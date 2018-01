Excellence Cup David Santacreu se afianza en el liderato de la Optimist Excellence Cup La flota internacional de ya mira a la cuarta y última prueba a finales de enero, 26 al 28, en Torrevieja

Pep Portas

05/01/2018 12:48h Actualizado: 05/01/2018 12:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El tinerfeño David Santacreu (RCN Tenerife) se afianza al frente del ranking provisional de la Optimist Excellence Cup 2017-2018, tras cerrarse ayer la tercera prueba, con la IV Regata El Puerto en la que ha tomado parte 208 regatistas de Portugal, Rusia, Bélgica, Letonia y una amplia representación de clubes de España.

Con seis pruebas completadas en la ciudad portuense, de las nueve programadas, y con el triunfo en la general absoluta de Adolfo Villalón (CN Marítimo de Benalmádena), completándose el podio con el gallego Yago Barca (RCN Sanxenxo) y Miguel Luis Jiménez (RC Mediterráneo), se cierra el ranking de la OEC a falta de la última prueba, una cita que tendrá lugar entre los días 26 al 28 de enero en Torrevieja, con el XI Trofeo Euromarina Optimist Torrevieja.

La regata organizada por el RCN El Puerto de Santa María y que se ha disputada entre los días 1 al 4 de enero, dejaba a otros vencedores, además del triunfo de Villalón: Susana Ridao, del CN Puerto Sherry, campeona femenina Sub 16; Juan José Fernández (CM Almería) y la portuguesa de Tavira, Érica Porto, campeones Sub 13 masculino y fémina, respectivamente, y el pequeño David Sánchez (CM Almería), ganador entre la flota menor de 11 años (Sub 11).

En cuanto al ranking oficial de la OEC, Santacreu cuenta con un total de 165 puntos, habiendo tomado parte en las tres pruebas: El Masnou, Vigo y El Puerto de Santa María. La segunda y tercera plaza, también con presencia en las tres pruebas, se encuentran el portugués Cavaco Guilherme, con 156, y el belga William Risselien con 147 puntos respectivamente. La primera fémina es la portuguesa Beatriz Cinta, sexta en la general con 123 puntos. Cinta ha participado en Vigo y El Puerto de Santa María.

El top ten se completa con el gallego Yago Barco (2 pruebas) con 139 puntos en cuarta plaza, seguido de los portugueses Miguel Sancho (3 pruebas), con 130, y Beatriz Cinta (2 pruebas) con 123; Mariano Cebrián (CN Benidorm) con 121 puntos (3 prubeas); Alfonso Moreno (CD Canal Isabel II) con 116 puntos (3 pruebas); Javier Ojeda (RCN Gran Canaria) con 107 puntos (2 pruebas) y en la décima plaza provisional se encuentra Javier Clement (CN Santa Pola) que suma 100 puntos (2 pruebas).