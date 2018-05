52 Super Series «Quantum» marca el camino de la temporada El barco americano gana la Šibenik Sailing Week tras una última jornada en la que sólo se disputó una manga

J. Aguadé

Quantum Racing marca el camino. Quien quiera ganar la temporada más competida y dura de las 52 Super Series de la historia ya sabe que se va a encontrar con un barco, el americano, que va muy rápido, tiene una gran tripulación y navega con una consistencia impresionante. La victoria en la Šibenik 52 Super Series Sailing Week del TP52 liderado por Dean Barker y Terry Hutchinson fue inapelable. Aviso a navegantes. Un proyecto ya líder en campañas anteriores, pero potenciado en 2018 para aspirar a la próxima Copa América, y que será el barco a batir en los próximos compromisos. En algo más de tres semanas se disputa la 52 Super Series Zadar Royal Cup.

La victoria del Quantum se cimentó hoy aún antes de darse la salida a la prueba. La inestabilidad y debilidad del viento impidió que se pudieran dar dos mangas. Así que el margen para el barco del armador Doug DeVos aún era mayor. Llegaban con nueve puntos de renta sobre el segundo lo que a una manga era una ventaja casi insalvable. Quantum acumulaba 16 meses sin ganar una regata ya que su último triunfo en el circuito databa de enero de 2017 cuando ganó la Quantum Key West Race Week.

Quantum se marcha de Šibenik con una ventaja en la general de cinco puntos sobre el Platoon de Harm Müller-Spreer, doce sobre el Sled de Takashi Okura y 17 sobre el Azzurra. Un importante mordisco que a los rivales les va a costar recuperar en las próximas citas de las 52 Super Series.

La única regata del día comenzó a las 14.25 horas después de que la brisa no se estableciera hasta esa hora. Con ese horario ya era imposible dar dos salidas ya que la hora límite para dar una partida eran las tres de la tarde. Quantum tenía mucho más cerca el título y sólo faltaba por saber quién iba a ser segundo y tercero en el estreno de la temporada en Šibenik.

Sled fue penalizado en la partida en un compromiso con el Paprec luchando por salir por el pin. Tuvo que hacer un 360 y además tuvo que hacer una virada inmediatamente sin velocidad lo que le dejó muy muy retrasado con el resto de la flota. Ahí se deja las opciones de ser por primera vez en su historia segundo en una regata de 52 Super Series. El barco de Takashi Okura había terminado tres veces en la tercera plaza en una competición y también, lo que es su mejor resultado en el circuito, fue tercero en el campeonato de 2015 en el que era su primer año completo en el circuito. Hoy ha repetido lugar en el podio.

En la manga, Sled había luchado y arriesgado por la izquierda, pero parecía a mitad de tramo que el lado derecho podía tener mejores vientos. Por allí iban el Phoenix, el Onda y también el Platoon que no sólo veía como su rival para la lucha por la segunda plaza se quedaba varado en la salida, sino que ellos llegaban al primer paso por la boya de barlovento como líderes de la manga. Todo se les había puesto de cara a los de Harm Müller-Spreer de cara a formalizar su segunda posición, ya que el milagro de ganar al Quantum era un imposible puesto que los americanos estaban navegando tranquilamente en la parte alta de la flota controlando perfectamente para terminar como ganadores en la Šibenik 52 Super Series Sailing Week. Aunque conociendo a Terry Hutchinson la séptima plaza final de la manga de hoy le habrá sentado a cuerno quemado…

Terry Hutchinson, táctico del Quantum Racing, define: “Fue un largo invierno. Perder es una mierda y queríamos volver a ganar. Personalmente en el momento en que me deje de doler perder, debería retirarme. Pero aún me motiva completamente. Tenemos un gran equipo y todos han trabajado muy duro para llegar fuertes aquí. Hay que valorar mucho el trabajo del equipo de tierra este invierno con el poco tiempo que tuvimos para construir el barco. Hoy nos ha dolido mucho perder cuatro posiciones en la popa”.

Ray Davies, táctico del Sled, afirma: “Es un poco decepcionante el final porque el equipo ha estado trabajando realmente bien, el barco ha ido realmente bien, y tuvimos la oportunidad de quedar segundos. Pero en general, estamos contentos con cómo va todo. Hubiéramos firmado un tercero antes de empezar así que estamos muy contentos. Tenemos muchas cosas para trabajar y notamos las mejoras cada día, algo que es realmente muy importante. Todos en el equipo estamos muy motivados, es un gran grupo de personas y el Sr. Okura es realmente un fantástico caña, por lo que es divertido estar en este proyecto”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, explica: “Ha sido un día muy inestable, no tuvimos la mejor salida entre la flota y viramos a la derecha y tres barcos hicieron los mismo dejándonos sin espacio, por lo que ya tuvimos que centrarnos en el barco y aprovechar cualquier oportunidad que nos diera la prueba para mejorar posiciones. Hicimos una buena recuperación. Al final hemos terminado cuartos, que está bien porque hemos ido mejorando, pero no es el mejor comienzo de la temporada. Al menos hemos terminado la semana sabiendo lo que tenemos que mejorar en el barco y en nosotros y ya estamos expectantes para la próxima regata en Zadar”.

Víctor Mariño, burdas del Platoon, indica: “Quedar por detrás de un equipazo como el Quantum y sacando distancia a tantos equipos de Copa América y con patrones profesionales ya es un objetivo cumplido para nosotros aquí en Sibenik. Hubiéramos firmado a ojos cerrados ser segundos y hemos estado cerca de ser primeros. La verdad es que no nos hemos fijado en la penalización del Sled porque el objetivo hoy eran los puntos para el circuito y no la clasificación de la regata. Teníamos que hacer la mejor regata posible para ir punto a punto. Nuestro objetivo era hacer una buena manga y, al ser la última, te da un refuerzo para Zadar. El barco va bien, seguimos aprendiendo porque es muy distinto al anterior. Tenemos muchos test que hacer y mucho que mejorar, aunque inicialmente los puntos débiles del otro barco los estamos solucionando. El año pasado hoy no hubieramos ganado. Nos costaba mucho estar arriba con poco viento. El nuevo se asemeja más a los Botín que con ventolina son mejores. Indudablemente lo que más me gusta de las 52 Super Series 2018 es ver a Onda con nueva tripulación estar ya haciendo buenos resultados. Me gusta mucho el nivel de dificultad existente para poder estar arriba. Va a ser un año muy divertido”.

Clasificación 1. Quantum Racing (4,1,8,1,4,1,3,7) 29 p. 2. Platoon (1,4,3,5,7,3,10,1) 34 p. 3. Sled (12,3,1,8,3,2,2,10) 41 p. 4. Azzurra (3,10,10,4,2,7,4,6) 46 p. 5. Onda (2,7,5,3,10,6,8,5) 46 p. 6. Luna Rossa (7,5,9,9,5,4,7,3) 49 p. 7. Alegre (9,8,6,2,8,8,6,4) 51 p. 8. Phoenix (8,6,11,6,6,11,5,2) 55 p. 9. Provezza (5,9,4,7,12,9,1,9) 56 p. 10. Paprec Recyclage (6,12,2,12,1,10,9,12) 64 p. 11. Gladiator (10(+2 PEN),2,7,11,9,5,12,8) 66 p. 12. XIO Hurakan (11,11,12,10,11,12,11,11) 89 p.