La Puerto Portals Dragon Winter Series se despide hasta el próximo invierno

Este fin de semana se celebrará en aguas de Puerto Portals el cuarto y último evento de la primera edición de la Puerto Portals Dragon Winter Series: las regatas de invierno de la clase monotipo Dragon que han tenido un gran éxito de participación internacional.

Un total de 26 embarcaciones de ocho nacionalidades diferentes (España, Dinamarca, Italia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Portugal) se disputarán el primer puesto de la clasificación en dos jornadas de competición los días 17 y 18 de febrero.

La embarcación con bandera rusa Even Better de Vasily Senatrov, los dragones alemanes M3 y Powwow de Michael Schmidt y Michael Zankel respectivamente, y el danés My Way de Frank Berg se encuentran en los primeros puestos del ranking provisional.

El domingo, tras la competición, se celebrará la entrega de premios del Overall de esta primera edición de la Puerto Portals Dragon Winter Series a los tres primeros clasificados, al mejor clásico y al primer Corinthian (no profesional).

Una vez finalizada la regata, todos los participantes, así como los patrocinadores y el equipo de la organización, podrán disfrutar de la zona del village ubicado en el restaurante La Concha de Puerto Portals donde se ofrecerá el catering acompañado de música y animación.

El Dragon es una embarcación a vela diseñada por Johan Anker en 1929. Fue clase olímpica desde el año 1948 hasta el 1972. La clase mantiene unos 1500 barcos activos entre más de 26 países, con Alemania a la cabeza con el mayor número de barcos. Este tipo de embarcaciones tiene una eslora de 9m. con una manga de 2m. y un peso aproximado de 1700kg.