CN Puerto Sherry Los líderes aseguran en la recta final de la XI Liga de Cruceros «Agerul-Bamak», «Estero Blanco» y «Kapote Primero», ganadores de la penúltima prueba en la bahía gaditana

Cádiz 19/11/2017

Las tripulaciones eran las encargadas de ponerle emoción este sábado a la novena jornada de la XI Liga de Cruceros del CN Puerto Sherry, a la que tras esta nueva entrega sólo le queda una para cerrar la clasificación en las tres divisiones en liza; ORC, Tripulación Reducida y Promoción. En un jornada de vientos suaves (entre 6 y 8 nudos de intensidad), los líderes provisionales echaban el resto para amarrar sus puestos de privilegio, “ayudados” por el pinchazo de algunos aspirantes. El comité de regatas programaba para este día un recorrido de 5,61 millas que en algunos casos se hacía eterno en la búsqueda de objetivos.

En ORC, una nueva victoria (segunda consecutiva) del First 35 Agerul-Bamak de Michael Ligonet y José Barrera y un quinto de su principal rival, el First 40.7 Natural de Leonardo Ulecia, ponen al primero en muy buena posición de cara a rematar en la última jornada. Los de Ligonet y Barrera vencían en real y en compensado, seguido de los dos J/80 de la flota; el conducido por Julia Vallo, segundo a 2’15” del líder, y el de Emilio Bernal, tercero a 3’34”. Los dos monotipos se colaban tras la corrección de tiempos entre el Natural y al First 36 Camaguey de Luciano Pérez de Acevedo, cuarto en las notas. Todos con bandera del CN Puerto Sherry.

Algo parecido ocurría entre los barcos con tripulación Reducida, donde el Brenta 24 del RCN de El Puerto de Santa María, Estero Blanco, aseguraba su posición de líder provisional al ganar esta novena prueba, mientras que el otro aspirante y compañero de club, el Dufour 34 Thyra de Santiago García, sólo podía ser quinto. El barco de Santiago Villagrán realizó un recorrido casi perfecto y se imponía también en real, seguido tras la corrección de tiempos por el Dufour 36 Pantalán Zero, también con base en el náutico portuense, capitaneado por el catalán afincado en Chiclana de la Frontera, Jordi Domenech, regatista del que se ha hablado mucho en esta semana al cumplirse 28 años desde que sobreviviera milagrosamente tras caer de un barco en regata en las gélidas aguas del Índico Sur, y el RO 330 Maboran de Antonio Domínguez Platas (CN Puerto Sherry), tercero.

En la clase Promoción, la victoria correspondía al First 375 Kapote Primero, seguido a 57” por el líder provisional de la clase, el Drac One Ton Orion de Gabriel Mateos, ambos del CN Puerto Sherry, y a 1’43” por el BH41 Taboga Cuatro de Emilio Guzmán (RCN de Cádiz). De cara a la final, el Orion está obligado a afinar para poner su firma a esta edición ante unos rivales que no se lo van a poner fácil.

La siguiente y última cita está prevista para el sábado día 16 de diciembre.