en 2018 con el evento inaugural de la temporada en Gold Coast, Queensland (Australia) en marzo. En España, la temporada de competición se abrirá a finales de enero (29 enero al 4 febrero) con la disputa del ‘Las Américas Pro Tenerife’, prueba del circuito clasificatorio Qualifying Series de categoría QS1500.