52 Super Series «Sled» triunfa en el marathón croata El barco americano del japonés Takashi Okura gana la regata costera de Šibenik

J. Aguadé

Actualizado: 24/05/2018 20:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El barco americano del japonés Takashi Okura gana la regata costera de la Šibenik 52 Super Series Sailing Week con una exhibición de principio a fin. Platoon se queda sólo en el liderato tras ser tercero con Paprec segundo

Regularidad. De eso se trata… Así esta navegando el Platoon de Harm Müller-Spreer. Un primero, un cuarto y un tercero hoy en la regata larga, casi un marathón, de 30 millas rodeando las islas del Adriático, le han servido para ponerse en cabeza de la Šibenik 52 Super Series Sailing Week. Y está en cabeza con cinco puntos de renta sobre el Quantum Racing de Dean Barker que en la costera sólo ha podido terminar en octava posición tras no poder recuperarse de un fuera de línea en la salida.

Los dos favoritos italianos, Azzurra y Luna Rossa, tuvieron un mal día y terminaron décimo y noveno con lo que se han apartado peligrosamente de la cabeza de la clasificación en Croacia. Quien sigue muy sólido es el Onda del armador brasileño Eduardo de Souza Ramos que hoy con la quinta plaza final en la larga prueba se mantiene en la tercera plaza de la general lo que para ellos es un auténtico sueño tras botar su Botín en abril en Valencia.

¿Creen que en una regata de treinta millas y casi cuatro horas de navegación es tan importante la salida? ¿Creen que Quantum tiene algo a lo que aferrarse? Pues sí, evidentemente que sí. Fíjense que los dos barcos que hicieron la mejor salida en la flota, Sled y Paprec, fueron los que después de siete tramos, algunos extenuantes, llegaron a la línea de meta como primeros. En 52 Super Series es fundamental elegir el camino. Y eso es lo que pudo hacer Sled de Takashi Okura. Con el kiwi Ray Davies a la táctica, no es cualquier cosa…, hicieron la manga perfecta. Siete tramos y ni un error. Eligieron siempre bien el lado dónde navegar. Y a cada paso por boya o por isla iban acumulando más ventajas. Lo suyo fue un paseo marcial hacia la victoria.

Lo de los demás fue, en algunos casos, un auténtico suplicio como es el caso de los dos barcos italianos que optan al triunfo en la temporada: Azzurra y Luna Rossa. La primera ceñida fue fundamental. Todo se jugaba ahí. Y los que no salieron bien de la boya de barlovento lo pagaron muy caro.

Harm Muller-Spreer, caña y armador del Platoon, afirma: “Cuatro horas de regata en estas condiciones ha convertido el día en una tortura, unido a los constantes cambios de viento que te obligaban a estar todo el rato concentrado. Estamos extenuados. Pero la verdad es que este sitio es un gran lugar para hacer costeras; aquí tiene sentido hacerlas, pasa lo mismo que en Porto Cervo. Hoy hemos hecho un gran trabajo otra vez. La tripulación está motivadísima y están trabajando como un gran equipo y consiguiendo que el barco siempre vaya a la máxima velocidad. Kostecki está todo el rato empujándome, por lo que me hace estar siempre pendiente. Estar líderes… lo que me dice es que somos competitivos, sólo es el segundo día. Sobre el barco hemos trabajado mucho con Vrolijk para decirle lo que había que mejorar y la verdad es que pensamos que ha salido bien. Hemos ganado en vientos ligeros que antes nos hacían sufrir”.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, explica: “El barco va muy bien, pero la regata se nos complicó cuando perdimos un par de buenas oportunidades de hacer ganancias. En el primer cruce con Sled, tras una buena salida, no hemos sabido manejar bien la situación y nos ha obligado a hacer un par de viradas más. Y a partir de ahí siempre que hemos luchado por algo hemos perdido posiciones. No ha sido un buen día. Sólo tenemos que pensar en lo que nos hemos equivocado y salir mañana más fuertes. El barco no es el problema, aunque siempre se puede mejorar”.

Robert Scheidt, táctico del Onda, manifiesta: “Ha sido un día muy desafiante. La salida con viento ligero y con un tramo de sólo una milla era definitiva, porque después las viradas han sido mucho más espaciadas y había menos opciones de poder adelantar. Por eso Sled y Paprec, al hacer una gran primera ceñida corta, han conseguido la ventaja importante y han logrado escaparse. Nosotros estábamos en tierra de nadie, como en el medio, defendiéndonos como un equipo de los ataques de los de atrás y estamos muy contentos con la quinta plaza. Por supuesto que tenemos que mejorar, pero de Palma a aquí hemos dado un gran paso, aunque nos queda mucho. Por ejemplo, hoy hemos hecho una buena salida. Croacia es un gran sitio para navegar. Yo he venido aquí con clases olímpicas y me encanta. Islas y este mar tan especial, se navega muy bien”.