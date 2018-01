Campeonatos del Mundo 420 Enrique y Pablo Luján, campeones del Mundo de 420 Dos oros, una plata y un bronce confirman a España como la mejor potencia del mundo de la clase

Dos oros, una plata y un bronce confirman a España como la mejor potencia del mundo en 420 con un podio 100% español en categoría Open y victoria en Sub 17 para Martín Wizner y Pedro Ameneiro

España ha sido la gran protagonista del Campeonato del Mundo de 420 disputado en el Fremantle Sailing Club, Australia, copando el podio en categoría absoluta y ganando en Sub 17. Los oros han sido para Enrique y Pablo Luján en 420 Open y para Martín Wizner y Pedro Ameneiro en Sub 17. Por su parte, los equipos Torres/Mulet y Balaguer/Massanet se han alzado con la plata y el bronce respectivamente en categoría Open.

La última jornada del Mundial de la clase de desarrollo olímpico 420 ha sido de infarto para las tripulaciones españolas en categoría Open. El día empezó con Carlos Balaguer y Antoni Massanet liderando con firmeza la clasificación seguidos de Albert Torres y Xesc Mulet y con los hermanos Enrique y Pablo Luján en una tercera posición muy disputada.

La primera regata se ha antojó difícil para las tripulaciones que partían como favoritas con un 10 para Torres/Mulet y un 13 para Balaguer/Massanet mientras que los Luján han sumaban un tercero a su casillero. Con el podio de color español, la última manga parecía destinada a confirmar las posiciones aunque éstas finalmente dieron un vuelto inesperado.

Un fuera de línea en la última salida del campeonato ha privado a Balaguer y Massanet de ser campeones del mundo y les ha hecho descender hasta la tercera posición. En cambio, los hermanos Enrique y Pablo Luján han completado un día épico pasando de luchar por mantener el bronce a conseguir el oro. Mientras tanto, Albert Torres y Xesc Mulet han afianzado la plata. Con podio español en la clase 420 Open, la guinda la han puesto Eduardo Ferrer/Carlos de Maqua y Elías Aretz/Pablo Garcia, novenos y décimos, completando el top 10 mundial.

“Ha sido muy bonito pero al mismo tiempo muy triste para mi. En el último través creíamos que éramos campeones del Mundo. Entrábamos terceros y ya me veía levantando la copa”, ha relatado Antoni Massanet, tripulante de Carlos Balaguer. En ese momento no eran conscientes de que habían sido penalizados con un fuera de línea. Su regata no valía y por consiguiente perdían el oro. “Es difícil asumirlo, es un momento muy duro. Me hubiese molado más pasar de quinto a tercero que de primero a tercero, pero la vela es así”, ha reconocido Massanet quien ha dicho sentirse “orgulloso de ser parte del equipo Español” y de poder subir al podio con sus compañeros. “Podríamos haber ganado cualquiera de los tres y estoy muy contento de que el podio sea íntegramente español; nos vamos de aquí con la cabeza bien alta”, ha aseverado.

En categoría Sub 17, Martín Wizner y Pedro Ameneiro han conseguido el oro tras un campeonato en el que han demostrado una gran entereza física y mental. Lastrados por un fuera de línea y una penalización en la tercera y cuarta manga del mundial, Wizner y Ameneiro se han visto obligados a luchar a contracorriente durante los seis días de competición en que han sumado cuatro primeros, tres segundos y un tercero en doce pruebas.

La otra cara de la moneda en esta categoría la protagonizan los hermanos Pol y Alex Marsans que empezaron el día en segunda posición, por delante de Wizner/Ameneiro, y han terminado el mundial en el cuarto puesto de la general. Con el podio a su alcance, la última regata no les ha sido favorable y han sumado su peor resultado en todo el campeonato, un 16 que les ha impedido volver a casa con una medalla.

En categoría femenina, María y Pilar Caba se despiden de Australia en la séptima posición mundial. Las hermanas canarias ayer eran terceras y un fuera de línea en la primera de las dos pruebas celebradas hoy les ha privado de terminar el Campeonato del Mundo de 420 subidas al podio como habían hecho durante toda la regata.

El entrenador nacional de 420, Pedro Marí, ha asegurado estar “muy contentos con cómo ha ido todo el campeonato” y en especial se ha mostrado “muy orgulloso del triplete español” en categoría Open. “Tenemos que agradecer a la federación, a los clubes y también a los padres el esfuerzo que hacen para que estos chicos puedan cumplir sus sueños”, ha añadido Marí.