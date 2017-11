Liga Match Race El viento condicionó el programa de la Liga "Match Race» en Calpe Las pésimas condiciones solo han permitido completar un ‘fligt’ con las victorias de Calpe 2, Torrevieja y Valencia

Pep Portas

La final de la Liga Match Race de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, regata organizada conjuntamente con el Real Club Náutico de Calpe, celebrándose este fin de semana, no ha tenido un buen debut. El viento ha jugado en contra, condicionado por completo el programa previsto y que no era otra que poder cerrar la jornada con cuatro ‘flight’ (serie de encuentros) pero… Se ha cerrado con uno y no ha habido para más.

A la hora prevista para salir al agua las siete tripulaciones se han quedado en tierra esperando a un viento que no llegaba a la bahía de Calpe. Sobre las 14.30 horas una ligera brisa hacía albergar alguna posibilidad de poder disputar algún encuentro, y así ha sido. A las 15.00 horas se daba la salida al primer duelo del día y de la final de la liga con el debutante CN Cullera, con Carlos Campanario como patrón, y el RCN de Valencia, éste último no ha tenido excesivos problemas para anotarse el primer triunfo de la mano de Mario Fernández.

Tampoco han tenido muchos problemas para ganar sus enfrentamientos el RCN de Torrevieja, liderado por Héctor Domínguez, y RCN Calpe 2, con Elsa Schleissner, aunque los torrevejenses sí han tenido que ‘apretar’ algo más para imponerse a los chicos del CN Altea, con Pedro Llorca de patrón. Los chicos de Schleissner, por su parte, han ganado en casi todas las fases del ‘match’ a la otra debutante: CN La Vila, con Joaquín Pérez a la caña.

El comité de regatas adelanta todo el programa para la jornada de mañana domingo, 26 de noviembre, por lo que Delta se izará a las 9.30 horas y una hora más tarde está previsto poder dar la salida al primer encuentro del Flight 2 (RCN Calpe 1-CN Altea), siempre que las condiciones de viento lo permitan. Dentro de las modificaciones del programa también se cambia la hora límite, pasado de las 16 horas a las 17 horas. Las previsiones apuntan a viento de componente Norte-Noreste y con posibilidad de una ligera lluvia.