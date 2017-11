Campeonato de españa Bodyboard Lara Ascanio: «La Guancha es mi ola favorita de Canarias» Mañana es el día final del campeonato de España de Bodyboard, la tinerfeña llega muy motivada

ABC_N

25/11/2017 19:40h Actualizado: 25/11/2017 19:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mañana es el día final en esta segunda edición del campeonato de España de Bodyboard, la tinerfeña llega muy motivada, en parte, por todo el apoyo que ha recibido tras su éxito el año pasado.

Lara Ascanio es una de las más reconocidas bodyboarder del archipiélago y así lo demostró el año pasado frente a unas rivales que no se lo pusieron nada fácil. En una charla con ella nos contó cómo ve ella este deporte y la elección de La Guancha, su ola favorita.

Actual campeona de España y nuevamente en la Guancha ¿Cómo vienes a esta nueva edición?

¡Un año más en mi ola favorita! Así que llego muy motivada. La Guancha es mi ola favorita de Canarias, no es la ola que más surfeo, pero para mí es perfecta esté como esté, es una ola que para hacer un campeonato está de lujo

¿Hubo un antes y un después de lograr el título nacional?

Lo noté mucho en la gente. Cuando logras algo así de importante la gente está orgullosa de ti y el apoyo se nota en todo, en los patrocinadores, la familia… eso motiva un montón y te ayuda a seguir. Incluso, al quedar campeona de España gané el premio a la mejor deportista en Arona, un municipio de Tenerife y eso también me dio más ganas de seguir

¿Cómo se prepara y cómo son este tipo de competiciones?

Hago entrenamientos específicos para coger olas y siempre entreno eso para estar un poco más fuerte en el agua. A mí me gusta competir, conoces un montón de gente, son experiencias… Además, la gente del boggie se motiva más cuando sabe que es Bodyboard 100%. De hecho, el lema 100% Bodyoboard me parece genial, que el campeonato se adapte a olas para nuestro deporte es fantástico. Por eso la elección de la Guancha es perfecta, aunque esté pequeño esa ola siempre tiene potencial.

El Bodyboard femenino en canarias tiene empuje, ¿cómo ves tú a las chicas?

Aquí en canarias si es cierto que las chicas están muy motivadas y cada día arriesgan un poco más, se meten en condiciones más extremas cosa que antes no pasaba. Las chicas tenemos las mismas capacidades que los chicos para hacer cualquier cosa, a veces me da rabia ver algunas publicaciones que no hablan en esa dirección, pero al final yo creo que ambos somos capaces de lo mismo. Para mí una de las mejores de Canarias es Teresa Padilla, yo la he visto crecer desde pequeña y ver como cada una va mejorando motiva a las otras. Si es cierto que los chicos arriesgan más, pero al final es todo el mismo deporte.

Ya por último, ¿un resultado el campeonato de España 2017?

Este año espero revalidar título, pero si no lo logro ya vendrán más oportunidades